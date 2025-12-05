Військові Франції відкрили вогонь по БпЛА, які літали над базою атомних субмарин

Французькі морські піхотинці 4 грудня завдали ударів по невідомих безпілотниках після прольоту над військово-морською базою Іль-Лонг, де розташовані атомні підводні човни з балістичними ракетами.

Як передає Цензор.НЕТ, по це пишуть місцеві видання Le Figaro, TF1 Info.

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Що відомо

Ця база розташована на краю гавані Бреста у регіоні Бретань. Там розміщують атомні ракетні субмарини сил ядерного стримування Франції.

Близько 19:30 над базою було виявлено п'ять безпілотників. Було розпочато операцію з боротьби з БпЛА та їхнього пошуку. Батальйон морської піхоти, який відповідає за захист бази, випустив кілька ракет проти дронів.

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"Будь-який проліт над військовою базою в нашій країні заборонений. Я схвалюю перехоплення нашими військовослужбовцями на базі Іль-Лонг. Розслідування триває", - заявила Міністерка збройних сил та у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Вона додала, що поки походження цих дронів не встановлено.

Більше про базу Іль-Лонг

ЗМІ додають, що польоти дронів у цій обмеженій зоні не є рідкістю. Наприклад, у ніч проти 18 листопада повідомлялося про політ дрона над півостровом Крозон, який включає острів Іль-Лонг, але без будь-яких прольотів над військовими об'єктами.

Зазначимо, що база Іль-Лонг, де розміщені французькі сили ядерного стримування, охороняється 120 морськими жандармами, які працюють у координації з морською піхотою. На базі обслуговуються чотири французькі підводні човни, принаймні один з яких постійно перебуває у морі.

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