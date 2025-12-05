РУС
Новости Киевский форум по безопасности
330 10

Украине следует усилить работу с Китаем по противодействию российским нарративам, - посол Франции Весьер

Весьер о противодействии нарративам РФ

Украинская власть должна более активно работать со странами, где Россия пытается навязать собственные нарративы о неизбежном поражении Украины.

Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине Гаэль Весьер во время 11-го Киевского Форума по безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.

Посол отметил, что российский нарратив "Украина все равно проиграет" наиболее активно продвигается в странах так называемого Глобального Юга. Убеждение этих государств в стратегической невыгодности российской победы является критически важным.

"Наши партнеры имеют серьезные обязательства по соблюдению международных принципов права. В то же время они хотят поддерживать определенные отношения с Россией и имеют желание противостоять Америке, если говорить честно. Поэтому мы должны взаимодействовать с ними", – отметил Весьер.

Он подчеркнул, что эту работу ведет и президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности в диалоге с Китаем.

"Означает ли это, что Китай будет поддерживать Украину? К сожалению, было бы слишком оптимистично на это надеяться. Но очень важно убеждать Китай, что их интерес точно не в том, чтобы победила Россия. Они сами во многом потеряют лицо", – сказал дипломат.

Посол подчеркнул, что технологическое и дипломатическое сотрудничество должны оставаться ключевым элементом внешнеполитической стратегии Украины, подытожил он.

Справка

"Открой Украину" – международный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка. Целью является укрепление и развитие авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.

Китай (3272) россия (98261) Франция (3648) Киевский форум по безопасности (153)
Топ комментарии
+3
Макрон вроде встречался с Си. Многого добился? Рассказывай, что Украине теперь делать, поц.
05.12.2025 15:01 Ответить
+1
Ого називається - плили, плили та на березі в*ралися. Оце кульбіт. ЄС непросто малохольні вони якісь хворі збоченці
05.12.2025 15:01 Ответить
+1
Так. Сказати Китаю, що після повалення )(уйла, Украіна не буде мати претензій до "до исконных украинских земель" в Сибіру.
05.12.2025 15:08 Ответить
Не знаю. Як на мене, гроші на вітер.
Країни Глобального Півдня словам не вірять, вони тільки силі вірять.
Вони бачать силу росії, бачать рух ЛБЗ.
05.12.2025 15:01 Ответить
Абрахамій з групою осіб з ВРУ, уже мали в Китай туристичну прогулянку!!
Активи МоторСіч, вдалося потім хоть якось повернути в Україну!!
05.12.2025 15:20 Ответить
Як посилити коли сам бувший голова рнбо таке казав про державного діяча однієї з двох найпотужнійших країн світу.

" Тому що якомусь <*****, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати"

Це про стратегічне мислення в цілому.
05.12.2025 15:14 Ответить
Дурень. Чи вдає дурня...
05.12.2025 15:23 Ответить
це нещирість, вже майже 4 роки Х-уйло намагається знищити Україну за погодженням з Сі, який триндить щось весь час про конфлікт в Україні, а Х-уйловщину жодним словом не згадую, і що француз думає ми зможемо пояснити Сі
05.12.2025 15:45 Ответить
які наративи? Китай руками параші і почав цю війну із Заходом, невже це не зрозуміло?
05.12.2025 15:46 Ответить
 
 