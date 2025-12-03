Венгрия продолжает получать российскую нефть несмотря на украинские атаки на нефтепровод "Дружба", - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" продолжаются без сбоев, несмотря на очередную атаку Украины на этот объект.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам венгерского правительственного представителя Золтана Ковача, который процитировал Орбана в соцсети X, транспортировка нефти в венгерском направлении происходит в штатном режиме.
СИЯРТО призвал Украину воздержаться от ударов по инфраструктуре
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обратился к Украине с призывом воздержаться от дальнейших атак на нефтепровод. Он подчеркнул, что значительная часть импорта энергоресурсов в Украину поступает именно из Венгрии.
Речь идет о:
-
51% импорта электроэнергии,
-
58% импорта природного газа,
-
а также существенную долю импорта нефтепродуктов.
Венгрия требует гарантий энергетической безопасности
Сьиярто подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева и Евросоюза прекращения любого физического и юридического давления на энергетическую безопасность Венгрии.
Также он заявил, что, по информации от заместителя министра энергетики РФ, нефтепровод "Дружба" получил лишь незначительные повреждения, и транзит в направлении Венгрии остается безопасным.
