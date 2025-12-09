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Новини Стан російської економіки
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У Росії вперше за 15 років впало виробництво продуктів харчування, - Forbes

Виробництво продуктів у Росії впало вперше за 15 років

За даними Forbes, у 2025 році в Росії вперше з 2009 року зафіксовано скорочення обсягів виробництва продуктів харчування.

Вперше за 15 років падає виробництво, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Падіння виробництва продуктів у РФ пов’язане з інфляцією, низьким попитом і рекордним спадом інвестицій

За січень-вересень 2025-го випуск продуктів скоротився на 0,6 %, а напоїв — на 4,1 % у річному обчисленні.

Водночас інвестиції у нові проєкти харчової промисловості впали майже вдвічі — на 45–46 % порівняно з тим же періодом минулого року, повернувшись до рівня 2013 року.

Причини падіння

Аналітики пояснюють спад одразу кількома факторами:

  • висока інфляція та зростання собівартості, кредити, які стають дорожчими;
  • нестача трудових ресурсів;
  • зниження попиту: багато росіян перейшли на економніший стиль споживання, скорочуючи витрати на їжу і відмовляючись від "делікатесів" на користь базових продуктів;
  • висока кредитне навантаження на компанії — виплати за позиками цьогоріч зросли значно.

Деякі категорії, як-от консервовані овочі і фрукти або готові корми для тварин, демонстрували зростання. Але цього виявилося замало, щоб компенсувати загальне падіння виробництва у харчовій промисловості.

Це — важливий сигнал: індустрія, яка довгі роки вважалася однією з найбільш стабільних, зараз переживає кризу. Падіння виробництва може призвести до дефіциту певних товарів, зростання цін або ще сильнішого витіснення імпорту (якщо Росія буде змушена закуповувати більше продуктів з-за кордону).

Читайте: Казахстан запровадив нові правила експортного контролю для обмеження транзиту санкційних товарів до РФ, - СЗР

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криза (469) промисловість (733) росія (70537) економіка (1084) продовольство (350)
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Топ коментарі
+8
Перестань постити що там в РФ. Відкрию таємницю - вони землю будуть гризти але ракети будуть робити, А МИ РАКЕТИ І НЕ РОБИМ.

Їхня стратегія - завойовувати народи які будуть "делать" їм економіку
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09.12.2025 15:27 Відповісти
+5
Та щоб усі москалі виздихали.
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09.12.2025 15:28 Відповісти
+3
У нас уже давно...падає і падає
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09.12.2025 15:27 Відповісти

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