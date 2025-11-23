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Новини
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Росіянам порадили готуватися до інтернету з "білими списками" дозволених сайтів

Росіянам порадили готуватися до інтернету з "білими списками"

Найближчими роками доступ в інтернет у Росії може бути обмежений до "білого списку" дозволених владою сайтів, а механізми цифрового контролю можуть посилитися аж до криміналізації будь-якої непідконтрольної силовикам комунікації, тотального введення системи розпізнавання осіб та запуску програмованих грошей, які можна витратити лише на дозволені покупки. 

Про це йдеться в доповіді "Майбутнє російської цензури" від RKS Global, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, до 2028 року інформаційний контроль може остаточно оформитися у вигляді автократичної системи "за моделлю Туркменістану": "білі списки" інтернет-сайтів, які раніше здавалися антиутопією, вже стають частиною реальності, а в перспективі вони "можуть перейти в основний механізм цензури. Як наслідок: звузиться потік інформації як для росіян, так і про Росію – для іноземних держав.

Продовження обмежень рунету та розвиток його компонентів (наприклад, RuStore) призведе до технічного та економічного відділення Росії від світової мережі та "глибокої інтеграції ФСБ" у всі пристрої.

Розширення інструментів стеження може призвести до тотальної прозорості інтернет-трафіку та створення "централізованих баз профілів громадян". Далі на черзі – тотальний збір біометричних та поведінкових даних, інтеграція розпізнавання осіб у транспорт та фінтех, зростання "предиктивного контролю" та, можливо, криміналізація будь-якої приватної комунікації, до якої не можуть дістатись силовики.

Нарешті, на тлі планів Центробанку РФ із запуску "цифрового рубля" в RKS Global не виключають введення "програмованих грошей", які можуть бути витрачені лише на задані цілі.

Посилення інтернет-цензури може зробити депресію "новою нормою" для Росії, зазначають дослідники: "Психологічна апатія суспільства робить цензуру менш помітною та ефективнішою – населення перестає активно шукати альтернативну інформацію".

Нормалізація практики інтернет-шатдаунів, які масово поширилися з весни та охоплюють десятки російських регіонів, може призвести до того, що суспільство прийме відключення інтернету як "легітимний захід захисту суверенітету".

Поки триває розв'язана Росією війни проти України, слід очікувати максимальної мілітаризації інфополя, цензури, блокувань і кримінальних справ за "дискредитацію армії", пише RKS Global. Якщо ж війна завершиться, а санкції поступово пом'якшуватимуться, це призведе до подвійного ефекту: з одного боку, можлива інформаційна "відлига", з іншого – цензура може посилитися за рахунок закупівель західного обладнання.

Головним невідомим у рівнянні російського інтернету залишаються технологічна здатність влади реалізувати свої плани, зауважують експерти: "У разі, якщо заяви Роскомнагляду, ФСБ та інших – правда, нам слід очікувати реалізації найбільш похмурих прогнозів. Якщо ж заяви виявляться дутим марнославством – швидше за все, здійсненність найбільш драконівських заходів буде істотно знижена через банальну некомпетентність та нестачу людських ресурсів".

Блокування інтернету в Росії

Раніше речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що в Кремлі повністю підтримують заходи щодо обмеження інтернету, які ввели під приводом боротьби з безпілотниками.

До того в листопаді в Ульяновській області Росії закрили доступ до мобільного інтернету, це обмеження діятиме до кінця війни РФ проти України.

Тоді жителям Ульяновської області нагадали про так званий "білий список" інтернет-сервісів, які мають бути доступні під час відключень. До нього входять "Держпослуги", сервіси "Яндекса", "ВКонтакте", маркетплейси Ozon та Wildberries, платіжна система "Мир" та інші. Крім того, людям порадили користуватися громадськими мережами WiFi.

Обмеження у роботі мобільного інтернету у РФ стали регулярними від травня, коли їх почали запроваджувати для "захисту від атак безпілотників" напередодні параду до 9 травня. Нині ж відключення пояснюють "гібридною війною", а депутати Держдуми РФ радять громадянам "звикати" до тимчасової втрати цифрових сервісів заради безпеки країни, що значно важливіше "повсякденного комфорту".

Згодом у Держдумі РФ заявили, що росіянам потрібно адаптуватися до нової реальності з регулярними відключеннями мобільного інтернету, зокрема запасатися готівкою, оскільки тепер цей спосіб розрахунку знову використовуватиметься частіше, ніж інші.

Наприкінці липня повідомлялося, що в Росії запропонували створити державний VPN, який відгородив би росіян від "екстремістських матеріалів".

До цього Держдума Росії ухвалила закон про штрафи за умисний пошук і доступ до "екстремістських матеріалів" та оголосила VPN "обтяжливою обставиною" у злочинах.

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Із жовтня 2025 року мобільний інтернет у Росії відключають також тим, хто повернувся з-за кордону, і тим, чиї SIM-картки були неактивні протягом трьох діб на території країни. Обмеження вводяться на 24 години. Влада називає це "періодом охолодження" і посилається на "вимоги безпеки".

Нещодавно російський прем'єр Міхаїл Мішустін підписав ухвалу про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування". У результаті Роскомнагляд отримав право ізолювати рунет у разі виникнення "загроз стійкості, безпеки та цілісності" функціонування інтернету в країні.

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заборона (512) інтернет (1443) росія (15723) соціальні мережі (812)
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Топ коментарі
+9
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23.11.2025 11:56 Відповісти
+9
Ну хотіли ж повернутись в сересере. Коли щоб подзвонити родичам в інше місто, потрібно піти взяти дозвіл у голови
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23.11.2025 11:58 Відповісти
+6
Ну так чого тоді ти тут мучишся?
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23.11.2025 12:30 Відповісти
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23.11.2025 11:56 Відповісти
Тирнєн, вони кажуть тирнєт
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23.11.2025 12:19 Відповісти
До речі, І.Маск підсунув всім ботам подаруночок відмінний - тепер в аккаунті твітора відображається - звідки він підключений. І зараз там розгортаються неабиякі холівари.

Бо майже всі яросні мережеві зєлє-поцрєоти, виявляється, сидять за кордоном або взагалі в засрашці. Аккаунти, що більш за всіх топлять за МАГА - з Східної Європи, Нігеру та Бангладешу. Ну і подібне.
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23.11.2025 14:26 Відповісти
ну люди впн попідключали. Теж мені проблема
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24.11.2025 02:45 Відповісти
Ага, значить українець з Кропивницького підключається через ВПН (щоб охранка не відстежила), в якого вихід в інтернет - в засрашці. І строчить коментарі, в яких облизує хєрограя, виправдовує міндіча і хає кривавого баригу.

Я правильно описав ваше припущення?
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25.11.2025 12:25 Відповісти
Компарния "китаю" (точнее кнр) , туркменбаши, великий "китайский фаерволл ....
Че ж они так долго шли верной дорогой ? Резче нада !!
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23.11.2025 11:58 Відповісти
ПАддЄржіваєш?
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23.11.2025 12:20 Відповісти
Ну так чого тоді ти тут мучишся?
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23.11.2025 12:30 Відповісти
Мова ж не про мене. Я ж не говорю, що треба обрізати доступ до інформації. Я щасливий був поки нічого не боліло та був молодим. Зараз я вже старий та війна. Яке тут може бути щастя?
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23.11.2025 12:41 Відповісти
Цей сайт хоститься в США.
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23.11.2025 12:46 Відповісти
Не розумію тоді причину вашого перебування тут.
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23.11.2025 13:05 Відповісти
На американському сайті під модеруванням безтолкових порохоботів.
Глас вопіющєго.
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23.11.2025 13:16 Відповісти
Я не розумію, нащо вам виходити за межі сувєрєнного украінского інтєрнєта.
Хіба що тому, що ви вважаєте Україною країною, що не гідна поваги.
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23.11.2025 13:24 Відповісти
Ох і помилились.
Для мене ще є щонайменше Reddit.
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23.11.2025 13:34 Відповісти
😁😅🤣 єдиний лохоінтернет від дєрмака-янелоха?
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23.11.2025 12:24 Відповісти
А ти хоч зрозумів що висрав?
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23.11.2025 14:27 Відповісти
Ну хотіли ж повернутись в сересере. Коли щоб подзвонити родичам в інше місто, потрібно піти взяти дозвіл у голови
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23.11.2025 11:58 Відповісти
Есть ли надежда что тролей меньше станет ? Почему Запад не хочет им со своей стороны рубильник опустить ?
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23.11.2025 12:00 Відповісти
Нет. У троллей интернет будет.
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23.11.2025 12:12 Відповісти
У орков нет.
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23.11.2025 12:13 Відповісти
Раньше были дискусиии на эту тему, до Потужника еще. Есть мнение, что ысб/Ольгино найдет каналы доступа именно для своих ботоферм.
Но то что такие "колл-центры" находят и в Украине, (!) факт. И в Европе есть, наверняка
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23.11.2025 12:20 Відповісти
Буде. VPN. Службовий.
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23.11.2025 12:19 Відповісти
Т.е. физического "обрыва кабелей во внешний мир" не будет ? А скорее как "великтэий китайский фа(К)ерволл ?? " Это плохо.... если запад не додумается их точки входа отрезать и юридически это основать. ( А то вонь подымут все - от Фрипластилина до Греты Друмберг)
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23.11.2025 12:23 Відповісти
Обривать кабєлі нікак ніззя! Патамушта как дєткі партномєнклатурних чіновніков на порносайтах шаріцца будут? А ЛОРікі бєс "інсти"?
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23.11.2025 12:56 Відповісти
Ніяк, бо на ціх сайтах сидять їх батьки як в раді, так і в інших держконторах
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23.11.2025 13:18 Відповісти
"Радітєльскій кантроль"!
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23.11.2025 16:53 Відповісти
Хто дуже хоче підписання капітуляції України - на вас чекає вже не "білий інтернет", а паперове листування в розпечатаних конвертиках (щоб цензор від ФСБ міг перевірити зміст).
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23.11.2025 12:02 Відповісти
2 листи на рік.
І анкета з пунктами:
- национальность
- партійность
- проживаніє на терріторіі т.н. "Украіни", ЕС, Вєлікобрітаніі, США, Канади, другіх стран кроме РФ (указать всє страни і время проживанія с____ по_____ в форматє дд.мм.гггг
- налічіє родствєнніков за граніцей (до сєдьмого колєна)
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23.11.2025 12:31 Відповісти
СРУській інтернет

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23.11.2025 12:02 Відповісти
Тим паче, що чебурашку кацапам підсунули євреї в ящику з апельсиинами.

Новости13 ноября, 17:35
В Госдуме заявили, что Чебурашка «был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля»

Глава комитета по бюджету и налогам госдумы андрей макаров во время рассмотрения поправок ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2026-2028 годы и обсуждения поправки о финансировании конкурса «Родная игрушка» заявил, что Чебурашка «был евреем, потому что приехал в ящике с апельсинами из Израиля». Слова депутата https://ria.ru/20251113/cheburashka-2054772976.html цитирует РИА Новости.

«А Чебурашку можно? Давайте хоть до него няшки дадим. А вы помните, откуда в Советский Союз привозили - была единственная страна, из которой завозили апельсины? Не помните, откуда? Из Израиля завозили. Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами. Он же из-за границы», - сказал на заседании макаров.
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23.11.2025 13:56 Відповісти
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23.11.2025 14:09 Відповісти
Взагалі, якщо раніше режим тотального конролю та репресій у Північній Кореї викликав подив та зневагу, то скоро такий стан буде нормою і для кацапстану і, якщо Зеленський підпише капітуляцію, для України.
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23.11.2025 12:09 Відповісти
Ви думаєте,якщо капітуляцію не підпишуть,то подібні речі нам не загрожують?Ви дуже помиляєтесь.Тотальний контроль хочуть запровадити у всіх країнах.Просто в одних це впроваджується бистріше.
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24.11.2025 08:18 Відповісти
Зачем им интернет, скрепославным правоверным?
Там геи, разврат, Аниме !!!!
Молится, поститься, слушать радио Родонеж !!!
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23.11.2025 12:17 Відповісти
Радіо вам... рєпродуктор на кухнє!
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23.11.2025 12:33 Відповісти
Думаю, зеленський про це теж мріє...
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23.11.2025 12:22 Відповісти
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23.11.2025 12:24 Відповісти
Наші хакери мають зробити так, що у росіі був доступний лише сайт https://censor.net/
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23.11.2025 12:31 Відповісти
Ви не дуже радійте, тому що це може перекинутися на інші країни. Британія і Франція вже розпочали війну з вільним інтернетом. Не лише кацапи.
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23.11.2025 12:46 Відповісти
А навіщо диким тварям Інтернет? Вперед раша - в печери!
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23.11.2025 12:53 Відповісти
Старий прислів на новий лад- нема інтернету, немає проблем. Дякуй ху.... лостан своєму ху...лу. він без него живе і ви повинні
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23.11.2025 13:14 Відповісти
Найближче майбутнє для юзерів кацапстану на "просторах" інету :
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23.11.2025 14:01 Відповісти
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23.11.2025 14:02 Відповісти
До речі, І.Маск підсунув всім ботам подаруночок відмінний - тепер в аккаунті твітора відображається - звідки він підключений. І зараз там розгортаються неабиякі холівари.

Бо майже всі яросні мережеві зєлє-поцрєоти, виявляється, сидять за кордоном або взагалі в засрашці. Аккаунти, що більш за всіх топлять за МАГА - з Східної Європи, Нігеру та Бангладешу. Ну і подібне.
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23.11.2025 14:24 Відповісти
Якось глибоко пофіг, що там у кацапів в інтернеті.
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23.11.2025 14:45 Відповісти
нажаль Орвелл помер і не побачив апґрейд геніальнійшої антиутопії ((
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23.11.2025 14:49 Відповісти

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