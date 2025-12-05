11-й Киевский форум по безопасности: обсуждение оборонных технологий и инноваций. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
В Киеве стартовал 11-й Киевский форум по безопасности для молодежи "GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Мероприятие проходит при поддержке Представительства НАТО в Украине и Фонда имени Фридриха Эберта в партнерстве с объединением "Технологические силы Украины".
Программа
Участники обсудят развитие оборонных технологий, поддержку украинских инноваций, усиление устойчивости страны в условиях длительной войны и роль молодежи в восстановлении страны.
Форум откроет председатель КБФ Арсений Яценюк, после чего к присутствующим обратятся и.о. главы Представительства НАТО в Украине Джозеф Доббс и и.о. исполнительного директора Акселератора оборонных инноваций НАТО Джеймс Аппатурай.
Среди спикеров форума – действующие военнослужащие и ветераны:
- командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий ФЕДОРЕНКО;
- заместитель командира 1-го корпуса "Азов" Никита НАДТОЧИЙ;
- командир роты ударных НРК NC-17 3-й ОШБр Николай (Макар) ЗИНКЕВИЧ;
- командир патронатной службы "Ангелы" Елена ТОЛКАЧОВА;
- ветеран морской пехоты, Герой Украины Сергей (Волына) ВОЛЫНСКИЙ;
- ветеран, общественный деятель Александр (Терен) БУДЬКО;
- руководительница медицинской службы 3-го армейского корпуса Виктория (Авиценна) КОВАЧ;
- оператор БПЛА подразделения KRAKEN 1654 Виктория (Имла) ТКАЧЕНКО.
- минометчик подразделения "Минотавр" 68-й егерской бригады Павел ВЫШЕБАБА
- военнослужащий Сил беспилотных систем Моисей БОНДАРЕНКО.
Вторая часть форума
Состоится также отдельная панель "КОД ТЕХНОЛОГИЙ", на которой будут обсуждаться инновации в сфере оборонных технологий.
Участники:
- Тарас РОКОШЕВСКИЙ, соучредитель Roboneers;
- Александр БЕРЕЖНЫЙ, управляющий директор Quantum Systems;
- Сергей МОКРЕНЮК, заместитель директора по развитию Athlon Avia;
- Игорь БЕРЕГОВЕНКО, соучредитель и СПО Air3F;
- Андрей "ЗОЗУЛЯ", пилот-инженер R&D подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов"; "БОШ", руководитель R&D LAB зенитного ракетного полка 3-го армейского корпуса.
В панели "КОД ДИПЛОМАТИИ", посвященной поддержке технологий и инноваций Украины, примут участие:
- Гаэль ВЕСЬЕР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине;
- Мартин ОБЕРГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине;
- Андрейс ПИЛДЕГОВИЧС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Латвия в Украине;
- Инга СТАНИТЕ-ТОЛОЧКЕНЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине.
- OSINT-воркшоп для молодежи проведет Ролло КОЛЛИНЗ, старший следователь проекта Eyes on Russia из Центра информационной устойчивости.
Спикерами форума также станут:
- Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна ВИРКУНЕН;
- секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман КОСТЕНКО;
- киевский городской голова Виталий КЛИЧКО;
- президент Киевского авиационного университета Ксения СЕМЕНОВА;
- ректор Киевской школы экономики Тимофей БРИК;
- исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина МИХАЛКО;
- директор представительства в Украине Центра информационной устойчивости Юлия ЧИКОЛЬБА;
- исполнительный директор Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;
- первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2022) Артем СИТНИК;
- журналист Виталий ПОРТНИКОВ.
Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
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Основа економічного розвитку ******** держав це техніка і технології.
Китай швидко розвивається, бо там голова країни закінчив хіміко-технологічний факультет і доволі довго працював по цій спеціальності.
До чого до техніки і технологій - банкіри, економісти, юристи.