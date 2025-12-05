Военные Франции открыли огонь по БПЛА, летавшими над базой атомных подводных лодок

Французские морские пехотинцы 4 декабря нанесли удары по неизвестным беспилотникам после пролета над военно-морской базой Иль-Лонг, где расположены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные издания Le Figaro, TF1 Info.

Что известно

Эта база расположена на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещаются атомные ракетные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции.

Около 19:30 над базой было обнаружено пять беспилотников. Была начата операция по борьбе с БПЛА и их поиску. Батальон морской пехоты, отвечающий за защиту базы, выпустил несколько ракет против дронов.

"Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается",- заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.

Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.

Больше о базе Иль-Лонг

СМИ добавляют, что полеты дронов в этой ограниченной зоне не являются редкостью. Например, в ночь на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, который включает остров Иль-Лонг, но без каких-либо пролетов над военными объектами.

Отметим, что база Иль-Лонг, где размещены французские силы ядерного сдерживания, охраняется 120 морскими жандармами, которые работают в координации с морской пехотой. На базе обслуживаются четыре французские подводные лодки, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море.

