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Угорщина продовжує отримувати російську нафту попри українські атаки на нафтопровід "Дружба", - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що постачання російської нафти до Угорщини нафтопроводом "Дружба" продовжується без збоїв, попри чергову атаку України на цей об’єкт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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За словами угорського урядового представника Золтана Ковача, який процитував Орбана у соцмережі X, транспорт нафти в угорському напрямку відбувається у штатному режимі.

Сіярто закликав Україну утриматися від ударів по інфраструктурі

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звернувся до України із закликом утримуватися від подальших атак на нафтопровід. Він підкреслив, що значна частина імпорту енергоресурсів в Україну надходить саме з Угорщини.

Йдеться про:

  • 51% імпорту електроенергії,

  • 58% імпорту природного газу,

  • а також суттєву частку імпорту нафтопродуктів.

Також читайте: Орбан про фінансову підтримку ЄС України: "Це нагадує спробу допомогти алкоголіку"

Угорщина вимагає гарантій енергетичної безпеки

Сійярто наголосив, що Будапешт очікує від Києва та Євросоюзу припинення будь-якого фізичного й юридичного тиску на енергетичну безпеку Угорщини.

Також він заявив, що, за інформацією від заступника міністра енергетики РФ, нафтопровід "Дружба" зазнав лише незначних пошкоджень, і транзит у напрямку Угорщини залишається безпечним.

Читайте також: Угорщина почала роботу з оскарження в суді заборони імпорту енергоносіїв з РФ, - Сійярто

Автор: 

Угорщина (3026) нафта (6618) Сійярто Петер (506) Орбан Віктор (948)
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Топ коментарі
+5
"Мадяр" інформацію отримав - йде аналіз....
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03.12.2025 22:35 Відповісти
+4
А ти готовий жити без електрики та газу реекспортованого через Мадярію?
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03.12.2025 22:27 Відповісти
+3
Резервні нафтосховища, на території БРСР, рано чи пізно, вичерпаються... Вони саме для цього, на трасі "Дружби", і створювалися, але вони не бездонні...
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03.12.2025 22:24 Відповісти
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Чому , за 4 роки повномасштабної , ніхто не виходить з картонками проти транзиту кацапської нафти ?
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03.12.2025 22:16 Відповісти
А ти готовий жити без електрики та газу реекспортованого через Мадярію?
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03.12.2025 22:27 Відповісти
В Україні достатньо виробляється електроенергії для власних потреб.
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04.12.2025 09:19 Відповісти
Який ти кумедний......
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04.12.2025 09:59 Відповісти
світова економіка нажаль складна
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03.12.2025 22:33 Відповісти
Нічого складного , все просто - хтось воює., а хтось заробляє бабло !
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03.12.2025 22:37 Відповісти
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03.12.2025 22:19 Відповісти
ох ******* узкую палочку задньоприводні
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03.12.2025 22:20 Відповісти
Сьогодні знову били по Дружбі - вистояв
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03.12.2025 22:21 Відповісти
А навіщо , по ньому , бити ...?
Просто закрутити вентєль - і все !
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03.12.2025 22:31 Відповісти
"Просто" навіть кошенята не народжуються - потрібен КІТ!... Є така штука, в юриспруденції - УГОДА. Вони можуть буть двосторонні, а бувають багатосторонні. Система угод діє не тільки всередині країни, але й в "міжнародному праві"... Це угоди між державами... В даному випадку ми маємо "тристоронню угоду", між Росією (експортером нафти), Угорщиною (імпортером нафти), та Україною (транзитером нафти). Росія зобов"язується поставлять Угорщині нафту Угорщина зобов"язується цю нафту прийнять та за неї заплатить.. Україна зобов"язується прийнять російську нафту на своєму кордоні з БРСР, перекачать цю нафту своєю територією, і передать Угорщині...
Перекриття вентиля" на території України тягне за собою наслідком невиконання Україною зобов"язань перед Угорщиною... Наслідком цього буде подача Угорщиною позову до суду, до України, що відмовилася від виконання своїх зобов"язань... Якщо ж нафта не прийшла на кордон з Україною (труба нафтопроводу, на території БРСР, належить Росії)- це "невиконання зобов"язань Росією". Саме тому ми б"ємо по нафтоперекачувальних станціях на території Росії...
Я достатньо детально пояснив?
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04.12.2025 07:48 Відповісти
Смішно він через Україну іде в Угорщину
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03.12.2025 22:51 Відповісти
Ну вот, а чё верещали?! Продолжайте получать и дальше по батуту!!!😆😊😏🤡🤣🤣😂
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03.12.2025 22:23 Відповісти
Резервні нафтосховища, на території БРСР, рано чи пізно, вичерпаються... Вони саме для цього, на трасі "Дружби", і створювалися, але вони не бездонні...
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03.12.2025 22:24 Відповісти
На росії достатньо нафтосховищ та нафти, вагомих підстав для вичерпання - немає.
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04.12.2025 06:57 Відповісти
По-перше, нафтосховищ "на Росії", не так багато... Але, скільки-б не накопичували "на Росії" запасів, нафту ще требе перекачать з "на Росії", до Угорщини... А це - територія ДВОХ країн - БРСР та України... Удар по Унечі - і прокачка зупиняється. Це - територія Росії.
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04.12.2025 07:06 Відповісти
"Мадяр" інформацію отримав - йде аналіз....
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03.12.2025 22:35 Відповісти
На цей час с Орбаном повинен розібратись ЄС і НАТО, бо він розшатує та порушує їх рішення та принципи. Це для них завдання із "зірочкою".
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04.12.2025 07:41 Відповісти
 
 