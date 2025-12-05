Угорщина проти випуску облігацій на підтримку України, що ускладнює фінансування з боку ЄС, - Politico
За інформацією Politico, Угорщина офіційно відмовилася від випуску облігацій на підтримку України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо не вдасться використати заморожені активи Росії для фінансування кредиту на €165 мільярдів для Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Європейська Комісія наполягає на необхідності погодження всіх 27 країн-членів ЄС на саміті пізніше цього місяця щодо підтримки економіки України через кредит, забезпечений замороженими резервами Центрального банку Росії. Водночас Бельгія активно протистоїть використанню таких активів, оскільки володіє більшою їх частиною і побоюється юридичної відповідальності у разі позову Кремля", - йдеться в повідомленні.
Облігації розглядалися як альтернативне джерело фінансування України, проте Будапешт відхилив ідею випуску спільного боргу, забезпеченого семирічним бюджетом ЄС, за кілька годин до вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Бельгії Александера Де Вевера у Брюсселі для обговорення кредиту.
"Я серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем’єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати силою, я хочу переконати його, що шлях, який ми пропонуємо, є правильним", — заявив Мерц журналістам у четвер увечері, повідомляє Politico.
Німеччина пропонує гарантію на 25% коштів, щоб переконати Бельгію направити заморожені мільярди Україні, але Де Вевер наполягає на ширшій гарантії від усього ЄС.
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В ЕС квалифицированное большинство - это не менее 15 стран из 27, но население этих 15 стран должно составлять не менее 65% от населения ЕС.
Іди попроси у віті обрана виділити тобі пару бригад бойових мадярів - може Бундесвер тоді хоч тиждень проти парашників протримається.
А ти взагалі зйобська ***** на дотаціях за гроші б не воняв)
А тепер у вас немає вибору. Трампу на вас поїбать - він це навіть в новій доктрині затвердив.
Тож або іди мобілізуйся або завали ****** і віддавай частину свого велферу якщо хочеш щоб мої побратими захищали твою обісрану дупу.
клопорбан да смердючий....
з 33 хв слухайте як Урсула Фон-дер-Ляйєн викинула бздеж Орбана за дужки можливостей Європи виділити 200 млрд євро на ... зброю .
Мусульманська політикиня: "Бельгійці повинні покинути Бельгію".
Саліха Рейс проголосила: "Якщо людям не подобається бачити хіджаби та ніджаби ... якщо ви не хочете бачити нас більше, то виїздіть звідси, забирайтесь геть!"
"Saliha Rais said: "If people don't like seeing hijab and niqabs.. if you don't want to see us any longer, go elsewhere, get out."
In response to her comment Elon Musk says: If tolerance means the end of our civilization, then we can't be tolerant.
When Europe will regret having bartered its own principles and values for cheap labor, it will be too late.
Mr. Schuster said: "You are half animals half man, you were created by our lord to serve us. Get on knees when you see any jew."