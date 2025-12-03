РУС
Новости
844 13

Венгрия продолжает получать российскую нефть несмотря на украинские атаки на нефтепровод "Дружба", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" продолжаются без сбоев, несмотря на очередную атаку Украины на этот объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам венгерского правительственного представителя Золтана Ковача, который процитировал Орбана в соцсети X, транспортировка нефти в венгерском направлении происходит в штатном режиме.

СИЯРТО призвал Украину воздержаться от ударов по инфраструктуре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с призывом воздержаться от дальнейших атак на нефтепровод. Он подчеркнул, что значительная часть импорта энергоресурсов в Украину поступает именно из Венгрии.

Речь идет о:

  • 51% импорта электроэнергии,

  • 58% импорта природного газа,

  • а также существенную долю импорта нефтепродуктов.

Читайте также: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Венгрия требует гарантий энергетической безопасности

Сьиярто подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева и Евросоюза прекращения любого физического и юридического давления на энергетическую безопасность Венгрии.

Также он заявил, что, по информации от заместителя министра энергетики РФ, нефтепровод "Дружба" получил лишь незначительные повреждения, и транзит в направлении Венгрии остается безопасным.

Читайте также: Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета импорта энергоносителей из РФ, - Сийярто

Автор: 

Венгрия (2246) нефть (2094) Сийярто Петер (402) Орбан Виктор (626)
Топ комментарии
+2
Резервні нафтосховища, на території БРСР, рано чи пізно, вичерпаються... Вони саме для цього, на трасі "Дружби", і створювалися, але вони не бездонні...
показать весь комментарий
03.12.2025 22:24 Ответить
+2
А ти готовий жити без електрики та газу реекспортованого через Мадярію?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:27 Ответить
+2
Нічого складного , все просто - хтось воює., а хтось заробляє бабло !
показать весь комментарий
03.12.2025 22:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Чому , за 4 роки повномасштабної , ніхто не виходить з картонками проти транзиту кацапської нафти ?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:16 Ответить
А ти готовий жити без електрики та газу реекспортованого через Мадярію?
показать весь комментарий
03.12.2025 22:27 Ответить
світова економіка нажаль складна
показать весь комментарий
03.12.2025 22:33 Ответить
Нічого складного , все просто - хтось воює., а хтось заробляє бабло !
показать весь комментарий
03.12.2025 22:37 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2025 22:19 Ответить
ох ******* узкую палочку задньоприводні
показать весь комментарий
03.12.2025 22:20 Ответить
Сьогодні знову били по Дружбі - вистояв
показать весь комментарий
03.12.2025 22:21 Ответить
А навіщо , по ньому , бити ...?
Просто закрутити вентєль - і все !
показать весь комментарий
03.12.2025 22:31 Ответить
Смішно він через Україну іде в Угорщину
показать весь комментарий
03.12.2025 22:51 Ответить
Ну вот, а чё верещали?! Продолжайте получать и дальше по батуту!!!😆😊😏🤡🤣🤣😂
показать весь комментарий
03.12.2025 22:23 Ответить
Резервні нафтосховища, на території БРСР, рано чи пізно, вичерпаються... Вони саме для цього, на трасі "Дружби", і створювалися, але вони не бездонні...
показать весь комментарий
03.12.2025 22:24 Ответить
"Мадяр" інформацію отримав - йде аналіз....
показать весь комментарий
03.12.2025 22:35 Ответить
 
 