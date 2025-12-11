Украина обеспечена на первый квартал 2026 года, поиск путей дальнейшего финансирования продолжается, - Мерц

Работа над поиском путей финансирования Украины на второй-четвертый кварталы 2026 года продолжается.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг, 11 декабря, в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Пока Украина обеспечена финансированием на первый квартал 2026 года... Мы еще не обеспечили все финансирование на весь 2026 год, поэтому необходимы дополнительные средства", - отметил он.

По словам Мерца, обязательства ФРГ остаются в силе: в федеральном бюджете 2026 года предусмотрено примерно 15 млрд евро для поддержки Украины в следующем году. Также была мобилизована дополнительная немедленная помощь. Это все также уже включено в бюджет 2026 года.

"Никаких дополнительных выплат из Германии не предусматривается. Единственное, что может быть предусмотрено - это гарантии в связи с использованием российских активов", - добавил Мерц.

Читайте также: Бельгия может подать иск против ЕС из-за "репарационного займа" для Украины, - де Вевер

Глава немецкого правительства напомнил, что в следующий четверг, 18 декабря, состоится Европейский совет, на котором он рассчитывает на принятие окончательного решения. По его словам, члены ЕС договорились, что при необходимости в пятницу продолжат заседание в Брюсселе, чтобы действительно найти решение вопроса о замороженных российских активах. Процесс продолжается, переговоры ведутся с учетом мнения юристов.

Отмечается, что предложенный собственно Мерцем инструмент - "это фактически заем из бюджета ЕС, который будет обеспечен российскими активами".

Читайте: ЕС может "изолировать" и "игнорировать" Бельгию, если та будет блокировать "репарационный кредит", - Politico

Что известно о "репарационном кредите" для Украины