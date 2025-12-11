Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив принципову позицію щодо параметрів прийнятного завершення перемовин про припинення російсько-української війни, у яких ключову роль відіграє адміністрація Дональда Трампа.

Про це він заявив у своєму X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мерц підкреслив, що будь-яка мирна угода має бути "справді надійною" і включати юридичні та матеріальні гарантії для України. За його словами, рішення повинне враховувати також безпекові інтереси Європейського Союзу.

"Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого над нашими головами", - зазначив канцлер.

Він наголосив, що позиція Німеччини залишається незмінною: Європа повинна бути повноцінним учасником ухвалення рішень, які стосуються її безпеки.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що його сьогоднішня розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у досить напруженій атмосфері.

За даними The Wall Street Journal, протягом останніх тижнів Білий дім передав європейським колегам серію документів, що викладають бачення США щодо відновлення України та повернення Росії до світової економіки.

Також відомо, що Україна надала адміністрації президента США відповідь на кожен пункт останнього проєкту американського мирного плану.

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