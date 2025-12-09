РУС
G7 готовы использовать все замороженные российские активы для поддержки Украины

Украина сможет не возвращать $50 млрд кредита G7

Министры финансов стран G7 заявили о готовности направить все замороженные российские активы на восстановление Украины и поддержку реформ, включая антикоррупционные изменения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров G7.

В документе указано, что G7 готова работать над использованием замороженных российских средств, пока Россия не выплатит репарации.

"Мы и в дальнейшем будем совместно работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины, включая возможное использование всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, чтобы прекратить войну и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине", – говорится в заявлении.

Кроме того, государства G7 пообещали поддержку Украине в проведении реформ, в частности в борьбе с коррупцией и улучшении управления государственными предприятиями. Министры финансов подчеркнули, что готовы усилить давление на Россию в случае провала мирных переговоров. Также обсуждались пути укрепления сотрудничества с международными партнерами и повышения коллективной экономической и финансовой устойчивости.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

  • Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
  • Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
  • Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
  • В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
  • По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
  • В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Автор: 

G7 (904) россия (98299) замороженные активы (457)
"на відновлення України та підтримку реформ, включно з антикорупційними змінами"- які такі ще реформи і антикорупційні зміни?" "Ми не можемо навіть зрозуміти, що має на увазі Ьайден ЄС коли каже, що у нас величезні проблеми з корупцією", - "слуга народу" Верещук"
09.12.2025 08:10 Ответить
Відновлення дороги в Буковель та навчання в найдорожчому європейському коледжі наступну папіну мурзілку
09.12.2025 09:01 Ответить
КОЛИ БУДЕ ДАН ОСТАННІЙ ЕВРОЦЕНТ !?
09.12.2025 08:11 Ответить
09.12.2025 08:13 Ответить
Та і задньоприводні вже 4 роки тільки погрожують 🤣🤣🤣
09.12.2025 08:19 Ответить
Ось тільки то було на думку газетярів , а це - офіційна заява ,бевзю
09.12.2025 09:01 Ответить
Мега важна заява
Чому, бо попри особисту думку трампа
Було підписано міністром фінансів США Бессентом.
Та і з огляду, на злобу у коментарях від рашка-ботів, вони це чудово розуміють
09.12.2025 09:04 Ответить
Птому что это заявление ниочем, ну те вообще ни о чем. В заявлении они «решили продолжить работу», «о потенциальном использовании», ключевая фраза: "в рамках национальных правовых норм".
G7 не смогло принять коллективное решение по активам и не взяло на себя никаких обязательств платить. Ну и почему бы не подписать грозную, но ни к чему не обязывающую бумажку?
09.12.2025 09:18 Ответить
Дайте всі 175 млрд євро - і вони вмить щезнуть у гігантській пащі крадіїв.
Ніхто не вдавиться.
Кацапи не віддадуть репарацій.
А звичайні українці навіть не знатимуть, що ті 175 млрд існували в природі.

Кругообіг бабла в під*расів
09.12.2025 09:06 Ответить
 
 