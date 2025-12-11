Украина обеспечена на первый квартал 2026 года, поиск путей дальнейшего финансирования продолжается, - Мерц
Работа над поиском путей финансирования Украины на второй-четвертый кварталы 2026 года продолжается.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг, 11 декабря, в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.
"Пока Украина обеспечена финансированием на первый квартал 2026 года... Мы еще не обеспечили все финансирование на весь 2026 год, поэтому необходимы дополнительные средства", - отметил он.
По словам Мерца, обязательства ФРГ остаются в силе: в федеральном бюджете 2026 года предусмотрено примерно 15 млрд евро для поддержки Украины в следующем году. Также была мобилизована дополнительная немедленная помощь. Это все также уже включено в бюджет 2026 года.
"Никаких дополнительных выплат из Германии не предусматривается. Единственное, что может быть предусмотрено - это гарантии в связи с использованием российских активов", - добавил Мерц.
Глава немецкого правительства напомнил, что в следующий четверг, 18 декабря, состоится Европейский совет, на котором он рассчитывает на принятие окончательного решения. По его словам, члены ЕС договорились, что при необходимости в пятницу продолжат заседание в Брюсселе, чтобы действительно найти решение вопроса о замороженных российских активах. Процесс продолжается, переговоры ведутся с учетом мнения юристов.
Отмечается, что предложенный собственно Мерцем инструмент - "это фактически заем из бюджета ЕС, который будет обеспечен российскими активами".
Что известно о "репарационном кредите" для Украины
- Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.
- Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.
- Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.
- В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.
- По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.
- В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.
