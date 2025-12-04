РФ висуває максималістські, ескалаційні вимоги. Вона стала тривалою і багатогранною загрозою для всіх своїх сусідів, - міністр Франції у справах Європи Аддад
Росія стала багатогранною загрозою, тривалою і довгостроковою для всіх своїх сусідів як у Європі, так за її межами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це сказав міністр Франції у справах Європи Бенжамен Аддад під час виступу на зустрічі міністрів закордонних справ держав-членів ОБСЄ.
Україна повинна мати надійні гарантії безпеки
Так, Аддад наголосив на колективному бажанні досягти миру у війні в Україні, але це врегулювання має бути справедливим, воно має бути довготривалим, кордони не можуть бути змінені.
"Україна ніколи не повинна бути вразливою до майбутніх атак. Вона повинна мати надійні гарантії безпеки, які забезпечать її майбутнє і мир на континенті. Ми будемо продовжувати координувати наші зусилля в цьому напрямку з Україною і нашими американськими друзями, а також усіма нашими партнерами, щоб створити умови, які будуть поважати суверенітет України", – зазначив він.
РФ не прагне миру
Міністр зауважив, що Росія відмовляється вести сумлінні переговори в дусі доброї волі і продовжує бомбардувати українських цивільних осіб, порушуючи міжнародне право.
"Вона висуває максималістські, ескалаційні вимоги. Росія стала багатогранною загрозою, тривалою і довгостроковою для всіх своїх сусідів у Європі та за її межами. Майбутнє Європи та НАТО залежить від вибору Росії щодо ескалації відносин з усіма європейськими країнами", – наголосив він.
Крім того, Аддад заявив про нову форму конфлікту - "гібридний і відкритий конфлікт". За його словами, Франція є однією з країн, яка особливо постраждала від російських кібероперацій.
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Хіба в даному разі кацапи мають право взагалі на якісь вимоги? Навіть мінімум-мініморум?