Україна забезпечена на перший квартал 2026 року, пошук шляхів подальшого фінансування триває, - Мерц

Робота над пошуком шляхів фінансування України на другий-четвертий квартали 2026 року триває.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у четвер, 11 грудня, у Берліні на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Поки що Україна забезпечена фінансуванням на перший квартал 2026 року… Ми ще не забезпечили все фінансування на весь 2026 рік, тому необхідні додаткові кошти", - зазначив він.

За словами Мерца, зобов'язання ФРН залишаються чинними: у федеральному бюджеті 2026 року передбачено приблизно 15 млрд євро для підтримки України наступного року. Також було мобілізовано додаткову негайну допомогу. Це все також уже включено в бюджет 2026 року.

"Ніяких додаткових виплат з Німеччини не передбачається. Єдине, що може бути передбачено - це гарантії у зв’язку з використанням російських активів", - додав Мерц.

Також читайте: Бельгія може подати позов проти ЄС через "репараційну позику" для України, - де Вевер

Глава німецького уряду нагадав, що наступного четверга, 18 грудня, відбудеться Європейська рада, на якій він розраховує на ухвалення остаточного рішення. За його словами, члени ЄС домовилися, що за необхідності в п’ятницю продовжать засідання в Брюсселі, щоб дійсно знайти розв’язання питання щодо заморожених російських активів. Процес триває, переговори ведуться з урахуванням думки юристів.

Зазначається, що запропонований власне Мерцом інструмент - "це фактично позика з бюджету ЄС, яка буде забезпечена російськими активами".

Читайте: ЄС може "ізолювати" та "ігнорувати" Бельгію, якщо та блокуватиме "репараційну позику", - Politico

Що відомо про "репараційний кредит" для України