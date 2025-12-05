Україні варто посилити роботу з Китаєм щодо протидії російським наративам, - посол Франції Весьєр
Українська влада має активніше працювати з країнами, де росія намагається нав’язати власні наративи про неминучу поразку України.
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні Гаель Весьєр під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.
Посол зазначив, що російський наратив "Україна все одно програє" найактивніше просувається в країнах так званого Глобального Півдня. Переконання цих держав у стратегічній невигідності російської перемоги є критично важливим.
"Наші партнери мають серйозні зобов’язання щодо дотримання міжнародних принципів права. Водночас вони хочуть підтримувати певні стосунки з росією та мають бажання протистояти Америці, якщо говорити чесно. Тож ми маємо взаємодіяти з ними", – зазначив Весьєр.
Він наголосив, що цю роботу веде і президент Франції Емманюель Макрон, зокрема у діалозі з Китаєм.
"Чи означає це, що Китай буде підтримувати Україну? На жаль, було б надто оптимістично на це сподіватися. Але дуже важливо переконувати Китай, що їхній інтерес точно не в тому, щоб перемогла росія. Вони самі багато в чому втратять обличчя", – сказав дипломат.
Посол наголосив, що технологічна та дипломатична співпраця мають залишатися ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії України, підсумував він.
Довідка
"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Країни Глобального Півдня словам не вірять, вони тільки силі вірять.
Вони бачать силу росії, бачать рух ЛБЗ.
Активи МоторСіч, вдалося потім хоть якось повернути в Україну!!
" Тому що якомусь <*****, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати"
Це про стратегічне мислення в цілому.