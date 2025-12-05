Україні варто посилити роботу з Китаєм щодо протидії російським наративам, - посол Франції Весьєр

Українська влада має активніше працювати з країнами, де росія намагається нав’язати власні наративи про неминучу поразку України.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні Гаель Весьєр під час 11-го Київського Безпекового Форуму для молоді GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ, передає Цензор.НЕТ.

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Посол зазначив, що російський наратив "Україна все одно програє" найактивніше просувається в країнах так званого Глобального Півдня. Переконання цих держав у стратегічній невигідності російської перемоги є критично важливим.

"Наші партнери мають серйозні зобов’язання щодо дотримання міжнародних принципів права. Водночас вони хочуть підтримувати певні стосунки з росією та мають бажання протистояти Америці, якщо говорити чесно. Тож ми маємо взаємодіяти з ними", – зазначив Весьєр.

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Він наголосив, що цю роботу веде і президент Франції Емманюель Макрон, зокрема у діалозі з Китаєм.

"Чи означає це, що Китай буде підтримувати Україну? На жаль, було б надто оптимістично на це сподіватися. Але дуже важливо переконувати Китай, що їхній інтерес точно не в тому, щоб перемогла росія. Вони самі багато в чому втратять обличчя", – сказав дипломат.

Посол наголосив, що технологічна та дипломатична співпраця мають залишатися ключовим елементом зовнішньополітичної стратегії України, підсумував він.

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Довідка

"Відкрий Україну" – міжнародний фонд, заснований у липні 2007 року за ініціативи Арсенія Яценюка. Метою є зміцнення та розвиток авторитету України у світі. Фонд щороку організовує Київський Безпековий Форум, який став провідною міжнародною дискусійною платформою в Україні з питань війни та миру, а також молодіжний Київський Безпековий Форум для розвитку нового покоління українських лідерів та лідерок.