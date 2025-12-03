Венгрия продолжает получать российскую нефть несмотря на украинские атаки на нефтепровод "Дружба", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" продолжаются без сбоев, несмотря на очередную атаку Украины на этот объект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам венгерского правительственного представителя Золтана Ковача, который процитировал Орбана в соцсети X, транспортировка нефти в венгерском направлении происходит в штатном режиме.

СИЯРТО призвал Украину воздержаться от ударов по инфраструктуре

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с призывом воздержаться от дальнейших атак на нефтепровод. Он подчеркнул, что значительная часть импорта энергоресурсов в Украину поступает именно из Венгрии.

Речь идет о:

51% импорта электроэнергии,

58% импорта природного газа,

а также существенную долю импорта нефтепродуктов.

Читайте также: Орбан о финансовой поддержке ЕС Украины: "Это напоминает попытку помочь алкоголику"

Венгрия требует гарантий энергетической безопасности

Сьиярто подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева и Евросоюза прекращения любого физического и юридического давления на энергетическую безопасность Венгрии.

Также он заявил, что, по информации от заместителя министра энергетики РФ, нефтепровод "Дружба" получил лишь незначительные повреждения, и транзит в направлении Венгрии остается безопасным.

Читайте также: Венгрия начала работу по обжалованию в суде запрета импорта энергоносителей из РФ, - Сийярто