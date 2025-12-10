ЕС планирует срочно заблокировать российские активы, чтобы обойти вето Венгрии, - FT
ЕС готовится срочно принять специальный закон, который позволит бессрочно заморозить российские активы и обойти возможное вето Виктора Орбана. Это решение должно обеспечить стабильность санкционного режима и поддержать планы Запада по финансированию Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом стало известно изданию Financial Times.
По словам официальных лиц, знакомых с этими планами, поспешные усилия по принятию законодательства, предусматривающего использование чрезвычайных полномочий для преодоления национального вето на продление санкций, направлены на то, чтобы защитить влияние Брюсселя в мирных переговорах относительно войны в Украине, которые ведут США.
Дипломаты, занимающиеся этим законодательством, видят преимущество в том, чтобы в ближайшие дни быстро отделить спорный вопрос о замораживании активов от дискуссии о предоставлении Киеву займа с использованием российских активов.
При этом в публикации отмечается, что Венгрия и другие страны ЕС, вероятно, будут недовольны подобным решением.
На прошлой неделе Европейская комиссия предложила использовать 210 млрд евро иностранных активов России для финансирования кредита Киеву, первоначально на сумму 90 млрд евро, который будет выплачен в течение следующих двух лет.
Чтобы схема кредитования заработала, активы должны быть заморожены на неопределенный срок, а не на шестимесячные периоды, которые могут быть продлены только при единодушном согласии всех 27 стран ЕС.
Венгрия выступает против любой дальнейшей помощи Киеву и регулярно угрожает наложить вето на продление санкций.
Чиновники ЕС опасаются, что Орбан выполнит свою угрозу, если администрация Дональда Трампа решит в одностороннем порядке отменить американские санкции против России.
Чтобы обойти риск снятия санкций, Еврокомиссия предложила использовать чрезвычайные полномочия, которые применяются для борьбы с экономическими кризисами, чтобы наложить санкции на активы на неопределенный срок. Принятое в соответствии со статьей 122 договоров ЕС, оно может быть одобрено большинством стран ЕС, что позволит обойти потенциальные вето.
Ожидается, что лидеры ЕС должны согласовать вопрос использования замороженных российских активов для "репарационного кредита" Украине на саммите 18-19 декабря.
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
