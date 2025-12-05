11-й Киевский форум по безопасности: обсуждение оборонных технологий и инноваций. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

В Киеве стартовал 11-й Киевский форум по безопасности для молодежи "GEN W²: ПРОГРАММИРУЙ БУДУЩЕЕ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Мероприятие проходит при поддержке Представительства НАТО в Украине и Фонда имени Фридриха Эберта в партнерстве с объединением "Технологические силы Украины".

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Программа

Участники обсудят развитие оборонных технологий, поддержку украинских инноваций, усиление устойчивости страны в условиях длительной войны и роль молодежи в восстановлении страны.

Форум откроет председатель КБФ Арсений Яценюк, после чего к присутствующим обратятся и.о. главы Представительства НАТО в Украине Джозеф Доббс и и.о. исполнительного директора Акселератора оборонных инноваций НАТО Джеймс Аппатурай.

Среди спикеров форума – действующие военнослужащие и ветераны:

командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий ФЕДОРЕНКО;

заместитель командира 1-го корпуса "Азов" Никита НАДТОЧИЙ;

командир роты ударных НРК NC-17 3-й ОШБр Николай (Макар) ЗИНКЕВИЧ;

командир патронатной службы "Ангелы" Елена ТОЛКАЧОВА;

ветеран морской пехоты, Герой Украины Сергей (Волына) ВОЛЫНСКИЙ;

ветеран, общественный деятель Александр (Терен) БУДЬКО;

руководительница медицинской службы 3-го армейского корпуса Виктория (Авиценна) КОВАЧ;

оператор БПЛА подразделения KRAKEN 1654 Виктория (Имла) ТКАЧЕНКО.

минометчик подразделения "Минотавр" 68-й егерской бригады Павел ВЫШЕБАБА

военнослужащий Сил беспилотных систем Моисей БОНДАРЕНКО.

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Вторая часть форума

Состоится также отдельная панель "КОД ТЕХНОЛОГИЙ", на которой будут обсуждаться инновации в сфере оборонных технологий.

Участники:

Тарас РОКОШЕВСКИЙ, соучредитель Roboneers;

Александр БЕРЕЖНЫЙ, управляющий директор Quantum Systems;

Сергей МОКРЕНЮК, заместитель директора по развитию Athlon Avia;

Игорь БЕРЕГОВЕНКО, соучредитель и СПО Air3F;

Андрей "ЗОЗУЛЯ", пилот-инженер R&D подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов"; "БОШ", руководитель R&D LAB зенитного ракетного полка 3-го армейского корпуса.

В панели "КОД ДИПЛОМАТИИ", посвященной поддержке технологий и инноваций Украины, примут участие:

Гаэль ВЕСЬЕР, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Франция в Украине;

Мартин ОБЕРГ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине;

Андрейс ПИЛДЕГОВИЧС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Латвия в Украине;

Инга СТАНИТЕ-ТОЛОЧКЕНЕ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики в Украине.

OSINT-воркшоп для молодежи проведет Ролло КОЛЛИНЗ, старший следователь проекта Eyes on Russia из Центра информационной устойчивости.

Спикерами форума также станут:

Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Генна ВИРКУНЕН;

секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман КОСТЕНКО;

киевский городской голова Виталий КЛИЧКО;

президент Киевского авиационного университета Ксения СЕМЕНОВА;

ректор Киевской школы экономики Тимофей БРИК;

исполнительный директор объединения "Технологические силы Украины" Екатерина МИХАЛКО;

директор представительства в Украине Центра информационной устойчивости Юлия ЧИКОЛЬБА;

исполнительный директор Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;

первый директор Национального антикоррупционного бюро Украины (2015-2022) Артем СИТНИК;

журналист Виталий ПОРТНИКОВ.

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Киевский Форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка "Открой Украину", – главная платформа нашего государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

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