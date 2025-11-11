Президент Американской торговой палаты Гундер: половина американских компаний в Украине пострадала от российских атак

Каждая вторая компания – представитель американского бизнеса в Украине пострадала от российских атак, но они продолжают работать и развиваться.

Об этом сказал президент Американской торговой палаты Андрей Гундер во время чрезвычайной сессии Киевского Форума безопасности о ситуации в энергетике и экономике Украины, организованной Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", сообщает Цензор.НЕТ.

"54% компаний американского бизнеса в Украине пострадали от российской агрессии. К примеру, McDonald’s на Лукьяновке в Киеве уже семь раз приходилось восстанавливать после обстрелов. Но сейчас он работает. В прошлом месяце я был в Мукачево, там две российские ракеты попали в представительство американского бизнеса. На ночной смене было 600 человек, в 4.30 прозвучал сигнал воздушной тревоги, в 4.37 был прилет. Все работники живы и бизнес продолжается. Каждая вторая компания понесла повреждения от российских ракет в течение последних почти четырех лет", – отметил он.

Вместе с тем, Гундер отметил, что именно эти американские компании, которые продолжают работать в Украине сейчас, являются "лучшими послами бизнеса".

"Эта стойкость вдохновляет других. Нас пригласила Американская торговая палата в Тайване, они просили – "расскажите нам, как работает бизнес во время полномасштабной войны", ведь у них тоже есть сосед, который не согласен с их существованием. И здесь роль бизнеса очень важна! Ведь американский бизнес продолжает свою работу и верит в Украину", – подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергосистема Украины держится благодаря сотрудничеству, инвестициям и человеческой выносливости, – Сахарук

Президент Американской торговой палаты также отметил, что бизнес не только продолжает работать, но и развивается.

"Недавно McDonald's открыл 50-й ресторан в Киеве – в день, когда в столице не было света. Почему бизнес продолжается? Потому что создали определенные условия. Если посмотреть на 25 секторов, то одним из ключевых, которые хотела развалить Россия, был банковский сектор. Еще до первых попаданий ракет были атаки на банковскую систему, но удалось все сохранить и быстро перенести данные в "облако", где российская ракета не может ударить. Это такие компании, как Microsoft, Google, Amazon, Oracle. Банковский сектор работает безупречно, и для экономики это очень важно", – подчеркнул Гундер.

Читайте: Удары по энергетической инфраструктуре - военные преступления и часть плана Путина, - Яценюк