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Новини Стан російської економіки
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Путіну бракує грошей: Росія запустила "друкарський верстат", щоб залатати бюджет

Росія запустила "друкарський верстат", щоб залатати бюджет

Російська фінансова влада почала використовувати грошову емісію з боку Центрального банку РФ, щоб профінансувати дефіцит бюджету, який цього року складе майже 6 трлн руб.

Про це пишуть експерти Інституту Гайдара, передає The Moscow Times.

"Дірка" в російській скарбниці цього року майже повністю покривається за рахунок випуску держборгу – облігацій федеральної позики (ОФЗ), які щотижня розміщує російський Мінфін. У першому кварталі він розмістив таких паперів на 1,4 трлн. руб., у другому – на 1,46 трлн руб., у третьому – на 1,55 трлн руб.

ОФЗ купують в основному банки, головним чином великі та державні. А гроші банкам своєю чергою надає Ццентробанк РФ. Із кінця минулого року він проводить щотижневі операції репо, пропонуючи кредитним організаціям рублеві позики під заставу ОФЗ. За даними самого Центробанку Росії, на 24 листопада обсяг таких операцій досяг 2,83 трлн руб.

Нарощування в активах банків обсягу ОФЗ відбувається внаслідок операцій репо, а це, по суті, "опосередковане емісійне фінансування державного боргу з боку ЦБ РФ", зазначають у Інституті Гайдара. Розширення такої практики посилює проінфляційний ефект.

Бюджет на 2026-2028 роки російський Мінфін зверстав із "діркою" понад 10 трлн руб.: 3,8 трлн руб. у наступному році, 3,2 трлн руб. – у 2027 та 3,5 трлн руб. – у 2028 році. Практично єдиним джерелом фінансування дефіциту будуть внутрішні держпозики: щороку Мінфін РФ планує розміщувати ОФЗ на 4-4,7 трлн руб. (без урахування погашень).

У бюджет поточного року російська влада спочатку закладала лише 1,2 трлн руб. дефіциту, але була змушена збільшити оцінку майже в п'ять разів після того, як нафтогазові доходи обвалилися на 20%, а план із несировинних податків виявився провалений.

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За розрахунками Reuters, нафтогазові доходи федерального бюджету РФ можуть впасти в листопаді до 520 млрд руб. ($6,59 млрд), що на 35% менше, ніж у відповідному місяці 2024 року.

Раніше стало відомо, що Центробанк Росії впершепочав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.

Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

Автор: 

банкрутство (682) бюджет (2178) інфляція (879) витрати (273) росія (15726)
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Топ коментарі
+5
Щас піду Антиколорадоса почитаю
Там взагалі "нароіся летить у прірву" і взагалі пиЗЕда її всім військовим заводам.
Більше позитивних блогерів треба!! Переможною ходою через тернії до Коаїни Мрії
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24.11.2025 18:18 Відповісти
+4
Такими темпами до кінця 2027 економіка ********** якщо й не рухне остаточно, то буде "при смерті". Ну це якщо буде продовжена війна і санкції. Нам теж буде сутужно, але ради цього варто потерпіти і з огидою в душі методично і затято винищувати окупантів та їх тилові обєкти ВПК. ***** це знає і панічно намагається отримати передишку. Якщо йому це не вдасться то його заблокують в бункері і там він здохне як пацюк.
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24.11.2025 18:29 Відповісти
+4
пока раша параша не сдохнет,не поверю..
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24.11.2025 18:53 Відповісти
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Щас піду Антиколорадоса почитаю
Там взагалі "нароіся летить у прірву" і взагалі пиЗЕда її всім військовим заводам.
Більше позитивних блогерів треба!! Переможною ходою через тернії до Коаїни Мрії
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24.11.2025 18:18 Відповісти
Як там живете, ліпше чим в ху....лостані
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24.11.2025 18:37 Відповісти
Якщо чесно , не захисник Трампа , але... Його зятьок з Венсом розкрутили роботу Вітькофа з "кремлеукраїнцем", ну прям до дня запуску Трампом санкцій - 21-го листопада ... Й він їх не призупинив , взагалі типу був не в курсі й дав добро назвати 28 пунктів своїм іменем...

Я би відмітила цю подію як НАРЕШТІ ПУТІН НЄ ПЄРЄІГРАЛ ВСЄХ..
.
Вік Трампа й його психічний стан всього не охвачує та ще й у бруді справи Епштейна...
А якщо про хитрозробленого Рубіо - то таки ВІН переграв ***** ( не підключившись до пацанів Венса ) ...
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24.11.2025 18:55 Відповісти
Ну они перекладывают из кармана в карман и каждый раз все меньше. В конце концов ничего не останется.
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24.11.2025 21:01 Відповісти
Как Россия справляется с кризисами. Вот возник кризис в какой-то отрасли. Они берут из других отраслей и кидают бабло, чтобы заткнуть дыру. И так из раза в раз.

Когда нефти было дохера - это создавало иллюзию благополучия, но без неё этот подход работать не будет.
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24.11.2025 21:03 Відповісти
Такими темпами до кінця 2027 економіка ********** якщо й не рухне остаточно, то буде "при смерті". Ну це якщо буде продовжена війна і санкції. Нам теж буде сутужно, але ради цього варто потерпіти і з огидою в душі методично і затято винищувати окупантів та їх тилові обєкти ВПК. ***** це знає і панічно намагається отримати передишку. Якщо йому це не вдасться то його заблокують в бункері і там він здохне як пацюк.
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24.11.2025 18:29 Відповісти
Неа, якщо війна зупиниться чи буде заморожена то економіка ********** рухне. Просто тосу щоо лусне пузирь военки.
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24.11.2025 18:48 Відповісти
На два роки їх ще вистачить. Залишилось спорожнити фонд національного добробуту і розпродати золотий запас, що вони вже успішно почали робити.
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24.11.2025 18:56 Відповісти
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24.11.2025 19:40 Відповісти
ідіот.
раша впала вже 3 року тому
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24.11.2025 20:38 Відповісти
дивись себе та абдристовича
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24.11.2025 20:39 Відповісти
Ху....лу грошей не бракує, а ось ху..... лостану так. Но йому по.....цей, він дерев'яними не користується, а за народ думає, тому і запустив станок
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24.11.2025 18:35 Відповісти
на раZZії є також свої "міндічі та цукермани...."
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24.11.2025 18:51 Відповісти
пока раша параша не сдохнет,не поверю..
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24.11.2025 18:53 Відповісти
Тому КабМіндічі, і кидали на московію деркачу, оті «двушечки» з грошей Енергетики України!!??
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24.11.2025 18:55 Відповісти
Нехай друкуе.
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24.11.2025 19:26 Відповісти
Нехай поквапляться, поки китайози ще не весь Сибір вирубали.
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24.11.2025 23:05 Відповісти
Беріть, беріть, ми ще намалюємо!
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25.11.2025 03:02 Відповісти

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