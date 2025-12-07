Лідери ЄС обговорять використання заморожених російських активів на саміті 18 грудня

Лідери Європейського Союзу продовжать обговорення задля пошуку прийнятного для усіх рішення щодо використання заморожених активів Росії для підтримки України на наступному саміті Європейської Ради 18 грудня.

Про це йдеться в повідомленні речника німецького уряду після переговорів канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн у Брюсселі, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

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"Особливе становище Бельгії у питанні використання заморожених російських активів є незаперечним і має бути враховане таким чином, щоб усі європейські держави несли однаковий ризик", - йдеться в заяві речника уряду ФРН Штефана Корнеліуса.

Зазначається, що лідери погодилися, що час має вирішальне значення, враховуючи поточну геополітичну ситуацію, так само як фінансова підтримка України має вирішальне значення для безпеки Європи.

Пропозиції ЄК щодо фінансування України

Раніше фон дер Ляєн представила пропозиції, які дадуть змогу підтримати фінансові потреби України у 2026-2027 роках.

Єврокомісія пропонує державам-членам два можливі правові шляхи: позику Євросоюзу або "репараційний кредит".

Позика полягає у "залученні коштів на ринках капіталу з використанням бюджету ЄС як гарантії та передачі цього капіталу Україні у вигляді позики".

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Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

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