Угорщина продовжує отримувати російську нафту попри українські атаки на нафтопровід "Дружба", - Орбан
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що постачання російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" продовжується без збоїв, попри чергову атаку України на цей об’єкт.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами угорського урядового представника Золтана Ковача, який процитував Орбана у соцмережі X, транспорт нафти в угорському напрямку відбувається у штатному режимі.
Сіярто закликав Україну утриматися від ударів по інфраструктурі
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звернувся до України із закликом утримуватися від подальших атак на нафтопровід. Він підкреслив, що значна частина імпорту енергоресурсів в Україну надходить саме з Угорщини.
Йдеться про:
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51% імпорту електроенергії,
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58% імпорту природного газу,
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а також суттєву частку імпорту нафтопродуктів.
Угорщина вимагає гарантій енергетичної безпеки
Сійярто наголосив, що Будапешт очікує від Києва та Євросоюзу припинення будь-якого фізичного й юридичного тиску на енергетичну безпеку Угорщини.
Також він заявив, що, за інформацією від заступника міністра енергетики РФ, нафтопровід "Дружба" зазнав лише незначних пошкоджень, і транзит у напрямку Угорщини залишається безпечним.
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Перекриття вентиля" на території України тягне за собою наслідком невиконання Україною зобов"язань перед Угорщиною... Наслідком цього буде подача Угорщиною позову до суду, до України, що відмовилася від виконання своїх зобов"язань... Якщо ж нафта не прийшла на кордон з Україною (труба нафтопроводу, на території БРСР, належить Росії)- це "невиконання зобов"язань Росією". Саме тому ми б"ємо по нафтоперекачувальних станціях на території Росії...
Я достатньо детально пояснив?