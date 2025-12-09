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Новини Санкції проти Росії
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Казахстан запровадив нові правила експортного контролю для обмеження транзиту санкційних товарів до РФ, - СЗР

казахстан,нафта

Казахстан оновив правила експортного контролю, щоб обмежити транзит до Росії товарів подвійного призначення та зменшити ризики обходу західних санкцій.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

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Нові правила діятимуть один рік і передбачають обов’язкове ліцензування експорту низки товарів, на які поширюються санкції США, ЄС та Великої Британії. Також запроваджується посилений моніторинг продукції, імпортованої з цих країн.

Для частини категорій встановлено заборону на подальший реекспорт у межах СНД, насамперед до Росії.

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У СЗРУ зазначають, що Астана поглиблює координацію з Європейським Союзом у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись при цьому зберегти баланс у відносинах із Москвою.

Формально Казахстан не приєднується до санкцій, але демонструє готовність обмежувати доступ РФ до товарів, критичних для її оборонно-промислового комплексу.

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