Венгрия против выпуска облигаций в поддержку Украины, что затрудняет финансирование со стороны ЕС, - Politico

Орбан

По информации Politico, Венгрия официально отказалась от выпуска облигаций в поддержку Украины, что лишает ЕС потенциального "плана Б", если не удастся использовать замороженные активы России для финансирования кредита на €165 миллиардов для Киева.

"Европейская Комиссия настаивает на необходимости согласования всех 27 стран-членов ЕС на саммите в конце этого месяца по поддержке экономики Украины через кредит, обеспеченный замороженными резервами Центрального банка России. В то же время Бельгия активно противостоит использованию таких активов, поскольку владеет большей их частью и опасается юридической ответственности в случае иска Кремля", - говорится в сообщении.

Облигации рассматривались как альтернативный источник финансирования Украины, однако Будапешт отклонил идею выпуска совместного долга, обеспеченного семилетним бюджетом ЕС, за несколько часов до ужина канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Бельгии Александра Де Вевера в Брюсселе для обсуждения кредита.

Читайте также: Венгрия продолжает получать российскую нефть несмотря на украинские атаки на нефтепровод "Дружба", - Орбан

"Я серьезно отношусь к опасениям и возражениям премьер-министра Бельгии. Я не хочу его убеждать силой, я хочу убедить его, что путь, который мы предлагаем, является правильным", - заявил Мерц журналистам в четверг вечером, сообщает Politico.

Германия предлагает гарантию на 25% средств, чтобы убедить Бельгию направить замороженные миллиарды Украине, но Де Вевер настаивает на более широкой гарантии от всего ЕС.

Читайте также: Мерц о "репарационном займе" Украине: ЕС должен разделить все финансовые риски этого шага, потому что РФ готовится к конфликту с Западом

Судя по реакции европки этот троянский конь их полностью устраивает
06.12.2025 00:03 Ответить
Ні це як зразок щоб інші дивилися на таке і не повторювали
06.12.2025 00:09 Ответить
Коли вже викинуть те кацапсяче бл во з є с
06.12.2025 00:06 Ответить
ЄС нарешті має закрити цю угорську вигрібну яму серед квітучого саду європейської демократії. Викличіть бригаду "сантехніків" зі шевронами ДШВ з України.
06.12.2025 00:07 Ответить
Не против Украины, а против воровства в Украине. Это разные вещи. Просто коррупционеры в ЕС дают охотно миллиарды не спрашивая куда и кому в карман. А потом народ удивляется откуда это столько миллиардеров в исраиле с украинскими корнями.
06.12.2025 00:51 Ответить
То такий поц, що якби посеред пустелі поставити балон з водою і написати «за кожний ковток води, Україна отримає півцента» - це падло померло би від спраги.
06.12.2025 00:57 Ответить
 
 