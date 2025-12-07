ЄС підтвердив важливість фінансової допомоги Україні, - Єлисейський палац

До засідання Європейської Ради 18-19 грудня в Брюсселі діалог щодо репараційної позики для України буде "інтенсивним".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві радника президента Франції Еммануеля Бонна, переданій кореспондентом Укрінформу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За його словами, країни ЄС добре розуміють важливість своєчасного надання Україні коштів для підтримки її фінансової стійкості у протистоянні з агресором.

Читайте також: Словаччина не підтримує жодну з пропозицій ЄС щодо підтримки України, - МЗС країни

"Не можемо передбачити результат"

Бонн зазначив, що Комісія вже представила пропозицію щодо репараційної позики, яка зараз обговорюється в столицях країн-членів ЄС.

"До засідання Ради діалог буде інтенсивним. Однак ми не можемо передбачити результат", – додав радник президента Франції.

Зустріч між президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, канцлером Фрідріхом Мерцем та прем’єром Бельгії Бартом де Вевером була позитивною, і Комісія запропонувала кілька варіантів використання коштів та юридичних механізмів, які зараз вивчають європейські партнери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мерц про "репараційну позику" Україні: ЄС має розділити всі фінансові ризики цього кроку, бо РФ готується до конфлікту із Заходом

Репараційна позика та російські активи

"Наскільки ми розуміємо, обмін думками був позитивним, і Комісія представила варіанти, які зараз вивчаються кожним із європейських партнерів. Це питання колективної відповідальності. У кінцевому підсумку країни мають домовитися про рішення, яке дозволить нам забезпечити найголовніше – підтримати міцність України у цей складний момент", – пояснив Бонн.

Використання заморожених російських активів є однією з важливих частин переговорів між Україною, США та країнами ЄС, що також обговорюватиметься на саміті Європейської ради 18 грудня.

Читайте: Угорщина проти випуску облігацій на підтримку України, що ускладнює фінансування з боку ЄС, - Politico