Лидеры ЕС обсудят использование замороженных российских активов на саммите 18 декабря

Лидеры Европейского Союза продолжат обсуждение в целях поиска приемлемого для всех решения по использованию замороженных активов России для поддержки Украины на следующем саммите Европейского Совета 18 декабря.

Об этом говорится в сообщении представителя германского правительства после переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и президента Европейской Комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Брюсселе, передает DW, информирует Цензор.НЕТ.

"Особое положение Бельгии в вопросе использования замороженных российских активов является неоспоримым и должно быть учтено таким образом, чтобы все европейские государства несли одинаковый риск", - говорится в заявлении представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

Отмечается, что лидеры согласились, что время имеет решающее значение, учитывая текущую геополитическую ситуацию, так же как финансовая поддержка Украины имеет решающее значение для безопасности Европы.

Предложения ЕК по финансированию Украины

Ранее фон дер Ляйен представила предложения, которые позволят поддержать финансовые потребности Украины в 2026-2027 годах.

Еврокомиссия предлагает государствам-членам два возможных правовых пути: заем Евросоюза или "репарационный кредит".

Заем заключается в "привлечении средств на рынках капитала с использованием бюджета ЕС в качестве гарантии и передаче этого капитала Украине в виде займа".

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" - то есть заблокированы для использования - часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear — именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

