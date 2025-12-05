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Новини Дрони над Францією
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Військові Франції відкрили вогонь по БпЛА, які літали над базою атомних субмарин

У Франції літали невідомі дрони над базою з атомними субмаринами

Французькі морські піхотинці 4 грудня завдали ударів по невідомих безпілотниках після прольоту над військово-морською базою Іль-Лонг, де розташовані атомні підводні човни з балістичними ракетами.

Як передає Цензор.НЕТ, по це пишуть місцеві видання Le Figaro, TF1 Info.

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Що відомо

Ця база розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань. Там розміщують атомні ракетні субмарини сил ядерного стримування Франції.

Близько 19:30 над базою було виявлено п'ять безпілотників. Було розпочато операцію з боротьби з БпЛА та їхнього пошуку. Батальйон морської піхоти, який відповідає за захист бази, випустив кілька ракет проти дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Франції зафіксували неідентифіковані дрони над військовою базою

"Будь-який проліт над військовою базою в нашій країні заборонений. Я схвалюю перехоплення нашими військовослужбовцями на базі Іль-Лонг. Розслідування триває", - заявила Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено.

Більше про базу Іль-Лонг

ЗМІ додають, що польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю. Наприклад, у ніч проти 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, який включає острів Іль-Лонг, але без будь-яких прольотів над військовими об'єктами.

  • Зазначимо, що база Іль-Лонг, де розміщені французькі сили ядерного стримування, охороняється 120 морськими жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. На базі обслуговуються чотири французькі підводні човни, принаймні один з яких постійно перебуває у морі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон закликав Сі Цзіньпіна допомогти досягти мораторію на удари по інфраструктурі України

Автор: 

безпілотник БпЛА (5992) військова база (103) підводний човен (113) Франція (3351)
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Топ коментарі
+12
Ніфіга собі сміливі. Прямо сталеві яйця.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
+12
Подія державного масштабу.
Хоч влучили?
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05.12.2025 16:12 Відповісти
+10
хоч хтось в Європі не забув що він військовий
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05.12.2025 16:18 Відповісти
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Ніфіга собі сміливі. Прямо сталеві яйця.
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05.12.2025 16:11 Відповісти
хоч хтось в Європі не забув що він військовий
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05.12.2025 16:18 Відповісти
Всім орден за мужність. Але збитих дронів, як завжди, не знайдуть.
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05.12.2025 16:22 Відповісти
це пуйло-кабаєв свої яйця дронам позичив..
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05.12.2025 16:52 Відповісти
Подія державного масштабу.
Хоч влучили?
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05.12.2025 16:12 Відповісти
ракетою у мавік влучити важкувато навіть морпєху.
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05.12.2025 16:17 Відповісти
А якщо мавік з кумулятивним підвісом?
Ляпне один такий в корпус АПЛ - і кірдик.
У Європи реально немає дієвих засобів від дронів.
Русня там може одними "павутинами" розваляти щонайменше авіаційну компоненту.
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05.12.2025 16:19 Відповісти
У АПЛ така броня. Це як комар об вантажівку стукнеться
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05.12.2025 16:23 Відповісти
ПГ-7В пробиває 260 мм сталевої броні. Маю сумнів, що у АПЛ така товщина металу оболонки.
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05.12.2025 16:26 Відповісти
Я не фахівець у цій галузі, але здається, що там броня дозволяє. Інакше навіщо там АПЛ потрібна, якщо її дельфін хвостом потопити може, мільярди коштує
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05.12.2025 16:29 Відповісти
АПЛ - лише носій зброї, як і літак-винищувач, що взагалі не має бронювання, пістолетною кулею пробити можна.
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05.12.2025 16:34 Відповісти
Ну тут просто за логікою - там цілий ядерний реактор, він же не може бути просто обклеєний дюралью.
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05.12.2025 16:37 Відповісти
Мова йде про зовнішній корпус. Якщо у ньому з'являється дірка, його міцність знижується радикально, бо дірка - це точка концентрації напруги. Як перфорація, по якій рветься папір.
АПЛ має занурюватись під воду, де високий тиск. Далі зрозуміло.
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05.12.2025 16:38 Відповісти
Повторюся, сперечатися не буду, бо не фахівець, але здається, що там броня міцніша. Набагато міцніша, ніж сраний мавік витримати. Але і ваші аргументи почув з повагою.
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05.12.2025 16:43 Відповісти
Не в "Мавіку" справа, а в **********, який може пронести інший дрон, типу гексакоптера або FPV, які успішно уражають русняві танки.
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05.12.2025 16:44 Відповісти
Навiть в чатнпт спитав
--------------

3. Що можуть зробити маленькі повітряні дрони з АПЛ

Типовий «квадрик»/FPV з декількома кілограмами ВВ:

Може:

пошкодити антени, датчики, легку надбудову;

влаштувати пожежу на відкритій частині палуби;

травмувати особовий склад.

Але:

пробити міцний корпус човна (герметичну «трубу») йому навряд чи під силу;

«моментально потопити» цілий атомний ракетоносець таким БПЛА вкрай малоймовірно.

Тобто шкода - так, катастрофічне миттєве потоплення - майже фантастика для звичайного повітряного БПЛА.
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05.12.2025 16:51 Відповісти
Уточніть запит: тип ********** - кумулятивний, глибина пробиття - до 250 мм.
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05.12.2025 16:53 Відповісти
Там корпус з тiтану.
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05.12.2025 16:42 Відповісти
Що? Можна посилання десь побачити?
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05.12.2025 16:43 Відповісти
на мавік хіба що РГДешку можно підвісити, і від цього у підводного овна будуть такі ж пошкодження, як від скинутого курячого яйця.
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05.12.2025 16:29 Відповісти
Ну, це "Мавік". Але є і більш потужні дрони. Якось гранати від РПГ вони на собі тягають і сараї підарські палять.
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05.12.2025 16:33 Відповісти
більш потужні в їхніх магазінах не продаються. Тому шоб не шмаляти з пікаєй по іграшкам і не робити собі нерви надалі, то хай шукають своїх місцевих путінферштеєрів та тєлєграмних маладагвардєйцев арабського походження.
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05.12.2025 16:39 Відповісти
Знайдуть. Перекинуть через лукашенкову нору по деталям наш трофейний "матрас" або "вампір", заодно і *********.
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05.12.2025 16:40 Відповісти
там нікому цим займатись не те що на гражданці, а навіть у війську.
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05.12.2025 16:46 Відповісти
Є ті, кому надо.
Думаєте, наша "павутина" їм не свербить?
Це ж копняк у самий сральник був.
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05.12.2025 16:54 Відповісти
надо хіба що місцевим симпатикам расії, або малолітнім тєлєграмним засосам мароканського походження, бо надо гроші. А до "павутини" такий "матеріал" не дотягує.
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05.12.2025 17:01 Відповісти
Навіть якщо вивести з ладу одну АПЛ з ЯЗ, це вже серйозно змінить глобальний баланс сил у світі. Тому я не бачу причин, щоб цим не зайнялись рано чи пізно. Не виключено, що ці "Мавіки" - просто "пробна куля". Якщо жодного не уразили і не заглушили, русня знатиме, що пришвартовані АПЛ фактично не мають захисту від малих повітряних машин.
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05.12.2025 17:05 Відповісти
ото у вас фантазія - мавіком АПЛ...
Вся ця історія в Європі з коптерами над віськовими та ншими об'єктами інкрімінована та організована рф для певної дестабілізаіції, здебільшого саме через місцевих громадян, бо довбойобів що у франузькому суспільствіЮ щ у німецькому, чи у якомусь іншому приблизно однакова відсоткова кількість. Як тількі у Франції почнуть активно займатись виловом цих довбойобів з мавіками, і засуджувати їх мінімум на пять років, то ці випадки зійдуть до нуля. У нас теж був період, коли військові аівтівки у містах палали щодня.
Щодо АПЛ - так на них і чайка зверху насрати може. А якщо мати буйну фантазію, то можно легко уявити як російський Су-30 скидає бомбу на французьку АПЛ.
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05.12.2025 20:25 Відповісти
Скажіть, як людина обізнана, що буде, якщо по корпусу АПЛ вгатити з РПГ-7?
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08.12.2025 09:20 Відповісти
я ні разу не підводник, але думаю, якщо підповзти з РПГ ховаючись серед гребенів хвиль на відстань пострілу, то кумулятив зробить дірку у гідроакустичному покритті і проб'є обшивку легкого корпуса.
Для себе цікавитесь, чи знайомі питають?
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08.12.2025 15:25 Відповісти
Нащо підповзати з РПГ, ховаючись, якщо можна от так запустити дрона з "морквиною" на мотузці?
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08.12.2025 15:29 Відповісти
Ну так, буде пошкодження легкого корпуса АПЛ.
Теоретично ви можете написати будь-який сценарій для військового пригодницького фільму, у якому юний француз мароканського походження, начитавшись тєлєграма з російськими франкомовними ефесбешниками, збирає десятидюймовий fpv на оптоволокні, купляє на розпродажу у Сент-Уен новенький з ящика ПГ-7ВЛ, ну і далі по вашому сценарію...
У реальному житті, щоб знищити підводний човен навіть на суходолі на нашій теріторії, де повно усілякої зброї, і навіть патріотично налаштованих людей, які би посприяли би такому двіжу, нам прийшлось хєрачити по ньому крилатими ракетами. Реальне життя від кіна все ж таки відрізняється.
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08.12.2025 15:57 Відповісти
Сподіваюсь.
Бо русні дуже свербить наша "Павутина".
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08.12.2025 15:59 Відповісти
І про "сценарій".
https://www.youtube.com/watch?v=8VFtjAtzkac Ось.
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08.12.2025 16:01 Відповісти
от бачите - навіть у Оксфордширі на всю голову ******** палєстинським симпатикам не вдалось придбати РПГ-7, і захєрачити по літаку, навіть заїхавши впритул до нього на моцику. А ви хочете щоб юний француз з якось переляку їхав на моцику прямо на пірс до АПЛ з РПГ-7.
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08.12.2025 16:16 Відповісти
Британцям пощастило, що у мавп в руках якимось дивом не опинилось нічого серйознішого за аерозольні балончики.
Сама ситуація "табун цивільних йолопів проривається на базу ВПС і влаштовує там гармидер" - вже сюжет з області наукової фантастики. Принаймні, років тридцять був. А зараз - сумна реальність.
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08.12.2025 16:19 Відповісти
просто у британців давно відмінили Устав караульної служби. У нас за влучний постріл караульного мінімум відпустку давали. Ну і грамоту ще.
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08.12.2025 16:24 Відповісти
В тому і проблема.
Розслабились до недозволеного рівня.
Тепер доведеться назад.
Але ж народ вже звик.
Як он німці. Цікаво, як у них зараз зі статистикою виїзду молоді?
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08.12.2025 16:26 Відповісти
це до першого спаленого літака. Потім повернуть УКС.

щодо німців - не знаю. А що, молодь почала сцятись насуваючого нападу рф?
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08.12.2025 17:06 Відповісти
Та кажуть, протести школярів проти відновлення строкової служби.
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08.12.2025 17:09 Відповісти
https://suspilne.media/1182128-u-nimeccini-protestuut-proti-prizovu-na-vijskovu-sluzbu/
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08.12.2025 17:11 Відповісти
просто нелякана рускім міром школота, яка протестує проти проходження медичної комісії, а не проти призову. Там ще до призову як до неба. А хто боїться, то після школи може їхати на ПМЖ до Португалії. Там спокійніше.
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08.12.2025 17:29 Відповісти
А уявіть, що буде, якщо таки знадобиться цю школоту призивати для захисту від русского міра?
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08.12.2025 17:31 Відповісти
буде те саме, що і у нас. Тільки через Тису там плисти не треба буде.
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08.12.2025 18:26 Відповісти
Нарешті, хоч хтось "роздуплився"... Хоча, поки що, "вхолосту"...
Їм терміново треба розвертать випуск винищувачів та вчить операторів...
І сторія розвивається по спіралі - у І Світову, було те саме:
- розвідувальна авіація.
- бомбардувальна,
- штурмова
- винищувальна...
Зараз лише прибрали людину з літального апарату...
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05.12.2025 19:24 Відповісти
І влучили?
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05.12.2025 16:13 Відповісти
На завтра вже памперсів на базу більше замовили. Чекають на сувору відповідь за ,,пасягатєльства і діскрєдітацію арміі расіі,,
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05.12.2025 16:14 Відповісти
І хвилю судових позовів проти ЗС Франції через нервові стреси місцевих мешканців.
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05.12.2025 16:18 Відповісти
Та ц ж ескалація, що ви наробили.
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05.12.2025 16:17 Відповісти
може якийсь відосік?
чи, казки булонського лісу?
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05.12.2025 16:19 Відповісти
Алелуйя! Так збили чи ні?
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05.12.2025 16:22 Відповісти
Судя из статьи ни одного не сбили. Если б сбили - то написали бы
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05.12.2025 16:28 Відповісти
Відкрили попереджувальний вогонь у повітря? А дрони хоч злякались?
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05.12.2025 16:31 Відповісти
хай шукають своїх місцевих путінферштеєрів та тєлєграмних маладагвардєйцев арабського походження.
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05.12.2025 16:35 Відповісти
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05.12.2025 16:42 Відповісти
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05.12.2025 18:05 Відповісти
А ля ґєр ком аля ґєр.
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05.12.2025 16:46 Відповісти
рабсія вже давно веде проти Європи війну..
і буде продовжувати її вести далі,..
якщо не буде протидії..
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05.12.2025 16:48 Відповісти
Це подвиг для жабоїдів.
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05.12.2025 16:54 Відповісти
Мне вот интересно, если это ********* ведет разведку, готовится к нападению, а чем она собирается воевать, если большая часть ее военной мощи превратилась просто в мощи за эти 4 года в Украине. Ну, пусть осталось сколько-то самолетов, флот какой-то, там еще что-то. Ну да ядерка еще... вроде есть. Но профи военных у них уже много выбито, а новых учить и подготавливать это время. Причем, если хочет нападать, параллельно продолжая действия против Украины, то это вообще нонсенс какой-то. Либо, это просто попугать без каких-то дальнейших планов, но зачем...
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05.12.2025 17:00 Відповісти
китай на старті ,вони вже в Україні ...
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05.12.2025 17:06 Відповісти
Нечуваний ГЕРОЇЗМ!! Незважаючи ні на що,!!!!відкрили вогонь!! Пожиттєва безоплатна медична допомога від стресу!! Усім ордена і цінні подарунки!! Внечергові звання! Родичам - теж ордени,за переживання! Пам'ятники при житті на батьківщині!
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05.12.2025 17:41 Відповісти
 
 