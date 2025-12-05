11-й Київський безпековий форум: обговорення оборонних технологій та інновацій. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Києві розпочався 11-й Київський безпековий форум для молоді "GEN W²: ПРОГРАМУЙ МАЙБУТНЄ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Захід відбувається за підтримки Представництва НАТО в Україні та Фонду імені Фрідріха Еберта у партнерстві з обʼєднанням "Технологічні сили України".

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Програма

Учасники обговорять розвиток оборонних технологій, підтримку українських інновацій, посилення стійкості країни в умовах тривалої війни та роль молоді у відновленні країни.

Форум відкриє голова КБФ Арсеній Яценюк, після цього до присутніх звернуться в.о. Голови Представництва НАТО в Україні Джозеф Доббс та в.о. виконавчого директора Акселератора оборонних інновацій НАТО Джеймс Аппатурай.

Серед спікерів форуму – чинні військовослужбовці та ветерани:

командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій ФЕДОРЕНКО;

заступник командира 1-го корпусу "Азов" Микита НАДТОЧІЙ;

командир роти ударних НРК NC-13 3-ї ОШБр Микола "Макар" ЗІНКЕВИЧ;

командирка патронатної служби "Янголи" Олена ТОЛКАЧОВА;

ветеран морської піхоти, Герой України Сергій "Волина" ВОЛИНСЬКИЙ;

ветеран, громадський діяч Олександр "Терен" БУДЬКО;

очільниця медичної служби 3-й армійського корпусу Вікторія "Авіценна" КОВАЧ;

операторка БПЛА підрозділу KRAKEN 1654 Вікторія "Імла" ТКАЧЕНКО.

мінометник підрозділу "Мінотавр" 68-ї єгерської бригади Павло ВИШЕБАБА

військовослужбовець Сил безпілотних систем Мойсей БОНДАРЕНКО.

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Друга частина форуму

Відбудеться також окрема панель "КОД ТЕХНОЛОГІЙ", на якій обговорюватимуть інновації в сфері оборонних технологій.

Учасники:

Тарас РОКОШЕВСЬКИЙ, співзасновник Roboneers;

Олександр БЕРЕЖНИЙ, керуючий директор Quantum Systems;

Сергій МОКРЕНЮК, заступник директора з розвитку Athlon Avia;

Ігор БЕРЕГОВЕНКО, співзасновник та СPO Air3F;

Андрій "ЗОЗУЛЯ", пілот-інженер R&D підрозділу 1-го корпусу НГУ "Азов"; "БОШ", очільник R&D LAB зенітного ракетного полку 3-го армійського корпусу.

У панелі "КОД ДИПЛОМАТІЇ", присвяченій підтримці технологій та інновацій України, візьмуть участь:

Гаель ВЕСЬЄР, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Франція в Україні;

Мартін ОБЕРГ, Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні;

Андрейс ПІЛДЕГОВІЧС, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Латвія в Україні;

Інга СТАНІТЄ-ТОЛОЧКЄНЄ, Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні.

OSINT-воркшоп для молоді проведе Ролло КОЛЛІНЗ, старший розслідувач проєкту Eyes on Russia з Центру інформаційної стійкості.

Спікерами форуму також стануть:

Віцепрезидентка Європейської Комісії з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Генна ВІРКУНЕН;

секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман КОСТЕНКО;

київський міський голова Віталій КЛИЧКО;

президентка Київського авіаційного університету Ксенія СЕМЕНОВА;

ректор Київської школи економіки Тимофій БРІК;

виконавча директорка об'єднання "Технологічні сили України" Катерина МИХАЛКО;

директорка представництва в Україні Центру інформаційної стійкості Юлія ЧИКОЛЬБА;

виконавча директорка Snake Island Institute Марина ГРИЦЕНКО;

перший директор Національного антикорупційного бюро України (2015-2022) Артем СИТНИК;

журналіст Віталій ПОРТНИКОВ.

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Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", – головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

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