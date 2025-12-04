РУС
РФ выдвигает максималистские, эскалационные требования. Она стала длительной и многогранной угрозой для всех своих соседей, - министр Франции по делам Европы Аддад

Бенжамен Аддад об угрозах со стороны РФ

Россия стала многогранной угрозой, длительной и долгосрочной для всех своих соседей как в Европе, так и за ее пределами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сказал министр Франции по делам Европы Бенжамен Аддад во время выступления на встрече министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ.

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности

Так, Аддад подчеркнул коллективное желание достичь мира в войне в Украине, но это урегулирование должно быть справедливым, оно должно быть долгосрочным, границы не могут быть изменены.

"Украина никогда не должна быть уязвимой для будущих атак. Она должна иметь надежные гарантии безопасности, которые обеспечат ее будущее и мир на континенте. Мы будем продолжать координировать наши усилия в этом направлении с Украиной и нашими американскими друзьями, а также всеми нашими партнерами, чтобы создать условия, которые будут уважать суверенитет Украины", - отметил он.

РФ не стремится к миру

Министр отметил, что Россия отказывается вести добросовестные переговоры в духе доброй воли и продолжает бомбить украинских гражданских лиц, нарушая международное право.

"Она выдвигает максималистские, эскалационные требования. Россия стала многогранной угрозой, длительной и долгосрочной для всех своих соседей в Европе и за ее пределами. Будущее Европы и НАТО зависит от выбора России по эскалации отношений со всеми европейскими странами", – подчеркнул он.

Кроме того, Аддад заявил о новой форме конфликта – "гибридном и открытом конфликте". По его словам, Франция является одной из стран, которая особенно пострадала от российских киберопераций.

