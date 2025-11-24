Росіяни почали масово переходити на готівку через відключення інтернету

У Росії різко зріс обсяг готівки в обігу: за липень-вересень показник збільшився на 659 млрд руб., що в п'ять разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли він зріс на 137 млрд руб.

Про це свідчать дані Центробанку РФ, передає The Moscow Times.

Більш значне зростання – на 1,1 трлн руб. – за ті самі місяці було зафіксовано лише в перший рік розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України на тлі "нестабільної економічної ситуації".

У ЦБ Росії раніше зазначали, що росіяни почали частіше знімати готівку через регулярні відключення інтернету, які почалися в травні з Москви.

На даний момент інтернет-шатдауни фіксуються щодня більш ніж у 50 регіонах Росії.

Для багатьох росіян це стало сигналом, що необхідно мати при собі певний запас готівки. Окрім того, попит на готівку виріс через посилення банківського контролю за підозрілими операціями, через який росіянам масово блокують перекази та карти.

Поки частка безготівкових платежів у Росії залишається на рівні 87%, однак банківський сектор уже зіткнувся з відпливом коштів – за перше півріччя, за даними Центробанку РФ, він становив близько 200 млрд руб.

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Блокування інтернету в Росії

Раніше стало відомо, що найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки.

Перед тим речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.