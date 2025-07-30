У Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів"

Голова Фонду розвитку цифрової економіки РФ, ексрадник президента Герман Клименко заявив, що в Росії слід створити суверенний державний VPN, який працюватиме у зв'язку з "Держпослугами".

Про це пише The Moscow Times.

"Було б чудово, якби держава випустила власний VPN, який відгородив би [громадян] від екстремістських матеріалів, але дав доступ до дозволеного контенту", – сказав Клименко.

За його словами, це дозволить обійти обмеження, які багато важливих зарубіжних інтернет-ресурсів запровадили проти Росії через розв'язану нею повномасштабну війну проти України – наприклад, росіяни могли б знову використати наукові бази даних та читати медичні журнали.

Раніше російський уряд закликав звернути увагу на рекламу VPN-сервісів на іноземних платформах.

Глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявив, що це не просто боротьба за свободу доступу до інформації, а цілеспрямовані дії західних країн, які нібито спрямовані на дестабілізацію обстановки в Росії.

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Перед тим Держдума РФ схвалила в другому читанні десятикратне збільшення штрафів для інтернет-компаній за відмову встановлювати обладнання для оперативно-розшукових заходів, яке дозволяє силовикам аналізувати розмови та трафік абонентів.

До того стало відомо, що в Росії мобільні оператори почнуть передати Федеральній службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ РФ імена, паспортні дані та адреси проживання абонентів. Робити це вони будуть на запит силовиків і через Систему міжвідомчої електронної взаємодії, до якої підключаються держоргани, банки, страхові компанії, оператори та інші.

Згодом повідомлялося, що в Росії на всіх громадян до 35 років створять цифрове досьє.

У червні Путін підписав закон про створення "національного месенджера" у Росії. Для цього обрали сервіс обміну повідомленнями на базі платформи Max від VK.

Пізніше стало відомо, що в Росії можуть обмежити використання месенджерів, розроблених у тих країнах, які російський уряд вважає "недружніми".