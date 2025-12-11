США передали Європі таємний план повернення РФ до світової економіки, - WSJ

Протягом останніх тижнів Білий дім передав європейським колегам серію документів, що викладають бачення США щодо відновлення України та повернення Росії до світової економіки.

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що пропозиції спровокували суперечку між США та Європою, а результат може докорінно змінити економічну карту континенту.

План США був викладений у додатках до поточних мирних пропозицій, які не є публічними. У документах детально описані плани американських фінансових фірм та інших підприємств щодо використання приблизно 200 мільярдів доларів заморожених російських активів для проєктів в Україні.

В іншому додатку пропонується загальне бачення Америки щодо відновлення російської економіки за умови інвестування американських компаній у стратегічні сектори, від видобутку рідкоземельних корисних копалин до буріння нафти в Арктиці.

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Також там йдеться про сприяння відновленню потоків російських енергоносіїв до Європи та решти світу, що йде врозріз із політикою Європи щодо відмови від російського газу.

"Деякі європейські чиновники, які ознайомилися з документами, заявили, що не впевнені, чи варто серйозно ставитися до деяких пропозицій США. Один чиновник порівняв їх із баченням президента Трампа щодо будівництва в Газі забудови за типом Рив'єри.

Інший, посилаючись на запропоновані енергетичні угоди між США та Росією, сказав, що це економічна версія конференції 1945 року, на якій переможці Другої світової війни поділили Європу", - зазначає WSJ.

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Європейські чиновники побоюються, що підхід США дасть Росії перепочинок, необхідний для відновлення економіки та зміцнення військової сили.

Нова оцінка західного розвідувального агентства зазначає, що Росія технічно перебуває в рецесії вже шість місяців, і що проблеми з веденням воєнної економіки та одночасною спробою контролювати ціни становлять системний ризик для її банківського сектору.

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Мирний план США: що відомо

Згідно з відкритими даними, мирний план передбачає серед іншого:

виведення українських військ з частини територій на Донбасі - навіть тих, які зараз контролює Україна;

обмеження або скорочення збройних сил України - у першій версії плану пропонувалося зменшити чисельність армії;

відмову від ключових категорій озброєнь та зменшення військової підтримки з боку США;

прирівняння російської мови до статусу офіційної державної в Україні та надання особливого статусу релігії/церкви (згадується легалізація структури, пов’язаної з російською церквою);

надання Україні гарантій безпеки - за аналогією до положень, які мають країни, захищені від нападу, якщо буде укладена угода.

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