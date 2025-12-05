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11-й Київський безпековий форум: обговорення оборонних технологій та інновацій. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Києві розпочався 11-й Київський безпековий форум для молоді "GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Захід відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

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Програма

Учасники обговорять розвиток оборонних технологій, підтримку українських інновацій, посилення стійкості країни в умовах тривалої війни та роль молоді у відновленні країни.

Форум відкриє голова КБФ Арсеній Яценюк, після цього до присутніх звернуться  в.о. Голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та в.о. виконавчого директора Акселератора оборонних інновацій НАТО Джеймс Аппатурай.  

Серед спікерів форуму – чинні військовослужбовці та ветерани:

  • командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій ФЕДОРЕНКО;
  • заступник командира 1-го корпусу "Азов" Микита НАДТОЧІЙ;
  • командир роти ударних НРК NC-13 3-ї ОШБр Микола "Макар" ЗІНКЕВИЧ;
  • командирка патронатної служби "Янголи" Олена ТОЛКАЧОВА;
  • ветеран морської піхоти, Герой України Сергій "Волина" ВОЛИНСЬКИЙ;
  • ветеран, громадський діяч Олександр "Терен" БУДЬКО;
  • очільниця медичної служби 3-й армійського корпусу Вікторія "Авіценна" КОВАЧ;
  • операторка БПЛА підрозділу KRAKEN 1654 Вікторія "Імла" ТКАЧЕНКО.
  • мінометник підрозділу "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади Павло ВИШЕБАБА
  • військовослужбовець Сил безпілотних систем Мойсей БОНДАРЕНКО.

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Друга частина форуму

Відбудеться також окрема панель "КОД ТЕХНОЛОГІЙ", на якій обговорюватимуть інновації в сфері оборонних технологій.

Учасники:

  • Тарас РОКОШЕВСЬКИЙ, співзасновник Roboneers;
  • Олександр БЕРЕЖНИЙ, керуючий директор Quantum Systems;
  • Сергій МОКРЕНЮК, заступник директора з розвитку Athlon Avia;
  • Ігор БЕРЕГОВЕНКО, співзасновник та СPO Air3F;
  • Андрій "ЗОЗУЛЯ", пілот-інженер R&D підрозділу 1-го корпусу НГУ "Азов"; "БОШ", очільник R&D LAB зенітного ракетного полку 3-го армійського корпусу.

У панелі "КОД ДИПЛОМАТІЇ", присвяченій підтримці технологій та інновацій України, візьмуть участь:

  • Гаель ВЕСЬЄР, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні;
  • Мартін ОБЕРГ, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні;
  • Андрейс ПІЛДЕГОВІЧС, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Латвія в Україні;
  • Інга СТАНІТЄ-ТОЛОЧКЄНЄ, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні.
  • OSINT-воркшоп для молоді проведе Ролло КОЛЛІНЗ, старший розслідувач проєкту Eyes on Russia з Центру інформаційної стійкості.

Спікерами форуму також стануть:

  • Віцепрезидентка Європейської Комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна ВІРКУНЕН;
  • секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман КОСТЕНКО;
  • київський міський голова Віталій КЛИЧКО;
  • президентка Київського авіаційного університету Ксенія СЕМЕНОВА;
  • ректор Київської школи економіки Тимофій БРІК;
  • виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина МИХАЛКО;
  • директорка представництва в Україні Центру інформаційної стійкості Юлія ЧИКОЛЬБА;
  • виконавча директорка Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;
  • перший директор Національного антикорупційного бюро України (2015-2022) Артем СИТНИК;
  • журналіст Віталій ПОРТНИКОВ.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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Автор: 

оборона (4958) Київський безпековий форум (189)
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хоч би Міндіча не забули з Рєзніковим запросити...
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05.12.2025 10:17 Відповісти
А навіщо все це робити прилюдно? Ви зовсім оху...ли? Це вам ігри? Це вам кіно?
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05.12.2025 13:25 Відповісти
Що банкір Яценюк розуміє в оборонних технологіях і іноваціях.
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06.12.2025 02:46 Відповісти
P.S. І що в цих технологіях розуміє явна більшість учасників форума. В тому числі представник Київської школи економіки.
Основа економічного розвитку ******** держав це техніка і технології.
Китай швидко розвивається, бо там голова країни закінчив хіміко-технологічний факультет і доволі довго працював по цій спеціальності.
До чого до техніки і технологій - банкіри, економісти, юристи.
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06.12.2025 13:44 Відповісти
 
 