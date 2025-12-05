11-й Київський безпековий форум: обговорення оборонних технологій та інновацій. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
У Києві розпочався 11-й Київський безпековий форум для молоді "GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Захід відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".
Програма
Учасники обговорять розвиток оборонних технологій, підтримку українських інновацій, посилення стійкості країни в умовах тривалої війни та роль молоді у відновленні країни.
Форум відкриє голова КБФ Арсеній Яценюк, після цього до присутніх звернуться в.о. Голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та в.о. виконавчого директора Акселератора оборонних інновацій НАТО Джеймс Аппатурай.
Серед спікерів форуму – чинні військовослужбовці та ветерани:
- командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій ФЕДОРЕНКО;
- заступник командира 1-го корпусу "Азов" Микита НАДТОЧІЙ;
- командир роти ударних НРК NC-13 3-ї ОШБр Микола "Макар" ЗІНКЕВИЧ;
- командирка патронатної служби "Янголи" Олена ТОЛКАЧОВА;
- ветеран морської піхоти, Герой України Сергій "Волина" ВОЛИНСЬКИЙ;
- ветеран, громадський діяч Олександр "Терен" БУДЬКО;
- очільниця медичної служби 3-й армійського корпусу Вікторія "Авіценна" КОВАЧ;
- операторка БПЛА підрозділу KRAKEN 1654 Вікторія "Імла" ТКАЧЕНКО.
- мінометник підрозділу "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади Павло ВИШЕБАБА
- військовослужбовець Сил безпілотних систем Мойсей БОНДАРЕНКО.
Друга частина форуму
Відбудеться також окрема панель "КОД ТЕХНОЛОГІЙ", на якій обговорюватимуть інновації в сфері оборонних технологій.
Учасники:
- Тарас РОКОШЕВСЬКИЙ, співзасновник Roboneers;
- Олександр БЕРЕЖНИЙ, керуючий директор Quantum Systems;
- Сергій МОКРЕНЮК, заступник директора з розвитку Athlon Avia;
- Ігор БЕРЕГОВЕНКО, співзасновник та СPO Air3F;
- Андрій "ЗОЗУЛЯ", пілот-інженер R&D підрозділу 1-го корпусу НГУ "Азов"; "БОШ", очільник R&D LAB зенітного ракетного полку 3-го армійського корпусу.
У панелі "КОД ДИПЛОМАТІЇ", присвяченій підтримці технологій та інновацій України, візьмуть участь:
- Гаель ВЕСЬЄР, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні;
- Мартін ОБЕРГ, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні;
- Андрейс ПІЛДЕГОВІЧС, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Латвія в Україні;
- Інга СТАНІТЄ-ТОЛОЧКЄНЄ, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні.
- OSINT-воркшоп для молоді проведе Ролло КОЛЛІНЗ, старший розслідувач проєкту Eyes on Russia з Центру інформаційної стійкості.
Спікерами форуму також стануть:
- Віцепрезидентка Європейської Комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна ВІРКУНЕН;
- секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман КОСТЕНКО;
- київський міський голова Віталій КЛИЧКО;
- президентка Київського авіаційного університету Ксенія СЕМЕНОВА;
- ректор Київської школи економіки Тимофій БРІК;
- виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина МИХАЛКО;
- директорка представництва в Україні Центру інформаційної стійкості Юлія ЧИКОЛЬБА;
- виконавча директорка Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;
- перший директор Національного антикорупційного бюро України (2015-2022) Артем СИТНИК;
- журналіст Віталій ПОРТНИКОВ.
Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.
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Основа економічного розвитку ******** держав це техніка і технології.
Китай швидко розвивається, бо там голова країни закінчив хіміко-технологічний факультет і доволі довго працював по цій спеціальності.
До чого до техніки і технологій - банкіри, економісти, юристи.