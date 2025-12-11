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Мирні домовленості щодо України не можуть ухвалюватися без урахування інтересів ЄС і НАТО, - Мерц

канцлер Німеччини Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив принципову позицію щодо параметрів прийнятного завершення перемовин про припинення російсько-української війни, у яких ключову роль відіграє адміністрація Дональда Трампа.

Про це він заявив у своєму X, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Мерц підкреслив, що будь-яка мирна угода має бути "справді надійною" і включати юридичні та матеріальні гарантії для України. За його словами, рішення повинне враховувати також безпекові інтереси Європейського Союзу.

"Не має бути миру ціною інтересів ЄС чи НАТО, і ніякого миру, погодженого над нашими головами", - зазначив канцлер.

Він наголосив, що позиція Німеччини залишається незмінною: Європа повинна бути повноцінним учасником ухвалення рішень, які стосуються її безпеки.

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Що передувало?

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Автор: 

НАТО (7254) США (26823) Євросоюз (15290) Мерц Фрідріх (462)
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Топ коментарі
+6
Ещё бы интересы Украины в них учесть...
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11.12.2025 17:54 Відповісти
+4
З якого дива?
Україна не в ЄС і не в НАТО і ніхто з них за Україну не воює. Так що чхати на їх інтереси.
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11.12.2025 18:02 Відповісти
+4
Россійські ракети/дрони Європа збивати не хоче, бо буде ескалація... Тауруси на дадуть, бо це також ескалація та і взагалі є сумніви в їх наявності... Фінансування дають менше, ніж купують у рф...

Але, при цьому, повинні бути враховані їх інтереси?
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11.12.2025 18:07 Відповісти

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