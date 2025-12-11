Україна забезпечена на перший квартал 2026 року, пошук шляхів подальшого фінансування триває, - Мерц
Робота над пошуком шляхів фінансування України на другий-четвертий квартали 2026 року триває.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив канцлер ФРН Фрідріх Мерц у четвер, 11 грудня, у Берліні на спільній пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте.
"Поки що Україна забезпечена фінансуванням на перший квартал 2026 року… Ми ще не забезпечили все фінансування на весь 2026 рік, тому необхідні додаткові кошти", - зазначив він.
За словами Мерца, зобов'язання ФРН залишаються чинними: у федеральному бюджеті 2026 року передбачено приблизно 15 млрд євро для підтримки України наступного року. Також було мобілізовано додаткову негайну допомогу. Це все також уже включено в бюджет 2026 року.
"Ніяких додаткових виплат з Німеччини не передбачається. Єдине, що може бути передбачено - це гарантії у зв’язку з використанням російських активів", - додав Мерц.
Глава німецького уряду нагадав, що наступного четверга, 18 грудня, відбудеться Європейська рада, на якій він розраховує на ухвалення остаточного рішення. За його словами, члени ЄС домовилися, що за необхідності в п’ятницю продовжать засідання в Брюсселі, щоб дійсно знайти розв’язання питання щодо заморожених російських активів. Процес триває, переговори ведуться з урахуванням думки юристів.
Зазначається, що запропонований власне Мерцом інструмент - "це фактично позика з бюджету ЄС, яка буде забезпечена російськими активами".
Що відомо про "репараційний кредит" для України
- Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.
- Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.
- Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.
- Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.
- За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.
- Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.
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