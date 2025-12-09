Стармер каже, що угода про використання заморожених активів РФ для України вже близько, - The Times

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер вважає, що угода про надання Україні репараційної позики за рахунок заморожених активів РФ вже близько.

Про це пише The Times, передає Цензор.НЕТ.

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Стармер вважає, що переговори щодо припинення війни досягли "критичної стадії".

Питання використання заморожених активів РФ стало однією із тем переговорів під час зустрічі Стармера, Макрона, Мерца та Зеленського у Лондоні.

За словами речника Даунінг-стрт, лідери "обговорили позитивний прогрес у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України".

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Високопоставлені урядові джерела висловили оптимізм щодо того, що угода близька до укладення і буде оголошена цього або наступного тижня.

Ці гроші включають близько 8 мільярдів фунтів стерлінгів, що зберігаються на банківських рахунках у Великій Британії.

"Ми сподіваємося, що угода буде укладена приблизно наступного тижня", - зазначив представник британського уряду.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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