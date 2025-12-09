РУС
Новости Состояние российской экономики
914 13

В России впервые за 15 лет упало производство продуктов питания, - Forbes

Производство продуктов в России упало впервые за 15 лет

По данным Forbes, в 2025 году в России впервые с 2009 года зафиксировано сокращение объемов производства продуктов питания.

Впервые за 15 лет падает производство, сообщает Цензор.НЕТ.

Падение производства продуктов в РФ связано с инфляцией, низким спросом и рекордным спадом инвестиций

За январь-сентябрь 2025 года выпуск продуктов сократился на 0,6 %, а напитков — на 4,1 % в годовом исчислении.

В то же время инвестиции в новые проекты пищевой промышленности упали почти вдвое — на 45–46 % по сравнению с тем же периодом прошлого года, вернувшись к уровню 2013 года.

Причины падения

Аналитики объясняют спад сразу несколькими факторами:

  • высокая инфляция и рост себестоимости, кредиты, которые становятся дороже;
  • нехватка трудовых ресурсов;
  • снижение спроса: многие россияне перешли на более экономный стиль потребления, сокращая расходы на еду и отказываясь от "деликатесов" в пользу базовых продуктов;
  • высокая кредитная нагрузка на компании — выплаты по займам в этом году значительно выросли.

Некоторые категории, такие как консервированные овощи и фрукты или готовые корма для животных, демонстрировали рост. Но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать общее падение производства в пищевой промышленности.

Это — важный сигнал: индустрия, которая долгие годы считалась одной из самых стабильных, сейчас переживает кризис. Падение производства может привести к дефициту определенных товаров, росту цен или еще более сильному вытеснению импорта (если Россия будет вынуждена закупать больше продуктов из-за рубежа).

кризис (3072) промышленность (300) россия (98299) экономика (3925) продовольствие (265)
+7
Перестань постити що там в РФ. Відкрию таємницю - вони землю будуть гризти але ракети будуть робити, А МИ РАКЕТИ І НЕ РОБИМ.

Їхня стратегія - завойовувати народи які будуть "делать" їм економіку
09.12.2025 15:27 Ответить
+5
Та щоб усі москалі виздихали.
09.12.2025 15:28 Ответить
+3
У нас уже давно...падає і падає
09.12.2025 15:27 Ответить
0,6 % - це ні про що.
09.12.2025 15:26 Ответить
09.12.2025 15:27 Ответить
У нас уже давно...падає і падає
09.12.2025 15:27 Ответить
09.12.2025 15:28 Ответить
Відчувається близький крах економіки. Це в наступному році, не забувайте.
09.12.2025 15:29 Ответить
2-3 тижні і дефолт
09.12.2025 15:35 Ответить
Який там дефолт - повний тотальний крах. Революція, розпад на окремі республіки, китайці забирають Сибір, фіни забирають Карелію, нафта йде під землю, газ вивітрюється в космос.
09.12.2025 15:38 Ответить
І кава в Сочі
09.12.2025 15:51 Ответить
От на фуя нам зараз та економіка на росії ??????!!!!
09.12.2025 15:33 Ответить
"випуск продуктів скоротився на 0,6 %"

автор статьи на уроках математики курила в туалете
09.12.2025 15:35 Ответить
ЧТОБ У НИХ ХЙИ ПООДСЫХАЛИ !!!
09.12.2025 15:46 Ответить
та "поки товстий сохне, то худий подохне", досить вже заглядати як там на раші, що там зменшилось. Ну не буде в них продуктів, все одно будуть робити ракети і дрони. А продуктів їм китай пришле, лапші китайської. Зате в нас за три роки спромоглися по одній ракеті зробити - одну фламінго і одну нептун.
09.12.2025 17:10 Ответить
 
 