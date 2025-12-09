Казахстан запровадив нові правила експортного контролю для обмеження транзиту санкційних товарів до РФ, - СЗР
Казахстан оновив правила експортного контролю, щоб обмежити транзит до Росії товарів подвійного призначення та зменшити ризики обходу західних санкцій.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
Нові правила діятимуть один рік і передбачають обов’язкове ліцензування експорту низки товарів, на які поширюються санкції США, ЄС та Великої Британії. Також запроваджується посилений моніторинг продукції, імпортованої з цих країн.
Для частини категорій встановлено заборону на подальший реекспорт у межах СНД, насамперед до Росії.
У СЗРУ зазначають, що Астана поглиблює координацію з Європейським Союзом у сфері запобігання санкційному транзиту, намагаючись при цьому зберегти баланс у відносинах із Москвою.
Формально Казахстан не приєднується до санкцій, але демонструє готовність обмежувати доступ РФ до товарів, критичних для її оборонно-промислового комплексу.
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