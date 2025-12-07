РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7261 посетитель онлайн
Новости Репарации из России
158 2

ЕС подтвердил важность финансовой помощи Украине, - Елисейский дворец

ЕС-Украина: обсуждение репарационного займа

До заседания Европейского Совета 18-19 декабря в Брюсселе диалог по поводу репарационного займа для Украины будет "интенсивным".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении советника президента Франции Эммануэля Бонна, переданном корреспондентом Укринформа.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, страны ЕС хорошо понимают важность своевременного предоставления Украине средств для поддержки ее финансовой устойчивости в противостоянии с агрессором.

Читайте также: Словакия не поддерживает ни одно из предложений ЕС относительно поддержки Украины, - МИД страны

"Не можем предсказать результат"

Бонн отметил, что Комиссия уже представила предложение о репарационном займе, которое сейчас обсуждается в столицах стран-членов ЕС.

"До заседания Совета диалог будет интенсивным. Однако мы не можем предсказать результат", – добавил советник президента Франции.

Встреча между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером была позитивной, и Комиссия предложила несколько вариантов использования средств и юридических механизмов, которые сейчас изучают европейские партнеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

Репарационный заем и российские активы

"Насколько мы понимаем, обмен мнениями был позитивным, и Комиссия представила варианты, которые сейчас изучаются каждым из европейских партнеров. Это вопрос коллективной ответственности. В конечном итоге страны должны договориться о решении, которое позволит нам обеспечить самое главное – поддержать прочность Украины в этот сложный момент", – пояснил Бонн.

  • Использование замороженных российских активов является одной из важных частей переговоров между Украиной, США и странами ЕС, что также будет обсуждаться на саммите Европейского совета 18 декабря.

Читайте: Венгрия против выпуска облигаций в поддержку Украины, что затрудняет финансирование со стороны ЕС, - Politico

Автор: 

Брюссель (625) Франция (3650) Евросоюз (17909) репарации (51)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мені цікаво, за що Україна воює? у сенсі за цю Європу, яка дає Україні кредити і використовує як колючий дріт від Росії. І для перемоги грошей не дасть. Своєї економіки немає - її розікрали і своєї влади немає, яка б відновила економіку та ядерну зброю. За що йде війна? це просто якийсь неадекватний сюрреалізм відбувається.
показать весь комментарий
07.12.2025 23:18 Ответить
Україна опинилася в ситуації, в якiй просто геноцидят Україну та виходу шукати нема кому. Як перемогти чи що робити. Просто йде м'ясорубка. Сусід каже поїхав у село, село спорожніло наполовину. Стільки пацанів загинуло. І багато людей каже, що когось убили. Просто м'ясорубка йде та виходу з неї немає.
показать весь комментарий
07.12.2025 23:23 Ответить
 
 