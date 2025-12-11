Bloomberg: ЄС вже цього тижня готує "прорив" у питанні заморожених активів Центробанку РФ

Євросоюз наближається до важливого рішення щодо заморожених російських активів, яке дозволить розблокувати великий фінансовий пакет допомоги Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Вloomberg.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Єврокомісія запропонувала компромісний механізм, який уже попередньо підтримали посли країн ЄС. Остаточне голосування очікують у п’ятницю, 12 грудня.

Також читайте: Зеленський про "вільну економічну зону" на Донбасі: Україна не прийме компроміс від США

Новий порядок продовження замороження активів

Зараз кожні пів року всі 27 країн ЄС повинні одностайно продовжувати замороження активів Центробанку РФ. Через це навіть одна країна може заблокувати рішення та теоретично відкрити Росії доступ до понад 210 млрд євро, що зберігаються у ЄС.

Новий план пропонує продовжувати замороження не одностайно, а кваліфікованою більшістю. Це позбавляє окремі держави, зокрема Угорщину, можливості блокувати продовження санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: ЗАЕС не працюватиме під контролем Росії

Кредит для України та подальші кроки ЄС

Такий підхід дозволить ЄС утримати активи на суму понад 210 млрд євро та створить умови для запуску кредиту у 90 млрд євро для України. Кошти мають підтримати бюджет, економіку й оборону нашої держави протягом наступних двох років.

За планом, частина заморожених російських коштів буде спрямована на потреби України. Повернення кредиту відбудеться лише у разі, якщо Росія компенсує завдані війною збитки.

Читайте: Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

Остаточне рішення мають ухвалити 18 грудня на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі. Попри опір Будапешта, більшість держав налаштовані підтримати Україну та завершити переговори.

"Ми дуже близькі до рішення", — заявив голова Європейської ради Антоніу Кошта. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав російські активи "найсильнішим інструментом Європи" та припустив, що прорив можливий вже цього тижня.

Читайте також: ЄС запускає новий технічний формат переговорів з Україною, незалежний від вето Угорщини

Заморожені активи РФ

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 2022 року багато країн Заходу запровадили санкції, в межах яких були "заморожені" - тобто заблоковані для використання - частина резервів Центральний банк Російської Федерації (ЦБР), а також інші російські державні або приватні активи: готівка, облігації, цінні папери, майно, рахунки, активи компаній і фізичних осіб.

За оцінками західних аналітиків - приблизно $335 млрд російських активів було заблоковано після вторгнення.

Інші джерела подають, що резерви ЦБР, які підпали під блокування, оцінюються у межах €260-€300 млрд. При цьому велика частина цих активів (особливо резервів) зберігається у депозитарії Euroclear - саме там акумульована значна частина "заморожених активів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС зафіксував рекордний приплив біженців з України після дозволу виїжджати за кордон чоловікам віком до 22 років. ІНФОГРАФІКА