РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11182 посетителя онлайн
Новости Дроны над Францией
1 817 42

Военные Франции открыли огонь по БПЛА, летавшими над базой атомных подводных лодок

Во Франции неизвестные дроны летали над базой с атомными подводными лодками

Французские морские пехотинцы 4 декабря нанесли удары по неизвестным беспилотникам после пролета над военно-морской базой Иль-Лонг, где расположены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные издания Le Figaro, TF1 Info.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Эта база расположена на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещаются атомные ракетные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции.

Около 19:30 над базой было обнаружено пять беспилотников. Была начата операция по борьбе с БПЛА и их поиску. Батальон морской пехоты, отвечающий за защиту базы, выпустил несколько ракет против дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во Франции зафиксировали неопознанные дроны над военной базой

"Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается",- заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.

Больше о базе Иль-Лонг

СМИ добавляют, что полеты дронов в этой ограниченной зоне не являются редкостью. Например, в ночь на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, который включает остров Иль-Лонг, но без каких-либо пролетов над военными объектами.

  • Отметим, что база Иль-Лонг, где размещены французские силы ядерного сдерживания, охраняется 120 морскими жандармами, которые работают в координации с морской пехотой. На базе обслуживаются четыре французские подводные лодки, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал Си Цзиньпина помочь достичь моратория на удары по инфраструктуре Украины

Автор: 

беспилотник (4600) военная база (224) подводная лодка (211) Франция (3648)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ніфіга собі сміливі. Прямо сталеві яйця.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:11 Ответить
+6
Подія державного масштабу.
Хоч влучили?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:12 Ответить
+6
Та ц ж ескалація, що ви наробили.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ніфіга собі сміливі. Прямо сталеві яйця.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:11 Ответить
хоч хтось в Європі не забув що він військовий
показать весь комментарий
05.12.2025 16:18 Ответить
Всім орден за мужність. Але збитих дронів, як завжди, не знайдуть.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:22 Ответить
це пуйло-кабаєв свої яйця дронам позичив..
показать весь комментарий
05.12.2025 16:52 Ответить
Подія державного масштабу.
Хоч влучили?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:12 Ответить
ракетою у мавік влучити важкувато навіть морпєху.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:17 Ответить
А якщо мавік з кумулятивним підвісом?
Ляпне один такий в корпус АПЛ - і кірдик.
У Європи реально немає дієвих засобів від дронів.
Русня там може одними "павутинами" розваляти щонайменше авіаційну компоненту.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:19 Ответить
У АПЛ така броня. Це як комар об вантажівку стукнеться
показать весь комментарий
05.12.2025 16:23 Ответить
ПГ-7В пробиває 260 мм сталевої броні. Маю сумнів, що у АПЛ така товщина металу оболонки.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:26 Ответить
Я не фахівець у цій галузі, але здається, що там броня дозволяє. Інакше навіщо там АПЛ потрібна, якщо її дельфін хвостом потопити може, мільярди коштує
показать весь комментарий
05.12.2025 16:29 Ответить
АПЛ - лише носій зброї, як і літак-винищувач, що взагалі не має бронювання, пістолетною кулею пробити можна.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:34 Ответить
Ну тут просто за логікою - там цілий ядерний реактор, він же не може бути просто обклеєний дюралью.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:37 Ответить
Мова йде про зовнішній корпус. Якщо у ньому з'являється дірка, його міцність знижується радикально, бо дірка - це точка концентрації напруги. Як перфорація, по якій рветься папір.
АПЛ має занурюватись під воду, де високий тиск. Далі зрозуміло.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:38 Ответить
Повторюся, сперечатися не буду, бо не фахівець, але здається, що там броня міцніша. Набагато міцніша, ніж сраний мавік витримати. Але і ваші аргументи почув з повагою.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:43 Ответить
Не в "Мавіку" справа, а в **********, який може пронести інший дрон, типу гексакоптера або FPV, які успішно уражають русняві танки.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:44 Ответить
Навiть в чатнпт спитав
--------------

3. Що можуть зробити маленькі повітряні дрони з АПЛ

Типовий «квадрик»/FPV з декількома кілограмами ВВ:

Може:

пошкодити антени, датчики, легку надбудову;

влаштувати пожежу на відкритій частині палуби;

травмувати особовий склад.

Але:

пробити міцний корпус човна (герметичну «трубу») йому навряд чи під силу;

«моментально потопити» цілий атомний ракетоносець таким БПЛА вкрай малоймовірно.

Тобто шкода - так, катастрофічне миттєве потоплення - майже фантастика для звичайного повітряного БПЛА.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:51 Ответить
Уточніть запит: тип ********** - кумулятивний, глибина пробиття - до 250 мм.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:53 Ответить
Там корпус з тiтану.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
Що? Можна посилання десь побачити?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:43 Ответить
на мавік хіба що РГДешку можно підвісити, і від цього у підводного овна будуть такі ж пошкодження, як від скинутого курячого яйця.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:29 Ответить
Ну, це "Мавік". Але є і більш потужні дрони. Якось гранати від РПГ вони на собі тягають і сараї підарські палять.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:33 Ответить
більш потужні в їхніх магазінах не продаються. Тому шоб не шмаляти з пікаєй по іграшкам і не робити собі нерви надалі, то хай шукають своїх місцевих путінферштеєрів та тєлєграмних маладагвардєйцев арабського походження.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:39 Ответить
Знайдуть. Перекинуть через лукашенкову нору по деталям наш трофейний "матрас" або "вампір", заодно і *********.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:40 Ответить
там нікому цим займатись не те що на гражданці, а навіть у війську.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:46 Ответить
Є ті, кому надо.
Думаєте, наша "павутина" їм не свербить?
Це ж копняк у самий сральник був.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:54 Ответить
надо хіба що місцевим симпатикам расії, або малолітнім тєлєграмним засосам мароканського походження, бо надо гроші. А до "павутини" такий "матеріал" не дотягує.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:01 Ответить
Навіть якщо вивести з ладу одну АПЛ з ЯЗ, це вже серйозно змінить глобальний баланс сил у світі. Тому я не бачу причин, щоб цим не зайнялись рано чи пізно. Не виключено, що ці "Мавіки" - просто "пробна куля". Якщо жодного не уразили і не заглушили, русня знатиме, що пришвартовані АПЛ фактично не мають захисту від малих повітряних машин.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:05 Ответить
І влучили?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:13 Ответить
На завтра вже памперсів на базу більше замовили. Чекають на сувору відповідь за ,,пасягатєльства і діскрєдітацію арміі расіі,,
показать весь комментарий
05.12.2025 16:14 Ответить
І хвилю судових позовів проти ЗС Франції через нервові стреси місцевих мешканців.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:18 Ответить
Та ц ж ескалація, що ви наробили.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:17 Ответить
може якийсь відосік?
чи, казки булонського лісу?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:19 Ответить
Алелуйя! Так збили чи ні?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:22 Ответить
Судя из статьи ни одного не сбили. Если б сбили - то написали бы
показать весь комментарий
05.12.2025 16:28 Ответить
Відкрили попереджувальний вогонь у повітря? А дрони хоч злякались?
показать весь комментарий
05.12.2025 16:31 Ответить
хай шукають своїх місцевих путінферштеєрів та тєлєграмних маладагвардєйцев арабського походження.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:35 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 16:42 Ответить
А ля ґєр ком аля ґєр.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:46 Ответить
рабсія вже давно веде проти Європи війну..
і буде продовжувати її вести далі,..
якщо не буде протидії..
показать весь комментарий
05.12.2025 16:48 Ответить
Це подвиг для жабоїдів.
показать весь комментарий
05.12.2025 16:54 Ответить
Мне вот интересно, если это ********* ведет разведку, готовится к нападению, а чем она собирается воевать, если большая часть ее военной мощи превратилась просто в мощи за эти 4 года в Украине. Ну, пусть осталось сколько-то самолетов, флот какой-то, там еще что-то. Ну да ядерка еще... вроде есть. Но профи военных у них уже много выбито, а новых учить и подготавливать это время. Причем, если хочет нападать, параллельно продолжая действия против Украины, то это вообще нонсенс какой-то. Либо, это просто попугать без каких-то дальнейших планов, но зачем...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:00 Ответить
китай на старті ,вони вже в Україні ...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:06 Ответить
 
 