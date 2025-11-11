Перший регіон Росії відключив мобільний інтернет до кінця війни через українські дрони

В Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Про це заявили в уряді російського регіону, передає The Moscow Times.

За словами обласного міністра цифрового розвитку Олега Ягфарова, влада регіону не може вплинути на це рішення, оскільки воно ухвалюється федеральним центром для гарантування "державної безпеки", і обмеження буде знято тільки за рішенням Москви. Проблеми з доступом до мережі в Ульяновській області спостерігаються вже більше тижня.

В уряді регіону для обґрунтування обмежень послалися на ухвалене "минулого тижня федеральним центром" рішення про розширення "зони безпеки" навколо стратегічних об'єктів. Влада підкреслила, що йдеться про постійно діючі обмеження, а не тимчасові заходи на час атаки українських дронів.

Під відключення, за словами Ягфарова, потрапили зокрема житлові квартали, соціальні об'єкти та офісні будівлі.

Жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

У травні 2025 року влада російських регіонів стала активно відключати інтернет під приводом організації безпеки через нальоти дронів Збройних Сил України. Інтернет-шатдауни в щоденному режимі фіксуються у понад 50 регіонах Росії, однак раніше про безстрокові відключення російська влада не заявляла.

Минулого тижня російський прем'єр-міністр Міхаїл Мішустін підписав постанову про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". Відповідно до них, при виникненні "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в Росії Роскомнагляд зможе відключати рунет від світового інтернету та блокувати будь-які сайти.

Відключення інтернету в Росії

На початку серпня Міністерство цифрового розвитку Росії спільно з операторами зв'язку розробило технічну схему, яка забезпечить громадянам доступ до основних інтернет-сервісів навіть під час відключення мобільного інтернету.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.