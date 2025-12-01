НАТО хочет усилить реакцию на кибератаки и диверсии России, - Драгоне
Председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Альянс изучает возможность более жесткой реакции на российские кибератаки, диверсии и нарушения воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии адмирала Financial Times.
"Мы изучаем все... В киберпространстве мы реагируем... Мы думаем о том, чтобы быть более агрессивными или проактивными...", - подчеркнул Драгоне.
Призывы к активным действиям
Издание отмечает, что в течение длительного времени на территории Европы произошел ряд инцидентов. Некоторые из них приписывают России, а другие остаются неопределенными - от повреждения кабелей в Балтийском море до кибератак. Поэтому некоторые дипломаты, обычно из восточноевропейских стран, призывают Альянс перейти к активным действиям.
Издание отмечает, что наиболее реалистичным остается более активный ответ в случае кибератак, ведь многие страны имеют инструменты для ответных действий. Зато реагирование на диверсии или вторжение дронов является значительно более сложным.
Адмирал Драгоне отметил, что "превентивный удар" в определенных случаях может рассматриваться как "оборонительная мера". В то же время он признал, что это выходит за рамки привычного подхода: "Более агрессивная позиция по сравнению с нашими оппонентами может быть одним из вариантов. Но остается вопрос о правовых основаниях, юрисдикции и том, кто именно должен это осуществлять".
По его словам, с начала миссии Baltic Sentry "ничего не произошло", что, по его мнению, свидетельствует об эффективности сдерживания.
Впрочем, как пишет FT, беспокойство среди членов НАТО сохраняется - особенно после решения финского суда закрыть дело в отношении экипажа судна Eagle S, связанного с российским "теневым флотом", которое повредило несколько подводных кабелей в международных водах.
Ограничения НАТО создают преимущества для России на море
На вопрос FT, создает ли решение суда ситуацию, когда российские суда получают карт-бланш, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен ответила: "Да, и это проблема".
Валтонен подчеркнула, что пока необходимости в более жестких действиях не было, но важно трезво оценивать намерения агрессора:
"Мы не должны быть истеричными. У нас есть свой надежный план действий, и мы должны доверять ему".
Драгоне признал, что одной из ключевых трудностей остается разница в ограничениях между НАТО и государствами-членами и их оппонентами.
По его словам, Альянс имеет "гораздо больше ограничений из-за этики, законодательства и юрисдикции".
Вместе с тем Драгоне подчеркнул, что главная задача — предотвратить будущую агрессию.
"Как достичь сдерживания - через ответ, через превентивный удар - это то, что мы должны глубоко проанализировать, поскольку в будущем давление в этом направлении может усилиться", - отметил он.
Це ж як саме?
Я думала, що вже все настільки жорстко, що далі нікуди)))