Франция скрывает банки с российскими активами на 18 млрд евро, - FT

Франция стала объектом усиленного давления из-за требований использовать 18 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства, в основном размещенные в частных банках, остаются засекреченными уже более двух лет.

Об этом сообщает Financial Times

Париж не раскрывает банки и детали управления активами

Франция не называет учреждения, где хранятся российские средства, а также не отчитывается об использовании процентов, объясняя это "конфиденциальностью клиентов". Такая позиция раздражает часть европейских столиц, особенно на фоне внедрения Еврокомиссией плана "репарационного кредита" Украине.

По данным FT, активы РФ во Франции являются вторым по объему замороженным портфелем в ЕС - после Euroclear. Последний был вынужден обнародовать сумму, которой владеет, в то время как французские банки воздерживаются от любой прозрачности.

Противоречия в ЕС из-за плана репарационного кредита

Еврокомиссия предлагает использовать активы, замороженные по всему ЕС, а не только 185 млрд евро в Euroclear. Бельгия настаивает, что коммерческие французские и другие банки также должны быть включены в схему, чтобы распределить риски.

Французские чиновники поддерживают саму концепцию кредита, однако выступают против привлечения активов в коммерческих банках из-за договорных обязательств перед РФ, которых нет у Euroclear.

Где сосредоточены российские государственные активы в Европе

Бельгия — 192 млрд евро

Франция - 18 млрд евро

Германия - 200 млн евро

Кипр - <100 млн евро

Швеция - 10 тыс. евро

Люксембург - 10 тыс. евро

По данным FT, почти все из 25 млрд евро замороженных активов вне Euroclear размещены в коммерческих банках Франции и Бельгии. Во Франции большинство из этих средств могут находиться в BNP Paribas, однако банки отказываются комментировать.

Как работают проценты и доходы от активов

Euroclear получает неконтрактные "неожиданные доходы" от российских активов, которые направляются на финансирование кредита Украине. Частные банки, в свою очередь, часто юридически обязаны выплачивать РФ проценты — или накапливать их до момента размораживания.

"Это информация, которая влияет на рынок - это то же самое, что если бы врачи публично обсуждали медицинские карты", - пояснил спикер Еврокомиссии Олоф Хилл.

Администрация президента Франции и профильные министерства отказались комментировать ситуацию. ЕС вернется к вопросу репарационных займов на саммите через две недели.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" — то есть заблокированы для использования — часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

