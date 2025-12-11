Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив принципову позицію щодо параметрів прийнятного завершення перемовин про припинення російсько-української війни, у яких ключову роль відіграє адміністрація Дональда Трампа.
Про це він заявив у своєму X, повідомляє Цензор.НЕТ.
Мерц підкреслив, що будь-яка мирна угода має бути "справді надійною" і включати юридичні та матеріальні гарантії для України. За його словами, рішення повинне враховувати також безпекові інтереси Європейського Союзу.
"Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого над нашими головами", - зазначив канцлер.
Він наголосив, що позиція Німеччини залишається незмінною: Європа повинна бути повноцінним учасником ухвалення рішень, які стосуються її безпеки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
- Президент США Дональд Трамп повідомив, що його сьогоднішня розмова з лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії відбулася у досить напруженій атмосфері.
- За даними The Wall Street Journal, протягом останніх тижнів Білий дім передав європейським колегам серію документів, що викладають бачення США щодо відновлення України та повернення Росії до світової економіки.
- Також відомо, що Україна надала адміністрації президента США відповідь на кожен пункт останнього проєкту американського мирного плану.
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Україна не в ЄС і не в НАТО і ніхто з них за Україну не воює. Так що чхати на їх інтереси.
Але, при цьому, повинні бути враховані їх інтереси?