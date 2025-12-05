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11-й Киевский форум по безопасности: обсуждение оборонных технологий и инноваций. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Киеве стартовал 11-й Киевский форум по безопасности для молодежи "GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мероприятие проходит при поддержке Представительства НАТО в Украине и Фонда имени Фридриха Эберта в партнерстве с объединением "Технологические силы Украины".

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Программа

Участники обсудят развитие оборонных технологий, поддержку украинских инноваций, усиление устойчивости страны в условиях длительной войны и роль молодежи в восстановлении страны.

Форум откроет председатель КБФ Арсений Яценюк, после чего к присутствующим обратятся и.о. главы Представительства НАТО в Украине Джозеф Доббс и и.о. исполнительного директора Акселератора оборонных инноваций НАТО Джеймс Аппатурай.  

Среди спикеров форума – действующие военнослужащие и ветераны:

  • командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий ФЕДОРЕНКО;
  • заместитель командира 1-го корпуса "Азов" Никита НАДТОЧИЙ;
  • командир роты ударных НРК NC-17 3-й ОШБр Николай (Макар) ЗИНКЕВИЧ;
  • командир патронатной службы "Ангелы" Елена ТОЛКАЧОВА;
  • ветеран морской пехоты, Герой Украины Сергей (Волына) ВОЛЫНСКИЙ;
  • ветеран, общественный деятель Александр (Терен) БУДЬКО;
  • руководительница медицинской службы 3-го армейского корпуса Виктория (Авиценна) КОВАЧ;
  • оператор БПЛА подразделения KRAKEN 1654 Виктория (Имла) ТКАЧЕНКО.
  • минометчик подразделения "Минотавр" 68-й егерской бригады Павел ВЫШЕБАБА
  • военнослужащий Сил беспилотных систем Моисей БОНДАРЕНКО.

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Вторая часть форума

Состоится также отдельная панель "КОД ТЕХНОЛОГИЙ", на которой будут обсуждаться инновации в сфере оборонных технологий.

Участники:

  • Тарас РОКОШЕВСКИЙ, соучредитель Roboneers;
  • Александр БЕРЕЖНЫЙ, управляющий директор Quantum Systems;
  • Сергей МОКРЕНЮК, заместитель директора по развитию Athlon Avia;
  • Игорь БЕРЕГОВЕНКО, соучредитель и СПО Air3F;
  • Андрей "ЗОЗУЛЯ", пилот-инженер R&D подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов"; "БОШ", руководитель R&D LAB зенитного ракетного полка 3-го армейского корпуса.

В панели "КОД ДИПЛОМАТИИ", посвященной поддержке технологий и инноваций Украины, примут участие:

  • Гаэль ВЕСЬЕР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине;
  • Мартин ОБЕРГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине;
  • Андрейс ПИЛДЕГОВИЧС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Латвия в Украине;
  • Инга СТАНИТЕ-ТОЛОЧКЕНЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине.
  • OSINT-воркшоп для молодежи проведет Ролло КОЛЛИНЗ, старший следователь проекта Eyes on Russia из Центра информационной устойчивости.

Спикерами форума также станут:

  • Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна ВИРКУНЕН;
  • секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман КОСТЕНКО;
  • киевский городской голова Виталий КЛИЧКО;
  • президент Киевского авиационного университета Ксения СЕМЕНОВА;
  • ректор Киевской школы экономики Тимофей БРИК;
  • исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина МИХАЛКО;
  • директор представительства в Украине Центра информационной устойчивости Юлия ЧИКОЛЬБА;
  • исполнительный директор Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;
  • первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2022) Артем СИТНИК;
  • журналист Виталий ПОРТНИКОВ.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Информационные партнеры: Эспрессо, Цензор.НЕТ, NV, The Cipher Brief, Газета ЮА, Интерфакс-Украина, Главком, Defence Express, День, Грунт Медиа, Медиацентр Украина, Гордон, ТВА, Ukraine World, Украинский кризисный медиа-центр.

Автор: 

оборона (5248) Киевский форум по безопасности (167)
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хоч би Міндіча не забули з Рєзніковим запросити...
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05.12.2025 10:17 Ответить
А навіщо все це робити прилюдно? Ви зовсім оху...ли? Це вам ігри? Це вам кіно?
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05.12.2025 13:25 Ответить
Що банкір Яценюк розуміє в оборонних технологіях і іноваціях.
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06.12.2025 02:46 Ответить
P.S. І що в цих технологіях розуміє явна більшість учасників форума. В тому числі представник Київської школи економіки.
Основа економічного розвитку ******** держав це техніка і технології.
Китай швидко розвивається, бо там голова країни закінчив хіміко-технологічний факультет і доволі довго працював по цій спеціальності.
До чого до техніки і технологій - банкіри, економісти, юристи.
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06.12.2025 13:44 Ответить
 
 