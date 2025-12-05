Украине следует усилить работу с Китаем по противодействию российским нарративам, - посол Франции Весьер

Украинская власть должна более активно работать со странами, где Россия пытается навязать собственные нарративы о неизбежном поражении Украины.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине Гаэль Весьер во время 11-го Киевского Форума по безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что российский нарратив "Украина все равно проиграет" наиболее активно продвигается в странах так называемого Глобального Юга. Убеждение этих государств в стратегической невыгодности российской победы является критически важным.

"Наши партнеры имеют серьезные обязательства по соблюдению международных принципов права. В то же время они хотят поддерживать определенные отношения с Россией и имеют желание противостоять Америке, если говорить честно. Поэтому мы должны взаимодействовать с ними", – отметил Весьер.

Он подчеркнул, что эту работу ведет и президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности в диалоге с Китаем.

"Означает ли это, что Китай будет поддерживать Украину? К сожалению, было бы слишком оптимистично на это надеяться. Но очень важно убеждать Китай, что их интерес точно не в том, чтобы победила Россия. Они сами во многом потеряют лицо", – сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что технологическое и дипломатическое сотрудничество должны оставаться ключевым элементом внешнеполитической стратегии Украины, подытожил он.

Справка

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка. Целью является укрепление и развитие авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.