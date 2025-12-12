Министры экономики ЕС обсудили "репарационный кредит" для Украины: остаются некоторые опасения

Министры экономики и финансов ЕС 11 декабря обсудили предоставление Украине "репарационного займа" за счет замороженных активов РФ.

Об этом сообщила министр экономики председательствующей в ЕС Дании Стефани Лозе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Что известно

По ее словам, обсуждение продолжится 12 декабря на заседании Совета ЕС по вопросам экономики и финансов (ЭкоФин).

"Вчера мы ужинали со всеми нашими коллегами, чтобы обсудить чрезвычайно важный вопрос нового финансирования ЕС для Украины. Очень важно, чтобы мы достигли прогресса в этом вопросе", - рассказала Лозе.

Министр отметила, что европейская безопасность напрямую связана с тем, что происходит в Украине, поэтому обеспечение финансирования для Украины является прямой ответственностью Европы.

По словам Лозе, министры провели очень хорошую дискуссию по предложению Еврокомиссии о "репарационном кредите", особенно по финансовым деталям, связанным с этим предложением: вопросам гарантий, вопросам о том, как именно этот кредит работает.

"Остаются еще некоторые опасения, которые необходимо решить. Конечно, есть еще страны, которые имеют определенные опасения", - сказала датская министр.

Она заверила, что министры продолжат "работать над выяснением всех элементов".

"Надеемся, сможем проложить путь к принятию решения Европейским Советом на следующей неделе", - подытожила Лозе.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

