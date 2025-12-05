Венгрия против выпуска облигаций в поддержку Украины, что затрудняет финансирование со стороны ЕС, - Politico

По информации Politico, Венгрия официально отказалась от выпуска облигаций в поддержку Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б", если не удастся использовать замороженные активы России для финансирования кредита на €165 миллиардов для Киева.

"Европейская Комиссия настаивает на необходимости согласования всех 27 стран-членов ЕС на саммите в конце этого месяца по поддержке экономики Украины через кредит, обеспеченный замороженными резервами Центрального банка России. В то же время Бельгия активно противостоит использованию таких активов, поскольку владеет большей их частью и опасается юридической ответственности в случае иска Кремля", - говорится в сообщении.

Облигации рассматривались как альтернативный источник финансирования Украины, однако Будапешт отклонил идею выпуска совместного долга, обеспеченного семилетним бюджетом ЕС, за несколько часов до ужина канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Бельгии Александра Де Вевера в Брюсселе для обсуждения кредита.

"Я серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать силой, я хочу убедить его, что путь, который мы предлагаем, является правильным", - заявил Мерц журналистам в четверг вечером, сообщает Politico.

Германия предлагает гарантию на 25% средств, чтобы убедить Бельгию направить замороженные миллиарды Украине, но Де Вевер настаивает на более широкой гарантии от всего ЕС.

