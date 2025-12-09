G7 готові використати всі заморожені російські активи для підтримки України

Міністри фінансів країн G7 заявили про готовність спрямувати всі заморожені російські активи на відновлення України та підтримку реформ, включно з антикорупційними змінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві міністрів G7.

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У документі зазначено, що G7 готова працювати над використанням заморожених російських коштів, доки Росія не виплатить репарації.

"Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України, включно з можливим використанням усіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, аби припинити війну та забезпечити справедливий та тривалий мир в Україні", – йдеться в заяві.

Крім того, держави G7 пообіцяли підтримку Україні у проведенні реформ, зокрема у боротьбі з корупцією та покращенні управління державними підприємствами. Міністри фінансів підкреслили, що готові посилити тиск на Росію у разі провалу мирних переговорів. Також обговорювались шляхи зміцнення співпраці з міжнародними партнерами та підвищення колективної економічної і фінансової стійкості.

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Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів у якості застави за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

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