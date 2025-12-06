Фон дер Ляєн обговорила з Мерцем і прем’єром Бельгії заморожені російські активи

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єром Бельгії Бартом Де Вевером для обговорення ситуації в Україні та заморожених активів РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі Х.

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"Ми зазначили, що фінансова підтримка України має ключове значення для європейської безпеки. Ми провели дуже конструктивний обмін думками щодо цього питання", – поділилася президентка Єврокомісії.

Вона зазначила також, що "особлива ситуація" Бельгії щодо використання заморожених російських активів є "незаперечною" і повинна бути вирішена таким чином, щоб "усі європейські держави несли однаковий ризик".

"Ми домовилися продовжити обговорення з метою досягнення консенсусу на засіданні Європейської ради 18 грудня", – додала Фон дер Ляєн.

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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