НАТО хочет усилить реакцию на кибератаки и диверсии России, - Драгоне

Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс изучает возможность более жесткой реакции на российские кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства.

об этом говорится в комментарии адмирала Financial Times.

"Мы изучаем все... В киберпространстве мы реагируем... Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными...", - подчеркнул Драгоне.

Призывы к активным действиям

Издание отмечает, что в течение длительного времени на территории Европы произошел ряд инцидентов. Некоторые из них приписывают России, а другие остаются неопределенными - от повреждения кабелей в Балтийском море до кибератак. Поэтому некоторые дипломаты, обычно из восточноевропейских стран, призывают Альянс перейти к активным действиям.

Издание отмечает, что наиболее реалистичным остается более активный ответ в случае кибератак, ведь многие страны имеют инструменты для ответных действий. Зато реагирование на диверсии или вторжение дронов является значительно более сложным.

Адмирал Драгоне отметил, что "превентивный удар" в определенных случаях может рассматриваться как "оборонительная мера". В то же время он признал, что это выходит за рамки привычного подхода: "Более агрессивная позиция по сравнению с нашими оппонентами может быть одним из вариантов. Но остается вопрос о правовых основаниях, юрисдикции и том, кто именно должен это осуществлять".

По его словам, с начала миссии Baltic Sentry "ничего не произошло", что, по его мнению, свидетельствует об эффективности сдерживания.

Впрочем, как пишет FT, беспокойство среди членов НАТО сохраняется - особенно после решения финского суда закрыть дело в отношении экипажа судна Eagle S, связанного с российским "теневым флотом", которое повредило несколько подводных кабелей в международных водах.

Туск - союзникам: НАТО было создано для защиты Запада от советской агрессии, то есть от РФ

Ограничения НАТО создают преимущества для России на море

На вопрос FT, создает ли решение суда ситуацию, когда российские суда получают карт-бланш, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ответила: "Да, и это проблема".

Валтонен подчеркнула, что пока необходимости в более жестких действиях не было, но важно трезво оценивать намерения агрессора:

"Мы не должны быть истеричными. У нас есть свой надежный план действий, и мы должны доверять ему".

Драгоне признал, что одной из ключевых трудностей остается разница в ограничениях между НАТО и государствами-членами и их оппонентами.

По его словам, Альянс имеет "гораздо больше ограничений из-за этики, законодательства и юрисдикции".

Вместе с тем Драгоне подчеркнул, что главная задача — предотвратить будущую агрессию.

"Как достичь сдерживания - через ответ, через превентивный удар - это то, что мы должны глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление в этом направлении может усилиться", - отметил он.

Зеленский после разговора с Рютте: Важные дни, многое может измениться