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Новини Фінансова допомога Україні Угорщина проти підтримки України
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Угорщина проти випуску облігацій на підтримку України, що ускладнює фінансування з боку ЄС, - Politico

Орбан

За інформацією Politico, Угорщина офіційно відмовилася від випуску облігацій на підтримку України, що позбавляє ЄС потенційного "плану Б", якщо не вдасться використати заморожені активи Росії для фінансування кредиту на €165 мільярдів для Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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"Європейська Комісія наполягає на необхідності погодження всіх 27 країн-членів ЄС на саміті пізніше цього місяця щодо підтримки економіки України через кредит, забезпечений замороженими резервами Центрального банку Росії. Водночас Бельгія активно протистоїть використанню таких активів, оскільки володіє більшою їх частиною і побоюється юридичної відповідальності у разі позову Кремля", - йдеться в повідомленні.

Облігації розглядалися як альтернативне джерело фінансування України, проте Будапешт відхилив ідею випуску спільного боргу, забезпеченого семирічним бюджетом ЄС, за кілька годин до вечері канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та прем’єр-міністра Бельгії Александера Де Вевера у Брюсселі для обговорення кредиту.

Також читайте: Угорщина продовжує отримувати російську нафту попри українські атаки на нафтопровід "Дружба", - Орбан

"Я серйозно ставлюся до побоювань і заперечень прем’єр-міністра Бельгії. Я не хочу його переконувати силою, я хочу переконати його, що шлях, який ми пропонуємо, є правильним", — заявив Мерц журналістам у четвер увечері, повідомляє Politico.

Німеччина пропонує гарантію на 25% коштів, щоб переконати Бельгію направити заморожені мільярди Україні, але Де Вевер наполягає на ширшій гарантії від усього ЄС.

Також читайте: Мерц про "репараційну позику" Україні: ЄС має розділити всі фінансові ризики цього кроку, бо РФ готується до конфлікту із Заходом

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Угорщина (3028) Євросоюз (15259) заморожені активи (878)
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Топ коментарі
+14
ЄС нарешті має закрити цю угорську вигрібну яму серед квітучого саду європейської демократії. Викличіть бригаду "сантехніків" зі шевронами ДШВ з України.
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06.12.2025 00:07 Відповісти
+11
Судя по реакции европки этот троянский конь их полностью устраивает
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06.12.2025 00:03 Відповісти
+8
У бельгійців свої проблеми!

Мусульманська політикиня: "Бельгійці повинні покинути Бельгію".

Саліха Рейс проголосила: "Якщо людям не подобається бачити хіджаби та ніджаби ... якщо ви не хочете бачити нас більше, то виїздіть звідси, забирайтесь геть!"

"Saliha Rais said: "If people don't like seeing hijab and niqabs.. if you don't want to see us any longer, go elsewhere, get out."

In response to her comment Elon Musk says: If tolerance means the end of our civilization, then we can't be tolerant.

When Europe will regret having bartered its own principles and values for cheap labor, it will be too late.
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06.12.2025 03:12 Відповісти
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Судя по реакции европки этот троянский конь их полностью устраивает
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06.12.2025 00:03 Відповісти
Ні це як зразок щоб інші дивилися на таке і не повторювали
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06.12.2025 00:09 Відповісти
З ******** дуже зручно, адже завжди є на кого кивнути в разі претензій у невиконанні чогось. Не ввели санкції проти рахи - угорщина винувата, не надали фінансової допомоги - знову угорщина не дала, й так далі.
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06.12.2025 08:05 Відповісти
Коли вже викинуть те кацапсяче бл во з є с
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06.12.2025 00:06 Відповісти
ЄС нарешті має закрити цю угорську вигрібну яму серед квітучого саду європейської демократії. Викличіть бригаду "сантехніків" зі шевронами ДШВ з України.
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06.12.2025 00:07 Відповісти
*Им достаточно одну Бельгию пролоббировать - голоса Венгрии и Словакии не будут иметь значения, так как решение принимается квалифицированным большинством, а не единогласно.

В ЕС квалифицированное большинство - это не менее 15 стран из 27, но население этих 15 стран должно составлять не менее 65% от населения ЕС.
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06.12.2025 01:39 Відповісти
Не против Украины, а против воровства в Украине. Это разные вещи. Просто коррупционеры в ЕС дают охотно миллиарды не спрашивая куда и кому в карман. А потом народ удивляется откуда это столько миллиардеров в исраиле с украинскими корнями.
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06.12.2025 00:51 Відповісти
О, виліз черговий *************. Там німецька молодь відмовляється строкову служити.
Іди попроси у віті обрана виділити тобі пару бригад бойових мадярів - може Бундесвер тоді хоч тиждень проти парашників протримається.
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06.12.2025 02:30 Відповісти
О вилез пейсатый ухилянт, радующийся тому что его сородичи миндичи обкрадывают полмира.
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06.12.2025 13:22 Відповісти
Не *****, біосміття западлостинське. Ніякого полміра ті шміндічі не обкрадали - тільки хабарі з дурних хахлів які їх вибрали.
А ти взагалі зйобська ***** на дотаціях за гроші б не воняв)
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07.12.2025 02:08 Відповісти
Ищщо как обкрадывают. Это миндич гнида спалился, а вся остальная кодла твоих сородичей обманывает тех кто их выбирал. И ворует бесстыже.
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07.12.2025 02:39 Відповісти
Я тобі вже пояснив. Не треба було твоїм годувальникам підтримувати легітимність обісраного клоуна - може б і не нахабнів так сильно.
А тепер у вас немає вибору. Трампу на вас поїбать - він це навіть в новій доктрині затвердив.
Тож або іди мобілізуйся або завали ****** і віддавай частину свого велферу якщо хочеш щоб мої побратими захищали твою обісрану дупу.
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07.12.2025 02:43 Відповісти
То такий поц, що якби посеред пустелі поставити балон з водою і написати «за кожний ковток води, Україна отримає півцента» - це падло померло би від спраги.
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06.12.2025 00:57 Відповісти
Воно б туди ще насцяло перед смертю, аби хтось інший не випив.
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06.12.2025 02:31 Відповісти
Мал клоп орбан да смердючий....
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06.12.2025 01:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eAOiNNx7C-4

з 33 хв слухайте як Урсула Фон-дер-Ляйєн викинула бздеж Орбана за дужки можливостей Європи виділити 200 млрд євро на ... зброю .
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06.12.2025 02:09 Відповісти
У бельгійців свої проблеми!

Мусульманська політикиня: "Бельгійці повинні покинути Бельгію".

Саліха Рейс проголосила: "Якщо людям не подобається бачити хіджаби та ніджаби ... якщо ви не хочете бачити нас більше, то виїздіть звідси, забирайтесь геть!"

"Saliha Rais said: "If people don't like seeing hijab and niqabs.. if you don't want to see us any longer, go elsewhere, get out."

In response to her comment Elon Musk says: If tolerance means the end of our civilization, then we can't be tolerant.

When Europe will regret having bartered its own principles and values for cheap labor, it will be too late.
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06.12.2025 03:12 Відповісти
Кто о чем а юде о своем. "Евреи в Европе требуют от европейцев быть рабами избранного народа и во всем им потакать. "
Mr. Schuster said: "You are half animals half man, you were created by our lord to serve us. Get on knees when you see any jew."
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06.12.2025 13:26 Відповісти
Fake posted by jewish propaganda bot on facebook and repeated by other jewish channels since 2021.
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06.12.2025 13:28 Відповісти
The acting mayor of Molenbeek. Ця жінка діючий мер обраний мешканцями міста в Бельгії. До чого тут євреї? Це прояв повзучуго джихаду.
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06.12.2025 13:39 Відповісти
Це жинка может и мэр, но херню вашу ей приписал еврейский бот-канал еще в 2021 году. Эту высерину давно уже опровергли, только миндичи никак не успокоятся, продолжают лгать.
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06.12.2025 13:44 Відповісти
Щось занадто багато про цю мусульманську мадам інфи в мережі. Невже всіх купили?
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06.12.2025 23:24 Відповісти
Евгей, еще раз, высер тот давно опровергли и в истоках его стоял еврейский бот канал. Лгать это у вас в религии или с молоком матери что ли? Дискуссия закончена.
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07.12.2025 00:57 Відповісти
А как назвать то что происходит в Украине? Ползучий юдад? Когда более половины депутан имеют израильские паспорта, более 70% правительства такие же. И деньги налогоплательшиков с ЕС оседают в карманах миндичией. которые чисто случайно вашей же национальности. Это что?
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06.12.2025 13:46 Відповісти
За даними перепису населення в 2001 році в Україні було 108 тисяяч євреїв. В 2023 на День Незалежності Зєлєнскій озвучив цифру в 40 000 євреїв. В 2025 в Києві залишалось лише 6000 євреїв, але за рік їх кількість зменшилась як мінімум вдвічі. Я тепер жидів бачу лише по телевізору - лишились лише ті хто в Кабміні (66%) і в ВР (в першій сотні Зєлєнского 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (кавказбкий жид Арахамія), 1 негр - "німий" напівукраїнець Беленюк і лише 8 українців). Є ще деякі аферисти які заробляють на війні. Наприклад всілякі міндічі і штілєрмани (Файер Поінт). Корупційні викриття свідчать про те що боротьба з корупцією таки відбувається. Там де нема викриття корупціонерів з корупцією не боряться. Але корупція є всюди! В ЄС тіньова економіка в різних країнах від 5% до 12% порівняно з ВВП. Не знали? Торгівля людьми, наркотиками, зброєю, лобіювання в парламентах, відкати і хабарі за державні підряди це норма в ЄС. Тобто % стабільний. А якщо потрусити реально, то таке спливе що європейців це вразить. Тому їх психіку бережуть і боротьба з корупцією не виноситься на суспільний простір... Я це про те що "раю" немає ніде. Я жив і працював в 12 країнах, то ж маю власний досвід.
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06.12.2025 23:21 Відповісти
океей, то что евреи во власти в виде миндичей и прочих коррупционеров воруют у истекающей кровью страны - Украины, это с точки зрения евреев абсолютно окей и кошерно. Это для всех украинцев любителей миндичей на заметку. А про борьбу с коррупцией не надо тут кагтавить. Тех кто борется с нею типа этого Магомедрасулова - ваше коррупционное племя за решетку прячет. И яйца ВСУ по 73 гривни за штуку - яврейские поставляете.
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07.12.2025 00:56 Відповісти
А баба Яга проти!
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06.12.2025 07:15 Відповісти
Щоб Європа робила якби хряка Орбана не було?
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06.12.2025 08:52 Відповісти
Баба Яга як завжди проти
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06.12.2025 09:55 Відповісти
 
 