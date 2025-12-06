Фон дер Ляйен обсудила с Мерцем и премьером Бельгии замороженные российские активы

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом Де Вевером для обсуждения ситуации в Украине и замороженных активов РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом фон дер Ляйен сообщила в соцсети Х.

"Мы отметили, что финансовая поддержка Украины имеет ключевое значение для европейской безопасности. Мы провели очень конструктивный обмен мнениями по этому вопросу", – поделилась президент Еврокомиссии.

Она также отметила, что "особая ситуация" Бельгии в отношении использования замороженных российских активов является "неоспоримой" и должна быть решена таким образом, чтобы "все европейские государства несли одинаковый риск".

"Мы договорились продолжить обсуждение с целью достижения консенсуса на заседании Европейского совета 18 декабря", – добавила Фон дер Ляйен.

Замороженные активы РФ

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году многие страны Запада ввели санкции, в рамках которых были "заморожены" – то есть заблокированы для использования – часть резервов Центрального банка Российской Федерации (ЦБР), а также другие российские государственные или частные активы: наличные деньги, облигации, ценные бумаги, имущество, счета, активы компаний и физических лиц.

По оценкам западных аналитиков, после вторжения было заблокировано примерно $335 млрд российских активов.

Другие источники сообщают, что резервы ЦБР, подпавшие под блокировку, оцениваются в пределах €260-€300 млрд. При этом большая часть этих активов (особенно резервов) хранится в депозитарии Euroclear - именно там аккумулирована значительная часть "замороженных активов".

