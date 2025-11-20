Росія скоротила видатки бюджету на соціальну підтримку до мінімуму за 15 років

Видатки бюджету Росії на соціальну підтримку наступного року становитимуть лише чверть (25,1%) витрат скарбниці РФ, і це буде найнижчий рівень мінімум із 2011 року.

Про це свідчать розрахунки Інституту Гайдара, передає The Moscow Times.

До соціальних витрат Інститут Гайдара відносить не лише витрати безпосередньо за статтею "соціальна підтримка", а й за статтями "охорона здоров'я", "освіта", "фізкультура та спорт".

Для порівняння: перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України бюджет РФ із цією метою витрачав майже 40% усіх грошей. 2023 року ця частка опустилася до 32%, 2024 року – до 30%, а поточного – до 25,4%.

Громадянські та соціальні видатки бюджету Росії витісняються гігантськими витратами на армію та інші силові структури. Частка витрат на "національну оборону", нацбезпеку та правоохоронну діяльність та пов'язані з ними закриті статті зросла з менше чверті (23,9%) у 2021 році до майже 40,3% у поточному та 38,2% – у 2026 році.

В Інституті заявили, що це свідчить про системну переорієнтацію бюджетних ресурсів у бік гарантування безпеки та обороноздатності країни, проте це "непродуктивні витрати".

Одночасно скорочується частка витрат на підтримку національної економіки: 2021 року це було 17,6%, а 2025-2026 роках – лише 10,9%. Це найменше з 2006 року.

Разом із силовими витратами збільшується у бюджеті частка грошей, які потрібно витрачати на обслуговування держборгу. Наступного року вона буде рівно вдвічі більшою, ніж до початку повномасштабної війни: 8,8% порівняно з 4,4%.

Подвоєння за відносно короткий термін частки відсоткових платежів "викликає занепокоєння", зазначають експерти Інституту Гайдара, оскільки "стискає простір для бюджетного маневру" в рамках інших видатків і таким чином обмежуючи можливості для фінансування стратегічних пріоритетів у економіці.

Схожа ситуація із витратами на соцполітику: держава зобов'язалася індексувати на рівень інфляції пенсії та низку інших виплат, а на інші цілі грошей не залишається.

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Як повідомлялося, Держдума РФ на пленарному засіданні 18 листопада в другому, основному читанні схвалила пакет бюджетних законопроєктів, які включають підвищення податків, рекордні витрати на армію та силові структури, а також скорочення фінансування ключових проектів охорони здоров'я.

Гроші відчайдушно потрібні російському бюджету, якому наступні три роки доведеться витратити 40 трлн руб. на армію та закупівлю зброї. Нафтогазові доходи стрімко скорочуються – на 27% у жовтні цього року, – а несировинні податки відстають від плану.

Згодом стало відомо, що Центробанк Росії вперше почав реальні продажі фізичного золота з резервів у рамках операцій Мінфіну РФ із фінансування державного бюджету.