В России впервые за 15 лет упало производство продуктов питания, - Forbes

По данным Forbes, в 2025 году в России впервые с 2009 года зафиксировано сокращение объемов производства продуктов питания.

Впервые за 15 лет падает производство, сообщает Цензор.НЕТ.

Падение производства продуктов в РФ связано с инфляцией, низким спросом и рекордным спадом инвестиций

За январь-сентябрь 2025 года выпуск продуктов сократился на 0,6 %, а напитков — на 4,1 % в годовом исчислении.

В то же время инвестиции в новые проекты пищевой промышленности упали почти вдвое — на 45–46 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, вернувшись к уровню 2013 года.

Причины падения

Аналитики объясняют спад сразу несколькими факторами:

высокая инфляция и рост себестоимости, кредиты, которые становятся дороже;

нехватка трудовых ресурсов;

снижение спроса: многие россияне перешли на более экономный стиль потребления, сокращая расходы на еду и отказываясь от "деликатесов" в пользу базовых продуктов;

высокая кредитная нагрузка на компании — выплаты по займам в этом году значительно выросли.

Некоторые категории, такие как консервированные овощи и фрукты или готовые корма для животных, демонстрировали рост. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общее падение производства в пищевой промышленности.

Это — важный сигнал: индустрия, которая долгие годы считалась одной из самых стабильных, сейчас переживает кризис. Падение производства может привести к дефициту определенных товаров, росту цен или еще более сильному вытеснению импорта (если Россия будет вынуждена закупать больше продуктов из-за рубежа).

