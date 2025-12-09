Казахстан ввел новые правила экспортного контроля для ограничения транзита санкционных товаров в РФ, - СВР

Казахстан обновил правила экспортного контроля, чтобы ограничить транзит в Россию товаров двойного назначения и уменьшить риски обхода западных санкций.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

Новые правила будут действовать один год и предусматривают обязательное лицензирование экспорта ряда товаров, на которые распространяются санкции США, ЕС и Великобритании. Также вводится усиленный мониторинг продукции, импортируемой из этих стран.

Для части категорий установлен запрет на дальнейший реэкспорт в пределах СНГ, прежде всего в Россию.

В СВРУ отмечают, что Астана углубляет координацию с Европейским Союзом в сфере предотвращения санкционного транзита, пытаясь при этом сохранить баланс в отношениях с Москвой.

Формально Казахстан не присоединяется к санкциям, но демонстрирует готовность ограничивать доступ РФ к товарам, критическим для ее оборонно-промышленного комплекса.

