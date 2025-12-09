У Росії вперше за 15 років впало виробництво продуктів харчування, - Forbes

За даними Forbes, у 2025 році в Росії вперше з 2009 року зафіксовано скорочення обсягів виробництва продуктів харчування.

Вперше за 15 років падає виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Падіння виробництва продуктів у РФ пов’язане з інфляцією, низьким попитом і рекордним спадом інвестицій

За січень-вересень 2025-го випуск продуктів скоротився на 0,6 %, а напоїв — на 4,1 % у річному обчисленні.

Водночас інвестиції у нові проєкти харчової промисловості впали майже вдвічі — на 45–46 % порівняно з тим же періодом минулого року, повернувшись до рівня 2013 року.

Причини падіння

Аналітики пояснюють спад одразу кількома факторами:

висока інфляція та зростання собівартості, кредити, які стають дорожчими;

нестача трудових ресурсів;

зниження попиту: багато росіян перейшли на економніший стиль споживання, скорочуючи витрати на їжу і відмовляючись від "делікатесів" на користь базових продуктів;

висока кредитне навантаження на компанії — виплати за позиками цьогоріч зросли значно.

Деякі категорії, як-от консервовані овочі і фрукти або готові корми для тварин, демонстрували зростання. Але цього виявилося замало, щоб компенсувати загальне падіння виробництва у харчовій промисловості.

Це — важливий сигнал: індустрія, яка довгі роки вважалася однією з найбільш стабільних, зараз переживає кризу. Падіння виробництва може призвести до дефіциту певних товарів, зростання цін або ще сильнішого витіснення імпорту (якщо Росія буде змушена закуповувати більше продуктів з-за кордону).

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