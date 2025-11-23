Росіянам порадили готуватися до інтернету з "білими списками" дозволених сайтів

Найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки.

Про це йдеться в доповіді "Майбутнє російської цензури" від RKS Global, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, до 2028 року інформаційний контроль може остаточно оформитися у вигляді автократичної системи "за моделлю Туркменістану": "білі списки" інтернет-сайтів, які раніше здавалися антиутопією, вже стають частиною реальності, а в перспективі вони "можуть перейти в основний механізм цензури. Як наслідок: звузиться потік інформації як для росіян, так і про Росію – для іноземних держав.

Продовження обмежень рунету та розвиток його компонентів (наприклад, RuStore) призведе до технічного та економічного відділення Росії від світової мережі та "глибокої інтеграції ФСБ" у всі пристрої.

Розширення інструментів стеження може призвести до тотальної прозорості інтернет-трафіку та створення "централізованих баз профілів громадян". Далі на черзі – тотальний збір біометричних та поведінкових даних, інтеграція розпізнавання осіб у транспорт та фінтех, зростання "предиктивного контролю" та, можливо, криміналізація будь-якої приватної комунікації, до якої не можуть дістатись силовики.

Нарешті, на тлі планів Центробанку РФ із запуску "цифрового рубля" в RKS Global не виключають введення "програмованих грошей", які можуть бути витрачені лише на задані цілі.

Посилення інтернет-цензури може зробити депресію "новою нормою" для Росії, зазначають дослідники: "Психологічна апатія суспільства робить цензуру менш помітною та ефективнішою – населення перестає активно шукати альтернативну інформацію".

Нормалізація практики інтернет-шатдаунів, які масово поширилися з весни та охоплюють десятки російських регіонів, може призвести до того, що суспільство прийме відключення інтернету як "легітимний захід захисту суверенітету".

Поки триває розв'язана Росією війни проти України, слід очікувати максимальної мілітаризації інфополя, цензури, блокувань і кримінальних справ за "дискредитацію армії", пише RKS Global. Якщо ж війна завершиться, а санкції поступово пом'якшуватимуться, це призведе до подвійного ефекту: з одного боку, можлива інформаційна "відлига", з іншого – цензура може посилитися за рахунок закупівель західного обладнання.

Головним невідомим у рівнянні російського інтернету залишаються технологічна здатність влади реалізувати свої плани, зауважують експерти: "У разі, якщо заяви Роскомнагляду, ФСБ та інших – правда, нам слід очікувати реалізації найбільш похмурих прогнозів. Якщо ж заяви виявляться дутим марнославством – швидше за все, здійсненність найбільш драконівських заходів буде істотно знижена через банальну некомпетентність та нестачу людських ресурсів".

Блокування інтернету в Росії

Раніше речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Нещодавно російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.