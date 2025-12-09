РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11911 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
330 2

Казахстан ввел новые правила экспортного контроля для ограничения транзита санкционных товаров в РФ, - СВР

казахстан,нефть

Казахстан обновил правила экспортного контроля, чтобы ограничить транзит в Россию товаров двойного назначения и уменьшить риски обхода западных санкций.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Новые правила будут действовать один год и предусматривают обязательное лицензирование экспорта ряда товаров, на которые распространяются санкции США, ЕС и Великобритании. Также вводится усиленный мониторинг продукции, импортируемой из этих стран.

Для части категорий установлен запрет на дальнейший реэкспорт в пределах СНГ, прежде всего в Россию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не предпринимает никаких действий против Казахстана, все усилия направлены на отпор российской агрессии, - МИД

В СВРУ отмечают, что Астана углубляет координацию с Европейским Союзом в сфере предотвращения санкционного транзита, пытаясь при этом сохранить баланс в отношениях с Москвой.

Формально Казахстан не присоединяется к санкциям, но демонстрирует готовность ограничивать доступ РФ к товарам, критическим для ее оборонно-промышленного комплекса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина с начала сезона сократила экспорт муки на 11%. Кто покупал больше всего?

Автор: 

Казахстан (793) россия (98299) санкции (12077) СВР (195) экспорт (911)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показуха, всі знають, що Казахстан на рівні з турцією робить життя кацапів легшим
показать весь комментарий
09.12.2025 11:33 Ответить
можна все що завгодно оголосити, але робити навпаки
показать весь комментарий
09.12.2025 11:47 Ответить
 
 