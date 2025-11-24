Путіну бракує грошей: Росія запустила "друкарський верстат", щоб залатати бюджет

Російська фінансова влада почала використовувати грошову емісію з боку Центрального банку РФ, щоб профінансувати дефіцит бюджету, який цього року складе майже 6 трлн руб.

Про це пишуть експерти Інституту Гайдара, передає The Moscow Times.

"Дірка" в російській скарбниці цього року майже повністю покривається за рахунок випуску держборгу – облігацій федеральної позики (ОФЗ), які щотижня розміщує російський Мінфін. У першому кварталі він розмістив таких паперів на 1,4 трлн. руб., у другому – на 1,46 трлн руб., у третьому – на 1,55 трлн руб.

ОФЗ купують в основному банки, головним чином великі та державні. А гроші банкам своєю чергою надає Ццентробанк РФ. Із кінця минулого року він проводить щотижневі операції репо, пропонуючи кредитним організаціям рублеві позики під заставу ОФЗ. За даними самого Центробанку Росії, на 24 листопада обсяг таких операцій досяг 2,83 трлн руб.

Нарощування в активах банків обсягу ОФЗ відбувається внаслідок операцій репо, а це, по суті, "опосередковане емісійне фінансування державного боргу з боку ЦБ РФ", зазначають у Інституті Гайдара. Розширення такої практики посилює проінфляційний ефект.

Бюджет на 2026-2028 роки російський Мінфін зверстав із "діркою" понад 10 трлн руб.: 3,8 трлн руб. у наступному році, 3,2 трлн руб. – у 2027 та 3,5 трлн руб. – у 2028 році. Практично єдиним джерелом фінансування дефіциту будуть внутрішні держпозики: щороку Мінфін РФ планує розміщувати ОФЗ на 4-4,7 трлн руб. (без урахування погашень).

У бюджет поточного року російська влада спочатку закладала лише 1,2 трлн руб. дефіциту, але була змушена збільшити оцінку майже в п'ять разів після того, як нафтогазові доходи обвалилися на 20%, а план із несировинних податків виявився провалений.

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За розрахунками Reuters, нафтогазові доходи федерального бюджету РФ можуть впасти в листопаді до 520 млрд руб. ($6,59 млрд), що на 35% менше, ніж у відповідному місяці 2024 року.

Раніше стало відомо, що Центробанк Росії впершепочав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.

Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.