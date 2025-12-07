ЕС подтвердил важность финансовой помощи Украине, - Елисейский дворец

До заседания Европейского Совета 18-19 декабря в Брюсселе диалог по поводу репарационного займа для Украины будет "интенсивным".

об этом говорится в заявлении советника президента Франции Эммануэля Бонна, переданном корреспондентом Укринформа.

По его словам, страны ЕС хорошо понимают важность своевременного предоставления Украине средств для поддержки ее финансовой устойчивости в противостоянии с агрессором.

"Не можем предсказать результат"

Бонн отметил, что Комиссия уже представила предложение о репарационном займе, которое сейчас обсуждается в столицах стран-членов ЕС.

"До заседания Совета диалог будет интенсивным. Однако мы не можем предсказать результат", – добавил советник президента Франции.

Встреча между президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером была позитивной, и Комиссия предложила несколько вариантов использования средств и юридических механизмов, которые сейчас изучают европейские партнеры.

Репарационный заем и российские активы

"Насколько мы понимаем, обмен мнениями был позитивным, и Комиссия представила варианты, которые сейчас изучаются каждым из европейских партнеров. Это вопрос коллективной ответственности. В конечном итоге страны должны договориться о решении, которое позволит нам обеспечить самое главное – поддержать прочность Украины в этот сложный момент", – пояснил Бонн.

Использование замороженных российских активов является одной из важных частей переговоров между Украиной, США и странами ЕС, что также будет обсуждаться на саммите Европейского совета 18 декабря.

