ЕС планирует срочно заблокировать российские активы, чтобы обойти вето Венгрии, - FT

ЕС готовится срочно принять специальный закон, который позволит бессрочно заморозить российские активы и обойти возможное вето Виктора Орбана. Это решение должно обеспечить стабильность санкционного режима и поддержать планы Запада по финансированию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом стало известно изданию Financial Times.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам официальных лиц, знакомых с этими планами, поспешные усилия по принятию законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций, направлены на то, чтобы защитить влияние Брюсселя в мирных переговорах относительно войны в Украине, которые ведут США.

Читайте также: Стармер говорит, что соглашение об использовании замороженных активов РФ для Украины уже близко, - The Times

Дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в том, чтобы в ближайшие дни быстро отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Киеву займа с использованием российских активов.

При этом в публикации отмечается, что Венгрия и другие страны ЕС, вероятно, будут недовольны подобным решением.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила использовать 210 млрд евро иностранных активов России для финансирования кредита Киеву, первоначально на сумму 90 млрд евро, который будет выплачен в течение следующих двух лет.

Читайте также: G7 готовы использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины

Чтобы схема кредитования заработала, активы должны быть заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.

Венгрия выступает против любой дальнейшей помощи Киеву и регулярно угрожает наложить вето на продление санкций.

Чиновники ЕС опасаются, что Орбан выполнит свою угрозу, если администрация Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против России.

Чтобы обойти риск снятия санкций, Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные полномочия, которые применяются для борьбы с экономическими кризисами, чтобы наложить санкции на активы на неопределенный срок. Принятое в соответствии со статьей 122 договоров ЕС, оно может быть одобрено большинством стран ЕС, что позволит обойти потенциальные вето.

Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине на саммите 18-19 декабря.

Читайте также: Франция поддержала идею "репарационного кредита" для Украины, но против участия своих банков в схеме, ‒ FT

Что известно о "репарационном кредите" для Украины