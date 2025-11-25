Бюджети понад половини регіонів у Росії стали дефіцитними

Понад половина російських регіонів (56) зіткнулися з дефіцитом бюджету. Так, за підсумками січня-вересня сукупний показник (без урахування муніципалітетів) становив 169,2 млрд руб.

Як пише The Moscow Times, причиною стало зростання витрат на 14,6% рік до року при зростанні доходів на 6,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 16 трлн руб.

Найбільший дефіцит в абсолютному вираженні зафіксований у Кемеровській (43,9 млрд руб.) та Іркутській (41,1 млрд) областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі (38 млрд).

Водночас, окремі регіони показали профіцит бюджету. У Москві за дев'ять місяців він становив 269,4 млрд руб., у Санкт-Петербурзі – 47,9 млрд руб., а в Татарстані – 43,9 млрд руб.

Зі свого боку російський Мінфін наводить інші дані: сукупний дефіцит регіональних бюджетів за підсумками січня-вересня досяг 139 млрд руб. При цьому з ним зіткнулися 55 регіонів.

Згідно з оперативними даними на 19 листопада, регіони залишаються в сукупному дефіциті на 0,6 трлн руб., виходячи з виконаних доходів у обсязі 18,8 трлн руб. та витрат обсягом 19,4 трлн руб.

Наприкінці жовтня глава Мінфіну РФ Антон Силуанов заявив, що дефіцит бюджету російських регіонів у 2025 році очікується на рівні 300 млрд руб. У зв'язку з цим уряд до кінця року підтримає регіони на суму до 30 млрд.

Стан російського бюджету

Раніше стало відомо, що російська фінансова влада почала використовувати грошову емісію з боку Центрального банку РФ, щоб профінансувати дефіцит бюджету, який цього року складе майже 6 трлн руб.

Перед тим повідомлялося, що видатки бюджету Росії на соціальну підтримку наступного року становитимуть лише чверть (25,1%) витрат скарбниці РФ, і це буде найнижчий рівень мінімум із 2011 року.

Нагадаємо, Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

Згодом стало відомо, що Центробанк Росії вперше почав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.