У Росії вперше за 15 років впало виробництво продуктів харчування, - Forbes
За даними Forbes, у 2025 році в Росії вперше з 2009 року зафіксовано скорочення обсягів виробництва продуктів харчування.
Вперше за 15 років падає виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ.
Падіння виробництва продуктів у РФ пов’язане з інфляцією, низьким попитом і рекордним спадом інвестицій
За січень-вересень 2025-го випуск продуктів скоротився на 0,6 %, а напоїв — на 4,1 % у річному обчисленні.
Водночас інвестиції у нові проєкти харчової промисловості впали майже вдвічі — на 45–46 % порівняно з тим же періодом минулого року, повернувшись до рівня 2013 року.
Причини падіння
Аналітики пояснюють спад одразу кількома факторами:
- висока інфляція та зростання собівартості, кредити, які стають дорожчими;
- нестача трудових ресурсів;
- зниження попиту: багато росіян перейшли на економніший стиль споживання, скорочуючи витрати на їжу і відмовляючись від "делікатесів" на користь базових продуктів;
- висока кредитне навантаження на компанії — виплати за позиками цьогоріч зросли значно.
Деякі категорії, як-от консервовані овочі і фрукти або готові корми для тварин, демонстрували зростання. Але цього виявилося замало, щоб компенсувати загальне падіння виробництва у харчовій промисловості.
Це — важливий сигнал: індустрія, яка довгі роки вважалася однією з найбільш стабільних, зараз переживає кризу. Падіння виробництва може призвести до дефіциту певних товарів, зростання цін або ще сильнішого витіснення імпорту (якщо Росія буде змушена закуповувати більше продуктів з-за кордону).
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