РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9921 посетитель онлайн
Новости Использование замороженных активов РФ
650 10

Лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов на саммите 18 декабря

Фон дер Ляйен, Мерц и премьер Бельгии обсудили замороженные активы РФ

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение в целях поиска приемлемого для всех решения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря.

Об этом говорится в сообщении представителя германского правительства после переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Особое положение Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов является неоспоримым и должно быть учтено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Отмечается, что лидеры согласились, что время имеет решающее значение, учитывая текущую геополитическую ситуацию, так же как финансовая поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности Европы.

Предложения ЕК по финансированию Украины

Ранее фон дер Ляйен представила предложения, которые позволят поддержать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Еврокомиссия предлагает государствам-членам два возможных правовых пути: заем Евросоюза или "репарационный кредит".

Заем заключается в "привлечении средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передаче этого капитала Украине в виде займа".

Читайте также: США призвали несколько стран ЕС не предоставлять Украине "репарационный заем", - Bloomberg

Замороженные активы РФ

  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.
  • По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.
  • Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

Читайте также: Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем и премьером Бельгии замороженные российские активы

Автор: 

россия (98275) Евросоюз (17909) замороженные активы (454)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Слизняки- ви скільки ще будете товкти воду в ступі, без кінця створювати обговорення без рішень. З ким ви зв*язались...
показать весь комментарий
07.12.2025 05:18 Ответить
+1
США подговаривают страны ЕС блокировать идею репарационного кредита для Украины, - Bloomberg

доборолись до Потужного Рішучого Незламного ..... ніхуая
показать весь комментарий
07.12.2025 02:12 Ответить
+1
Потім продовжать вже після новорічних свят. Результат буде десь на літнє сонцестояння. Якщо домовляться.
показать весь комментарий
07.12.2025 02:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США подговаривают страны ЕС блокировать идею репарационного кредита для Украины, - Bloomberg

доборолись до Потужного Рішучого Незламного ..... ніхуая
показать весь комментарий
07.12.2025 02:12 Ответить
Потім продовжать вже після новорічних свят. Результат буде десь на літнє сонцестояння. Якщо домовляться.
показать весь комментарий
07.12.2025 02:14 Ответить
Як і гроші забрати, і ні за що не відповідати...

Як бл...ські питання.
показать весь комментарий
07.12.2025 03:49 Ответить
відповідати має рашка

скільки коштує компенсація за життя кожного вбитого українця ?

це бельгійці рахували ?

.
показать весь комментарий
07.12.2025 05:56 Ответить
Підери, вогінь.
показать весь комментарий
07.12.2025 04:09 Ответить
Слизняки- ви скільки ще будете товкти воду в ступі, без кінця створювати обговорення без рішень. З ким ви зв*язались...
показать весь комментарий
07.12.2025 05:18 Ответить
https://x.com/dw_russian/status/1997365421297541220?t=RKeRnRgI06r1fASkwnnvOw&s=19 @ (мова оригіналу):

"Тілько Украина сейчас отделяет Европу от хаоса войны.

В Европе есть иллюзия, что у нее сильная армия, танки, авиация. Все это никому нах** не нужно сейчас...
Европа окажется абсолютно беззащитной перед российской армией,.."
показать весь комментарий
07.12.2025 07:59 Ответить
Чому не державною? Не розумію свинособачу, до кого це він цим язиком звертається? Точно не до українців чи європейців.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:49 Ответить
Та тому що російська мова для нього - рідна, адже Іван Яковина - російський журналіст і блогери, громадянин рф, який перебуває в Україні весь час від початку даного витка російсько-української війни.
показать весь комментарий
07.12.2025 08:55 Ответить
А з орбаном , що робити будете?Бо він ногою тупне і ви всі погодитеся(((
показать весь комментарий
07.12.2025 09:28 Ответить
 
 