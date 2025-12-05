Украине следует усилить работу с Китаем по противодействию российским нарративам, - посол Франции Весьер
Украинская власть должна более активно работать со странами, где Россия пытается навязать собственные нарративы о неизбежном поражении Украины.
Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине Гаэль Весьер во время 11-го Киевского Форума по безопасности для молодежи GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ, передает Цензор.НЕТ.
Посол отметил, что российский нарратив "Украина все равно проиграет" наиболее активно продвигается в странах так называемого Глобального Юга. Убеждение этих государств в стратегической невыгодности российской победы является критически важным.
"Наши партнеры имеют серьезные обязательства по соблюдению международных принципов права. В то же время они хотят поддерживать определенные отношения с Россией и имеют желание противостоять Америке, если говорить честно. Поэтому мы должны взаимодействовать с ними", – отметил Весьер.
Он подчеркнул, что эту работу ведет и президент Франции Эмманюэль Макрон, в частности в диалоге с Китаем.
"Означает ли это, что Китай будет поддерживать Украину? К сожалению, было бы слишком оптимистично на это надеяться. Но очень важно убеждать Китай, что их интерес точно не в том, чтобы победила Россия. Они сами во многом потеряют лицо", – сказал дипломат.
Посол подчеркнул, что технологическое и дипломатическое сотрудничество должны оставаться ключевым элементом внешнеполитической стратегии Украины, подытожил он.
Справка
"Открой Украину" – международный фонд, основанный в июле 2007 года по инициативе Арсения Яценюка. Целью является укрепление и развитие авторитета Украины в мире. Фонд ежегодно организует Киевский форум по безопасности, который стал ведущей международной дискуссионной платформой в Украине по вопросам войны и мира, а также молодежный Киевский форум по безопасности для развития нового поколения украинских лидеров.
Країни Глобального Півдня словам не вірять, вони тільки силі вірять.
Вони бачать силу росії, бачать рух ЛБЗ.
Активи МоторСіч, вдалося потім хоть якось повернути в Україну!!
" Тому що якомусь <*****, я перепрошую, прізвище як там, або ще комусь там (здалося), що вони мають це вирішувати"
Це про стратегічне мислення в цілому.