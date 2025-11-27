Россияне начали ощущать влияние войны в своей жизни: гражданские сокращают расходы на продукты, предприятия сталкиваются с проблемами, - Bloomberg

Война российского диктатора Владимира Путина против скоро перейдет четвертую зиму, и россияне ощущают ее влияние почти на все аспекты повседневной жизни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Десятки регионов в центральной и южной России сталкиваются с непосредственными последствиями войны: дроны и иногда ракеты поражают объекты энергетики и жилые дома.

"За пределами линии фронта остальная Россия, включая Москву, начала испытывать экономические потери. От домохозяйств, сокращающих расходы на продукты питания, до металлургических, горнодобывающих и энергетических компаний, испытывающих трудности, экономический двигатель страны демонстрирует многочисленные трещины, а прежняя устойчивость, вызванная масштабными фискальными стимулами и рекордными доходами от энергетики, проходит испытание", - отмечает издание.

Вместе с тем, Bloomberg отмечает, что степень страданий не сравнима с тем, что переживает Украина. В то же время это подчеркивает растущие расходы, которые Путин несет за свое решение начать полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Давление США на экономику России

Последствия войны ощущаются на фоне активного давления США, которые ограничивают поступление доходов от нефти и газа в Москву. Переговоры о перемирии и ослаблении санкций ведутся за кулисами между Вашингтоном и Кремлем.

Bloomberg отмечает, что ранее валовой внутренний продукт РФ рос благодаря инвестициям в военную отрасль, что привело к росту заработных плат почти на 20% в 2024 году, стимулируя потребительский спрос, но в то же время способствуя инфляции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России начался кризис неплатежей в государственных закупках

В октябре 2024 года Центробанк России повысил ставки до рекордных 21% для охлаждения инфляции, но экономика все больше ощущает отсроченное влияние жесткой монетарной политики. В стране, которая переориентировалась на войну, но поддерживает гражданский сектор экономики, обнаружились более глубокие дисбалансы.

В начале ноября инфляция снизилась до примерно 6,8%, однако это связано с ослаблением потребительского спроса. Россияне сокращают расходы на продукты питания, о чем свидетельствует SberIndex, платформа данных Сбербанка, которая отслеживает доходы, расходы и деловую активность в реальном времени.

По данным газеты Коммерсант, в сентябре и октябре продажи молока, свинины, гречки и риса упали на 8-10%. X5 Group, крупнейшая сеть продуктовых магазинов России, показала рост доходов в основном за счет инфляции, но чистая прибыль упала почти на 20%, отражая слабый спрос и высокие расходы.

Кризисное состояние розничной торговли и промышленности

Сектор розничной торговли переживает серьезные потрясения: в третьем квартале 45% закрытых магазинов приходилось на магазины модной одежды, почти каждый второй магазин закрылся. Рынок электроники переживает самое резкое падение спроса за последние 30 лет, поскольку покупатели откладывают крупные покупки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджеты более половины регионов в России стали дефицитными

Продажи автомобилей сократились почти на четверть за первые девять месяцев года из-за высоких затрат на кредиты и повышения государственного налога на переработку, что привело к росту цен на импортные и электрокары.

Военные действия Украины также оказывают прямое влияние: украинские беспилотники атакуют нефтеперерабатывающие заводы и порты от Черного моря до Балтийского побережья, иногда долетая до целей в Сибири.

Эти удары усугубили кризис на внутреннем рынке топлива, вызвав скачок цен с конца августа. Хотя в ноябре цены немного снизились, они остаются высокими, а дефицит в некоторых регионах сохраняется.

Аналитики ожидают умеренного роста экономики, но Центр стратегических исследований в Москве 18 ноября пришел к выводу, что "почти нет шансов избежать рецессии", поскольку производство сократилось более чем в половине отраслей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне начали массово переходить на наличные из-за отключения интернета

Сталелитейная промышленность: потребление стали снизилось на 14%; в строительстве - на 10%, в машиностроении - на 32%. Угольная промышленность переживает худший период за последнее десятилетие.

Банковский сектор: доля проблемных корпоративных долгов выросла до 10,4%, а в розничной торговле - до 12%. Экономический рост в третьем квартале замедлился до 0,6%, а дефицит бюджета в октябре достиг 1,9% ВВП.

До конца года Министерство финансов ожидает увеличения дефицита до 2,6% ВВП. Чрезвычайно важные доходы от нефти и газа в январе-октябре снизились более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 7,5 трлн рублей.

Санкции и бюджетное давление

В октябре США ввели санкции против ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - что еще больше усугубило финансовое давление. Путин пытается убедить США не усиливать санкции, одновременно продолжая свои военные цели.

Без соглашения поставки топлива в первой половине ноября сократились до самого низкого уровня с начала вторжения в Украину. Торговля с Китаем также замедлилась.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путину не хватает денег: Россия запустила "печатный станок", чтобы залатать бюджет

В ответ на растущий дефицит правительство увеличивает внутренний долг и вводит новые налоги:

повышение НДС и расширение базы налогообложения;

технологический сбор на электронные компоненты;

повышение налога при покупке автомобилей.

После обещания Путина не повышать налоги в 2023 году Кремль приказал СМИ избегать упоминаний его имени в репортажах о новых сборах, сообщает Meduza.