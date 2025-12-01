НАТО хоче посилити реакцію на кібератаки та диверсії Росії, - Драгоне

Голова Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне заявив, що Альянс вивчає можливість жорсткішої реакції на російські кібератаки, диверсії та порушення повітряного простору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у коментарі адмірала Financial Times.

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"Ми вивчаємо все... У кіберпросторі ми реагуємо... Ми думаємо про те, щоб бути більш агресивними або проактивними…", - наголосив Драгоне.

Заклики до активних дій

Видання зазначає, що протягом тривалого часу на території Європи сталося низка інцидентів. Деякі з них деякі з них приписують Росії, а інші залишаються невизначеними - від пошкодження кабелів у Балтійському морі до кібератак. Тому деякі дипломати, зазвичай зі східноєвропейських країн, закликають Альянс перейти до активних дій.

Видання зауважує, що найбільш реалістичною залишається активніша відповідь у разі кібератак, адже багато країн мають інструменти для дій у відповідь. Натомість реагування на диверсії чи вторгнення дронів є значно складнішим.

Адмірал Драгоне зазначив, що "превентивний удар" у певних випадках може розглядатися як "оборонна дія". Водночас він визнав, що це виходить за межі звичного підходу: "Більш агресивна позиція порівняно з нашими опонентами може бути одним із варіантів. Але залишається питання щодо правових підстав, юрисдикції та того, хто саме має це здійснювати".

За його словами, від початку місії Baltic Sentry "нічого не сталося", що, на його думку, свідчить про ефективність стримування.

Втім, як пише FT, занепокоєння серед членів НАТО зберігається - особливо після рішення фінського суду закрити справу щодо екіпажу судна Eagle S, пов’язаного з російським "тіньовим флотом", яке пошкодило кілька підводних кабелів у міжнародних водах.

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Обмеження НАТО створюють переваги для Росії на морі

На запитання FT, чи створює рішення суду ситуацію, коли російські судна отримують карт-бланш, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен відповіла: "Так, і це проблема".

Валтонен наголосила, що поки потреби у жорсткіших діях не було, але важливо тверезо оцінювати наміри агресора:

"Ми не маємо бути істеричними. У нас є свій надійний план дій, і ми повинні довіряти йому".

Драгоне визнав, що однією з ключових труднощів залишається різниця в обмеженнях між НАТО та державами-членами і їхніми опонентами.

За його словами, Альянс має "набагато більше обмежень через етику, законодавство та юрисдикцію".

Разом із тим Драгоне підкреслив, що головне завдання - запобігти майбутній агресії.

"Як досягти стримування - через відповідь, через превентивний удар - це те, що ми маємо глибоко проаналізувати, оскільки в майбутньому тиск у цьому напрямку може посилитися", - зазначив він.

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