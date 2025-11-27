Росіяни почали відчувати вплив війни у своєму житті: цивільні скорочують витрати на продукти, підприємства стикаються з проблемами, - Bloomberg

Війна російського диктатора Володимира Путіна проти незабаром перетне четверту зиму, і росіяни відчувають її вплив на майже всі аспекти повсякденного життя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

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Десятки регіонів у центральній та південній Росії стикаються з безпосередніми наслідками війни: дрони та іноді ракети вражають об’єкти енергетики й житлові будинки.

"За межами лінії фронту решта Росії, включаючи Москву, почала відчувати економічні збитки. Від домогосподарств, які скорочують витрати на продукти харчування, до металургійних, гірничодобувних та енергетичних компаній, що зазнають труднощів, економічний двигун країни демонструє численні тріщини, а попередня стійкість, спричинена масштабними фіскальними стимулами та рекордними доходами від енергетики, проходить випробування", - зазначає видання.

Разом з тим, Bloomberg наголошує, що ступінь страждань не порівняти з тим, що переживає Україна. Водночас це підкреслює зростаючі витрати, які Путін несе за своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року.

Тиск США на економіку Росії

Наслідки війни відчуваються на тлі активного тиску США, які обмежують надходження доходів від нафти й газу до Москви. Переговори щодо перемир’я та послаблення санкцій ведуться за лаштунками між Вашингтоном і Кремлем.

Bloomberg зазначає, що раніше валовий внутрішній продукт РФ зростав завдяки інвестиціям у військову галузь, що призвело до зростання заробітних плат майже на 20% у 2024 році, стимулюючи споживчий попит, але водночас сприяючи інфляції.

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У жовтні 2024 року Центробанк Росії підвищив ставки до рекордних 21% для охолодження інфляції, але економіка все більше відчуває відтермінований вплив жорсткої монетарної політики. У країні, що переорієнтувалася на війну, але підтримує цивільний сектор економіки, виявилися глибші дисбаланси.

На початку листопада інфляція знизилася до приблизно 6,8%, однак це пов’язано з ослабленням споживчого попиту. Росіяни скорочують витрати на продукти харчування, про що свідчить SberIndex, платформа даних Сбербанку, яка відстежує доходи, витрати й ділову активність у реальному часі.

За даними газети Коммерсант, у вересні та жовтні продажі молока, свинини, гречки та рису впали на 8-10%. X5 Group, найбільша мережа продуктових магазинів Росії, показала зростання доходів здебільшого через інфляцію, але чистий прибуток впав майже на 20%, відображаючи слабкий попит і високі витрати.

Кризовий стан роздрібної торгівлі та промисловості

Сектор роздрібної торгівлі переживає серйозні потрясіння: у третьому кварталі 45% закритих магазинів припадало на магазини модного одягу, майже кожен другий магазин закрився. Ринок електроніки переживає найрізкіше падіння попиту за останні 30 років, оскільки покупці відкладають великі покупки.

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Продажі автомобілів скоротилися майже на чверть за перші дев’ять місяців року через високі витрати на позики та підвищення державного податку на переробку, що призвело до зростання цін на імпортні та електрокари.

Військові дії України також чинять прямий вплив: українські безпілотники атакують нафтопереробні заводи та порти від Чорного моря до Балтійського узбережжя, іноді долітаючи до цілей у Сибіру.

Ці удари посилили кризу на внутрішньому ринку палива, спричинивши стрибок цін із кінця серпня. Хоча у листопаді ціни трохи знизилися, вони залишаються високими, а дефіцит у деяких регіонах зберігається.

Аналітики очікують помірного зростання економіки, але Центр стратегічних досліджень у Москві 18 листопада дійшов висновку, що "майже немає шансів уникнути рецесії", оскільки виробництво скоротилося більш ніж у половині галузей.

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Сталеливарна промисловість: споживання сталі знизилося на 14%; у будівництві - на 10%, у машинобудуванні - на 32%. Вугільна промисловість переживає найгірший період за останнє десятиліття.

Банківський сектор: частка проблемних корпоративних боргів зросла до 10,4%, а в роздрібній торгівлі - до 12%. Економічне зростання у третьому кварталі сповільнилося до 0,6%, а дефіцит бюджету у жовтні досяг 1,9% ВВП.

До кінця року Міністерство фінансів очікує збільшення дефіциту до 2,6% ВВП. Надзвичайно важливі доходи від нафти та газу в січні-жовтні знизилися на понад 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,5 трлн рублів.

Санкції та бюджетний тиск

У жовтні США ввели санкції проти провідних російських нафтових компаній - "Роснефті" та "Лукойлу" - що ще більше загострило фінансовий тиск. Путін намагається переконати США не посилювати санкції, водночас продовжуючи свої військові цілі.

Без угоди постачання палива в першій половині листопада скоротилися до найнижчого рівня з початку вторгнення в Україну. Торгівля з Китаєм також уповільнилася.

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У відповідь на зростаючий дефіцит уряд збільшує внутрішній борг і вводить нові податки:

підвищення ПДВ і розширення бази оподаткування;

технологічний збір на електронні компоненти;

підвищення податку при купівлі автомобілів.

Після обіцянки Путіна не підвищувати податки у 2023 році Кремль наказав ЗМІ уникати згадок його імені у репортажах про нові збори, повідомляє Meduza.