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Новини Київський безпековий форум
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Україні варто посилити роботу з Китаєм щодо протидії російським наративам, - посол Франції Весьєр

Весьєр про протидію наративам РФ

Українська влада має активніше працювати з країнами, де росія намагається нав’язати власні наративи про неминучу поразку України.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні Гаель Весьєр під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

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Посол зазначив, що російський наратив "Україна все одно програє" найактивніше просувається в країнах так званого Глобального Півдня. Переконання цих держав у стратегічній невигідності російської перемоги є критично важливим.

"Наші партнери мають серйозні зобов’язання щодо дотримання міжнародних принципів права. Водночас вони хочуть підтримувати певні стосунки з росією та мають бажання протистояти Америці, якщо говорити чесно. Тож ми маємо взаємодіяти з ними", – зазначив Весьєр.

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Він наголосив, що цю роботу веде і президент Франції Емманюель Макрон, зокрема у діалозі з Китаєм.

"Чи означає це, що Китай буде підтримувати Україну? На жаль, було б надто оптимістично на це сподіватися. Але дуже важливо переконувати Китай, що їхній інтерес точно не в тому, щоб перемогла росія. Вони самі багато в чому втратять обличчя", – сказав дипломат.

Посол наголосив, що технологічна та дипломатична співпраця мають залишатися ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії України, підсумував він.

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Довідка

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.

Автор: 

Китай (5285) росія (70468) Франція (3351) Київський безпековий форум (189)
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Топ коментарі
+5
Макрон вроде встречался с Си. Многого добился? Рассказывай, что Украине теперь делать, поц.
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05.12.2025 15:01 Відповісти
+2
Ого називається - плили, плили та на березі в*ралися. Оце кульбіт. ЄС непросто малохольні вони якісь хворі збоченці
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05.12.2025 15:01 Відповісти
+2
Так. Сказати Китаю, що після повалення )(уйла, Украіна не буде мати претензій до "до исконных украинских земель" в Сибіру.
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05.12.2025 15:08 Відповісти
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Не знаю. Як на мене, гроші на вітер.
Країни Глобального Півдня словам не вірять, вони тільки силі вірять.
Вони бачать силу росії, бачать рух ЛБЗ.
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05.12.2025 15:01 Відповісти
Абрахамій з групою осіб з ВРУ, уже мали в Китай туристичну прогулянку!!
Активи МоторСіч, вдалося потім хоть якось повернути в Україну!!
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05.12.2025 15:20 Відповісти
Макрон вроде встречался с Си. Многого добился? Рассказывай, что Украине теперь делать, поц.
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05.12.2025 15:01 Відповісти
Ого називається - плили, плили та на березі в*ралися. Оце кульбіт. ЄС непросто малохольні вони якісь хворі збоченці
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05.12.2025 15:01 Відповісти
Так. Сказати Китаю, що після повалення )(уйла, Украіна не буде мати претензій до "до исконных украинских земель" в Сибіру.
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05.12.2025 15:08 Відповісти
Як посилити коли сам бувший голова рнбо таке казав про державного діяча однієї з двох найпотужнійших країн світу.

" Тому що якомусь <*****, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати"

Це про стратегічне мислення в цілому.
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05.12.2025 15:14 Відповісти
Дурень. Чи вдає дурня...
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05.12.2025 15:23 Відповісти
це нещирість, вже майже 4 роки Х-уйло намагається знищити Україну за погодженням з Сі, який триндить щось весь час про конфлікт в Україні, а Х-уйловщину жодним словом не згадую, і що француз думає ми зможемо пояснити Сі
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05.12.2025 15:45 Відповісти
які наративи? Китай руками параші і почав цю війну із Заходом, невже це не зрозуміло?
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05.12.2025 15:46 Відповісти
Украине нужно воевать, путин ***** сказало что войну не остановит, **** с узкоглазыми и Трампон Трампаксам разговаривать, если они ничего не решают за 11лет, тем более им выгодна война, то какой смысл , что нам им предлагать украинскую землю с недрами?! ********** 😊
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05.12.2025 16:17 Відповісти
 
 