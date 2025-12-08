Франція приховує банки з російськими активами на 18 млрд євро, - FT

Франція стала об’єктом посиленого тиску через вимоги використати 18 млрд євро заморожених російських активів на підтримку України. Ці кошти, здебільшого розміщені в приватних банках, залишаються засекреченими вже понад два роки.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

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Париж не розкриває банки та деталі управління активами

Франція не називає установи, де зберігаються російські кошти, а також не звітує про використання відсотків, пояснюючи це "конфіденційністю клієнтів". Така позиція дратує частину європейських столиць, особливо на тлі впровадження Єврокомісією плану "репараційного кредиту" Україні.

За даними FT, активи РФ у Франції є другим за обсягом замороженим портфелем у ЄС - після Euroclear. Останній був змушений оприлюднити суму, якою володіє, тоді як французькі банки утримуються від будь-якої прозорості.

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Суперечності в ЄС через план репараційного кредиту

Єврокомісія пропонує використати активи, заморожені по всьому ЄС, а не лише 185 млрд євро в Euroclear. Бельгія наполягає, що комерційні французькі та інші банки також мають бути включені до схеми, аби розподілити ризики.

Французькі чиновники підтримують саму концепцію кредиту, однак виступають проти залучення активів у комерційних банках через договірні зобов’язання перед РФ, яких не має Euroclear.

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Де зосереджені російські державні активи в Європі

Бельгія - 192 млрд євро

Франція - 18 млрд євро

Німеччина - 200 млн євро

Кіпр - <100 млн євро

Швеція - 10 тис. євро

Люксембург - 10 тис. євро

За даними FT, майже всі з 25 млрд євро заморожених активів поза Euroclear розміщені у комерційних банках Франції та Бельгії. У Франції більшість із цих коштів можуть знаходитися в BNP Paribas, однак банки відмовляються коментувати.

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Як працюють відсотки та прибутки від активів

Euroclear отримує недоговірні "несподівані прибутки" від російських активів, що спрямовуються на фінансування кредиту Україні. Приватні банки, натомість, часто юридично зобов’язані виплачувати РФ відсотки - або накопичувати їх до моменту розмороження.

"Це інформація, що впливає на ринок - це те саме, що якби лікарі публічно обговорювали медичні картки", - пояснив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Адміністрація президента Франції та профільні міністерства відмовилися коментувати ситуацію. ЄС повернеться до питання репараційних позик на саміті через два тижні.

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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