ЕС может "изолировать" и "игнорировать" Бельгию, если она будет блокировать "репарационный кредит", - Politico

Евросоюз рассматривает более жесткий подход в отношении Бельгии, которая выступает против "репарационного займа" для Украины за счет замороженных активов РФ.

Об этом пишет Politico

Подробности

Так, чиновники Европы не исключают, что будут игнорировать бельгийское правительство во главе с Бартом Де Вевером.

Издание отмечает, что Де Вевер так долго сопротивлялся плану "репарационного кредита", что дипломаты из всех стран ЕС сейчас разрабатывают стратегию, чтобы убедить его поддержать идею.

Бельгийский премьер опасается, что страна окажется в затруднительном положении и деньги придется возвращать, поэтому просит дополнительных мер безопасности.

Так, Де Вевер хочет, чтобы Евросоюз предоставил дополнительный денежный резерв в дополнение к финансовым гарантиям для покрытия потенциальных юридических споров и урегулирований.

Бельгия прислала список поправок, которые она хочет внести, чтобы избежать необходимости возвращать деньги Москве самостоятельно, если санкции будут отменены. Де Вевер заявил, что не поддержит репарационный кредит, если его опасения не будут учтены.

Лидеры думали, что им удастся заключить соглашение на последней встрече в октябре. Теперь есть опасения, что согласия не будет и в декабре. Однако дипломаты, с которыми пообщались журналисты, говорят, что надежду еще не потеряно.

"Послы рассмотрят запросы Бельгии строка за строкой, определят самые большие проблемы и попытаются их решить. Еще есть пространство для маневра. План состоит в том, чтобы максимально приблизиться к позиции Бельгии", - говорится в материале.

Последствия для Бельгии

Однако за неделю до встречи лидеров тон ЕС становится более серьезным. Politico пишет, что если Де Вевер будет продолжать блокировать план, он окажется в неудобном и чрезвычайно сложном положении для лидера страны, которая так долго была проевропейской.

Бельгийский лидер может быть изолирован и игнорирован, как его венгерский коллега Виктор Орбан.

Бельгии дают сигнал, что если она не присоединится к соглашению, то ее дипломаты, министры и лидеры лишатся голоса за столом переговоров ЕС.

Так, европейские чиновники будут игнорировать желания и опасения Бельгии относительно долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы, что будет проблемой для правительства страны.

Мнение Бельгии по предложениям ЕС не будут учитывать, а на телефонные звонки не будут отвечать.

"Но дипломаты говорят, что отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Украина в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере 71,7 миллиарда евро и будет вынуждена начать сокращать государственные расходы с апреля, если не сможет обеспечить эти средства. Президент США Дональд Трамп снова дистанцировался от предоставления американской поддержки", - пишет Politico

Также издание отмечает, что есть еще один потенциальный путь принятия решения по репарационному кредиту: его могут принять квалифицированным большинством, игнорируя отказ Бельгии.

Но дипломаты заявили, что этот вопрос серьезно не рассматривается.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

