Військові Франції відкрили вогонь по БпЛА, які літали над базою атомних субмарин
Французькі морські піхотинці 4 грудня завдали ударів по невідомих безпілотниках після прольоту над військово-морською базою Іль-Лонг, де розташовані атомні підводні човни з балістичними ракетами.
Як передає Цензор.НЕТ, по це пишуть місцеві видання Le Figaro, TF1 Info.
Що відомо
Ця база розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань. Там розміщують атомні ракетні субмарини сил ядерного стримування Франції.
Близько 19:30 над базою було виявлено п'ять безпілотників. Було розпочато операцію з боротьби з БпЛА та їхнього пошуку. Батальйон морської піхоти, який відповідає за захист бази, випустив кілька ракет проти дронів.
"Будь-який проліт над військовою базою в нашій країні заборонений. Я схвалюю перехоплення нашими військовослужбовцями на базі Іль-Лонг. Розслідування триває", - заявила Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.
Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено.
Більше про базу Іль-Лонг
ЗМІ додають, що польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю. Наприклад, у ніч проти 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, який включає острів Іль-Лонг, але без будь-яких прольотів над військовими об'єктами.
- Зазначимо, що база Іль-Лонг, де розміщені французькі сили ядерного стримування, охороняється 120 морськими жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. На базі обслуговуються чотири французькі підводні човни, принаймні один з яких постійно перебуває у морі.
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Ляпне один такий в корпус АПЛ - і кірдик.
У Європи реально немає дієвих засобів від дронів.
Русня там може одними "павутинами" розваляти щонайменше авіаційну компоненту.
АПЛ має занурюватись під воду, де високий тиск. Далі зрозуміло.
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3. Що можуть зробити маленькі повітряні дрони з АПЛ
Типовий «квадрик»/FPV з декількома кілограмами ВВ:
Може:
пошкодити антени, датчики, легку надбудову;
влаштувати пожежу на відкритій частині палуби;
травмувати особовий склад.
Але:
пробити міцний корпус човна (герметичну «трубу») йому навряд чи під силу;
«моментально потопити» цілий атомний ракетоносець таким БПЛА вкрай малоймовірно.
Тобто шкода - так, катастрофічне миттєве потоплення - майже фантастика для звичайного повітряного БПЛА.
Думаєте, наша "павутина" їм не свербить?
Це ж копняк у самий сральник був.
Вся ця історія в Європі з коптерами над віськовими та ншими об'єктами інкрімінована та організована рф для певної дестабілізаіції, здебільшого саме через місцевих громадян, бо довбойобів що у франузькому суспільствіЮ щ у німецькому, чи у якомусь іншому приблизно однакова відсоткова кількість. Як тількі у Франції почнуть активно займатись виловом цих довбойобів з мавіками, і засуджувати їх мінімум на пять років, то ці випадки зійдуть до нуля. У нас теж був період, коли військові аівтівки у містах палали щодня.
Щодо АПЛ - так на них і чайка зверху насрати може. А якщо мати буйну фантазію, то можно легко уявити як російський Су-30 скидає бомбу на французьку АПЛ.
Для себе цікавитесь, чи знайомі питають?
Теоретично ви можете написати будь-який сценарій для військового пригодницького фільму, у якому юний француз мароканського походження, начитавшись тєлєграма з російськими франкомовними ефесбешниками, збирає десятидюймовий fpv на оптоволокні, купляє на розпродажу у Сент-Уен новенький з ящика ПГ-7ВЛ, ну і далі по вашому сценарію...
У реальному житті, щоб знищити підводний човен навіть на суходолі на нашій теріторії, де повно усілякої зброї, і навіть патріотично налаштованих людей, які би посприяли би такому двіжу, нам прийшлось хєрачити по ньому крилатими ракетами. Реальне життя від кіна все ж таки відрізняється.
Бо русні дуже свербить наша "Павутина".
https://www.youtube.com/watch?v=8VFtjAtzkac Ось.
Сама ситуація "табун цивільних йолопів проривається на базу ВПС і влаштовує там гармидер" - вже сюжет з області наукової фантастики. Принаймні, років тридцять був. А зараз - сумна реальність.
Розслабились до недозволеного рівня.
Тепер доведеться назад.
Але ж народ вже звик.
Як он німці. Цікаво, як у них зараз зі статистикою виїзду молоді?
щодо німців - не знаю. А що, молодь почала сцятись насуваючого нападу рф?
Їм терміново треба розвертать випуск винищувачів та вчить операторів...
І сторія розвивається по спіралі - у І Світову, було те саме:
- розвідувальна авіація.
- бомбардувальна,
- штурмова
- винищувальна...
Зараз лише прибрали людину з літального апарату...
чи, казки булонського лісу?
і буде продовжувати її вести далі,..
якщо не буде протидії..