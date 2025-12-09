Стармер говорит, что соглашение об использовании замороженных активов РФ для Украины уже близко, - The Times

Премьер Великобритании Кир Стармер считает, что соглашение о предоставлении Украине репарационного займа за счет замороженных активов РФ уже близко.

Об этом пишет The Times, передает Цензор.НЕТ.

Стармер считает, что переговоры о прекращении войны достигли "критической стадии".

Вопрос использования замороженных активов РФ стал одной из тем переговоров во время встречи Стармера, Макрона, Мерца и Зеленского в Лондоне.

По словам представителя Даунинг-стрит, лидеры "обсудили положительный прогресс в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины".

Высокопоставленные правительственные источники выразили оптимизм по поводу того, что соглашение близко к заключению и будет объявлено на этой или следующей неделе.

Эти деньги включают около 8 миллиардов фунтов стерлингов, хранящихся на банковских счетах в Великобритании.

"Мы надеемся, что соглашение будет заключено примерно на следующей неделе", - отметил представитель британского правительства.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

