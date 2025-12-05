Военные Франции открыли огонь по БПЛА, летавшими над базой атомных подводных лодок
Французские морские пехотинцы 4 декабря нанесли удары по неизвестным беспилотникам после пролета над военно-морской базой Иль-Лонг, где расположены атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишут местные издания Le Figaro, TF1 Info.
Что известно
Эта база расположена на краю гавани Бреста в регионе Бретань. Там размещаются атомные ракетные подводные лодки сил ядерного сдерживания Франции.
Около 19:30 над базой было обнаружено пять беспилотников. Была начата операция по борьбе с БПЛА и их поиску. Батальон морской пехоты, отвечающий за защиту базы, выпустил несколько ракет против дронов.
"Любой пролет над военной базой в нашей стране запрещен. Я одобряю перехват нашими военнослужащими на базе Иль-Лонг. Расследование продолжается",- заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен.
Она добавила, что пока происхождение этих дронов не установлено.
Больше о базе Иль-Лонг
СМИ добавляют, что полеты дронов в этой ограниченной зоне не являются редкостью. Например, в ночь на 18 ноября сообщалось о полете дрона над полуостровом Крозон, который включает остров Иль-Лонг, но без каких-либо пролетов над военными объектами.
- Отметим, что база Иль-Лонг, где размещены французские силы ядерного сдерживания, охраняется 120 морскими жандармами, которые работают в координации с морской пехотой. На базе обслуживаются четыре французские подводные лодки, по крайней мере одна из которых постоянно находится в море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоч влучили?
Ляпне один такий в корпус АПЛ - і кірдик.
У Європи реально немає дієвих засобів від дронів.
Русня там може одними "павутинами" розваляти щонайменше авіаційну компоненту.
АПЛ має занурюватись під воду, де високий тиск. Далі зрозуміло.
--------------
3. Що можуть зробити маленькі повітряні дрони з АПЛ
Типовий «квадрик»/FPV з декількома кілограмами ВВ:
Може:
пошкодити антени, датчики, легку надбудову;
влаштувати пожежу на відкритій частині палуби;
травмувати особовий склад.
Але:
пробити міцний корпус човна (герметичну «трубу») йому навряд чи під силу;
«моментально потопити» цілий атомний ракетоносець таким БПЛА вкрай малоймовірно.
Тобто шкода - так, катастрофічне миттєве потоплення - майже фантастика для звичайного повітряного БПЛА.
Думаєте, наша "павутина" їм не свербить?
Це ж копняк у самий сральник був.
чи, казки булонського лісу?
і буде продовжувати її вести далі,..
якщо не буде протидії..