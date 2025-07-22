Росіян штрафуватимуть за пошук "екстремістських матеріалів" в інтернеті. Раніше російські закони це дозволяли

Депутати Держдуми Росії в третьому та остаточному читанні ухвалили закон про штрафи за пошук "екстремістських матеріалів" в інтернеті та отримання доступу до них, у тому числі з використанням VPN-сервісів.

Про це пише The Moscow Times.

Закон доповнює російський Кодекс про адміністративні правопорушення (КоАП) статтею 13.53 "Пошук явно екстремістських матеріалів". Як відповідальність за порушення вона має на увазі штраф у розмірі від 3 тис. до 5 тис. руб.

Також російські депутати внесли поправки до статті 14.3 КоАП та запровадили штрафи за "порушення порядку використання" VPN-сервісів. Громадянам за поширення реклами таких сервісів загрожують штрафи від 50 тис. до 80 тис. руб., посадовим особам – від 80 тис. до 150 тис. руб., а юридичним – від 200 тис. до 500 тис. руб.

Окрім цього, Держдума РФ ухвалила поправки про визнання "обтяжливою обставиною" скоєння злочину з використанням VPN-сервісів. Відповідна зміна вноситься до статті 63 Кримінального кодексу (обтяжуючі обставини).

Глава Мінцифри Росії Максут Шадаєв заявив, що в розумінні російського уряду поправки, що ухвалюються, "дозволяють балансувати: з одного боку – не допустити подальшого поширення екстремістських матеріалів, з іншого боку – поки не ухвалювати рішення про блокування великих західних платформ". Він запевнив, що "пересічні користувачі не постраждають" через ухвалення закону.

Голова комітету Держдуми РФ з інформполітики Сергєй Боярський говорив, що росіян штрафуватимуть за пошук, перегляд і прослуховування в інтернеті контенту, який Мін'юст РФ вніс до федерального списку "екстремістських матеріалів". У відповідному списку 5437 пунктів.

Матеріали до нього включаються з урахуванням судових рішень. До списку входять статті, кінофільми, музичні композиції та твори образотворчого мистецтва.

До цього російське законодавство не передбачало відповідальності за перегляд інформації в інтернеті.

Як повідомлялося, раніше Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.

До того стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Згодом повідомлялося, що в Росії на всіх громадян до 35 років створять цифрове досьє.