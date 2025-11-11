Президент Американської торгівельної палати Гундер: половина американських компаній в Україні постраждала від російських атак

Кожна друга компанія – представник американського бізнесу в Україні постраждала від російських атак, але вони продовжують працювати і розвиватись.

Про це сказав президент Американської торгівельної палати Андрій Гундер під час надзвичайної сесії Київського Безпекового Форуму про ситуацію в енергетиці та економіці України, організованої Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну, інформує Цензор.НЕТ.

"54% компаній американського бізнесу в Україні постраждало від російської агресії. До прикладу, McDonald’s на Лук’янівці у Києві вже сім разів треба було відновлювати після обстрілів. Але зараз він працює. Минулого місяця я був у Мукачево, там дві російські ракети поцілили у представництво американського бізнесу. На нічній зміні було 600 людей, о 4.30 пролунав сигнал повітряної тривоги, о 4.37 був приліт. Всі працівники живі і бізнес продовжується. Кожна друга компанія зазнала пошкоджень від російських ракет протягом останніх майже чотирьох років",– зазначив він.

Разом з тим, Гундер зауважив, що саме ці американські компанії, які продовжують працювати в Україні зараз, є "найкращими амбасадорами бізнесу".

"Ця стійкість надихає інших. Нас запросила Американська торгівельна палата у Тайвані, вони просили – "розкажіть нам, як працює бізнес під час повномасштабної війни", адже в них теж є сусід, який не згоден з їхнім існуванням. І тут роль бізнесу дуже важлива! Адже американський бізнес продовжує свою роботу і вірить в Україну" – підкреслив він.

Президент Американської торгівельної палати також зауважив, бізнес не лише продовжує працювати, а й розвивається.

"Нещодавно McDonald’s відкрив 50-й ресторан у Києві – в день, коли в столиці не було світла. Чому бізнес продовжується? Тому що створили певні умови. Якщо подивитись на 25 секторів, то одним з ключових, які хотіла розвалити Росія, - був банківський сектор. Ще до перших влучань ракет були атаки на банківську систему, але вдалося все зберегти і швидко перенести дані в "хмару", де російська ракета не може вдарити. Це такі компанії, як Microsoft, Google, Amazon, Oracle. Банківський сектор працює бездоганно і для економіки це дуже важливо", – підкреслив Гундер.

